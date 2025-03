Fluxys Belgium - Gereglementeerde informatie : jaarresultaten 2024

Overzicht jaarresultaten 2024

Geconsolideerd nettoresultaat van 82,1 mln EUR (77,4 mln EUR in 2023)

Voorstel aan de algemene vergadering van 13 mei 2025: bruto dividend van 1,40 EUR per aandeel (2024: 1,40 EUR per aandeel)

België blijft essentiële draaischijf voor energiebevoorrading in NW-Europa

Omschakeling naar hoogcalorisch gas met succes voltooid

Green Logix, eerste biomethaaninstallatie rechtstreeks aangesloten op Fluxys-net

Fluxys hydrogen aangewezen als beheerder van het waterstofvervoersnet in België

Partner in waterstoflink met Luxemburg, Frankrijk en Duitsland

Schouder aan schouder met de industrie voor CO2-reductie in België

North Sea Integration Model: samenwerken naar netto nul uitstoot

Mooi resultaat in onze ESG-doelstellingen

91 nieuwe collega’s aangeworven





Financiële kerncijfers





Resultatenrekening (in duizend euro) 31.12.2024 31.12.2023 Bedrijfsopbrengsten 608.789 592.788 EBITDA* 302.283 285.809 EBIT* 133.931 129.570 Nettowinst 82.061 77.423 Balans (in duizend euro) 31.12.2024 31.12.2023 Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 92.122 167.654 Totaal van de materiële vaste activa 1.804.302 1.873.286 Eigen vermogen 603.813 613.413 Netto financiële schuld* 159.750 219.404 Totaal van de geconsolideerde balans 3.310.096 3.358.616

*Voor de definities en de gebruiksredenen van deze indicatoren, zie bijlage





Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten en nettoresultaat

De bedrijfsopbrengsten van de groep Fluxys Belgium bedragen 608,8 mln. EUR in 2024. Dat is een stijging van 16,0 mln. EUR ten opzichte van de omzet van 2023, die 592,8 mln. EUR bedroeg. Die evolutie is in lijn met de tarifaire methodologie 2024-2027.

Het geconsolideerde nettoresultaat is gestegen van 77,4 mln. EUR in 2023 naar 82,1 mln. EUR in 2024, wat een toename van 4,7 mln. EUR betekent.

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel

De tariefmethodologie 2024-2027 (vastgelegd door de regulator, de CREG) hanteert het principe dat alle redelijke kosten, inclusief interesten en een billijke vergoeding, gedekt worden door de gereguleerde inkomsten. Daarnaast zijn er een aantal stimulansen gericht op kostenbeheersing en het sturen en controleren van een aantal prestaties van de onderneming. Dankzij een strikte beheersing van de exploitatiekosten, gecombineerd met aanzienlijke inspanningen op het vlak van efficiëntie, is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om de meeste regulatoire doelstellingen te behalen en die stimulansen te boeken in een periode van grote operationele uitdagingen.

92,1 mln. EUR investeringen

In 2024 bedragen de investeringen in materiële vaste activa 92,1 mln. EUR, tegenover 167,7 mln. EUR miljoen in 2023. Van dit bedrag werd 4,6 mln. EUR besteed aan LNG-infrastructuurprojecten, 3,6 mln. EUR aan opslag gerelateerde projecten en 83,9 mln. EUR aan transport gerelateerde projecten, waaronder 10,3 mln. EUR voor de pijpleiding Desteldonk-Opwijk, die klaar is om gebruikt te worden voor waterstoftransport zodra de markt er klaar voor is.





Markante feiten

België blijft essentiële draaischijf voor energiebevoorrading in NW-Europa

Net als in de voorbije jaren hebben onze ploegen opnieuw alles in het werk gesteld voor de aardgasbevoorrading van het Belgische net. Ook bleven we grote volumes naar onze buurlanden vervoeren met Duitsland als belangrijkste bestemming.

Sinds het begin van het conflict in Oekraïne legt een Europese verordening op om de Europese gasvoorraden tegen 1 november voldoende aan te vullen. Onze opslag in Loenhout was al op 1 augustus helemaal gevuld, drie maanden voor de Europese deadline.

Ons Belgische net met Zeebrugge als knooppunt blijft in die dynamiek zijn rol als energiedraaischijf in Noordwest-Europa bevestigen.

Omschakeling naar hoogcalorisch gas met succes voltooid

Tot 2017 verbruikten ongeveer de helft van de Belgische huishoudens en KMO’s laagcalorisch gas uit een productieveld in Nederland. Met de uitputting van dat veld in het vooruitzicht besloot Nederland de export van laagcalorisch gas geleidelijk aan te verminderen. Fluxys Belgium past sinds 2018 zijn net aan om stapsgewijs de aanvoer van laagcalorisch gas te vervangen door hoogcalorisch aardgas uit andere bronnen. In 2024 hebben we de omschakeling naar hoogcalorisch gas succesvol afgerond. België gebruikt nu geen laagcalorisch gas meer, maar Fluxys Belgium blijft het nog naar Frankrijk vervoeren totdat ook daar de omschakeling voltooid is.

Green Logix, eerste biomethaaninstallatie rechtstreeks aangesloten op Fluxys-net

Op 23 oktober 2024 werden de eerste volumes biomethaan rechtstreeks geïnjecteerd in ons vervoersnet. De molecules worden geproduceerd door Green Logix Biogas in Lommel. In een eerste fase produceert de installatie een volume biomethaan dat overeenstemt met het verbruik van zowat 7.000 huishoudens.

Fluxys hydrogen aangewezen als beheerder van het waterstofvervoersnet in België

Op 26 april 2024 heeft de federale Minister van Energie Fluxys hydrogen, een dochteronderneming van Fluxys Belgium, aangeduid als beheerder voor de ontwikkeling en de exploitatie van het waterstofvervoersnet in België.

In lijn met de federale waterstofstrategie staat Fluxys hydrogen in voor de ontwikkeling van een waterstofleidingnetwerk dat deel uitmaakt van de toekomstige Europese waterstofbackbone. Zo zal de noodzakelijke koolstofarme energie en grondstof vervoerd kunnen worden zowel voor de Belgische markt als de buurlanden en dit op het tempo van de marktontwikkeling.

Partner in waterstoflink met Luxemburg, Frankrijk en Duitsland

Om een grensoverschrijdende infrastructuur voor waterstofvervoer te ontwikkelen, intensiveert Fluxys hydrogen haar samenwerking met onze partners Creos (Groothertogdom Luxemburg) en GRTgaz (Frankrijk) in het HY4Link-project.

HY4Link is een infrastructuurproject dat beoogt om de industriële clusters met vraag naar waterstof in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg te verbinden met invoerhubs in Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam en Duinkerke. Dankzij deze toekomstige infrastructuur kan de decarbonisering van de industrie in Noordwest-Europa worden versneld. We verkennen eveneens grensoverschrijdende verbindingen met waterstofvervoersnetbeheerders in Duitsland (OGE), Nederland (HyNetwork Services) en het Verenigd Koninkrijk (National Gas).

Schouder aan schouder met de industrie voor CO2-reductie in België

CO2 afvangen, vervolgens vervoeren en tenslotte gebruiken of opslaan (CCUS): voor sommige industriële spelers is er geen andere optie om hun activiteiten koolstofneutraal te maken. Tijdens de prinselijke missie van prinses Astrid naar Oslo tekenden verschillende betrokken partijen, waaronder Fluxys, een gemeenschappelijke verklaring om volop in te zetten op CCUS. De verklaring roept op werk te maken van de decarbonisatie onder andere door een geschikt regelgevend kader.

North Sea Integration Model: samenwerken naar netto nul uitstoot

Het energielandschap zal de komende jaren radicaal veranderen. Hoe kunnen we een betaalbaar energiesysteem ontwerpen en ervoor zorgen dat alle oplossingen samenwerken om netto nul CO2-emissies te bereiken? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we in 2024 het North Sea Integration Model ontwikkeld, een rekenmodel dat alle interacties simuleert tussen de infrastructuren voor elektriciteit, waterstof, methaan en CO2 in België en alle andere landen die grenzen aan de Noordzee.

Het model is een instrument dat op basis van toekomstige verbruiksscenario’s toont hoe de volledige keten van productie over vervoer tot verbruik kan worden geoptimaliseerd op het vlak van kosten, CO2-emissies en behoud van leveringszekerheid.

Mooi resultaat in onze ESG-doelstellingen

In 2024 zijn we begonnen met het meten van onze voortgang ten opzichte van de doelstellingen inzake Environment, Social en Governance (ESG) die we in 2023 hebben bepaald. Dit doen we voor elk van onze materiële ESG-onderwerpen. Met onze ESG-resultaten in 2024 liggen we op koers met onze doelstellingen.

91 nieuwe collega’s aangeworven

Fluxys groeit! In 2024 hebben niet minder dan 91 nieuwe collega’s onze rangen vervoegd waardoor er 982 medewerkers aan het werk zijn bij Fluxys Belgium. 103 collega’s kregen de mogelijkheid om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen en andere functies te bekleden, een interne mobiliteit die we bijzonder aanmoedigen.





Fluxys Belgium NV – resultaten 2024 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt 84,1 mln. EUR, tegenover 79,5 mln. EUR in 2023.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 13 mei 2025 een brutodividend van 1,40 EUR per aandeel voorstellen.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van 101,7 mln. EUR en een onttrekking aan de reserves van 24,4 mln. EUR, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

98,4 mln. EUR als dividenduitkering en

111,8 mln. EUR als over te dragen winst.

Indien dit voorstel van resultaatverwerking door de algemene vergadering wordt aanvaard, zal het brutodividend 1,40 EUR per aandeel bedragen voor het boekjaar 2024. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 21 mei 2025.





Vooruitzichten 2025

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten zal, conform de tarifaire methodologie, voornamelijk worden bepaald op basis van verschillende regulatoire parameters, waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur, de rentevoeten (OLO) en de incentives. Het resultaat zal blijven evolueren in lijn met veranderingen in deze vier parameters. De huidige financiële markten laten niet toe om een precieze projectie te geven van de evolutie van de rentevoeten en dus van het rendement van de gereguleerde activiteiten.

In juni 2024 nam de Raad van de Europese Unie een 14de sanctiepakket tegen Rusland aan. Het pakket verbiedt sinds 27 maart 2025 de overslag van LNG uit Rusland voor uitvoer naar landen buiten de EU.

De LNG-terminal in Zeebrugge is wettelijk gestoeld op het principe van open toegang. Dat betekent dat elk bedrijf dat geïnteresseerd is in de levering van LNG capaciteit kan reserveren op de terminal. Geen enkele klant kan dus bij wet gediscrimineerd worden. Als essentiële dienstverlener zorgt Fluxys Belgium ervoor dat zijn infrastructuur te allen tijde operationeel is voor de algemene bevoorradingszekerheid.

We blijven zoals voordien volledig werken volgens de geldende internationale, Europese en Belgische regelgeving. Een Koninklijk Besluit bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten voor het 14de sanctiepakket. De LNG-terminal heeft zijn operationele regels overeenkomstig aangepast en momenteel worden de bestaande contracten in overeenstemming met het sanctieregime voortgezet zonder negatieve impact op de financiële prestaties van Fluxys Belgium.

In het eerste trimester van 2025 hebben Fluxys Belgium en dochterbedrijf Fluxys hydrogen op basis van de beschikbare info en een aantal hypotheses de investeringsbeslissing genomen voor de eerste waterstofinfrastructuur met een beperkte scope die rekening houdt met de eerste voorziene marktvraag. De infrastructuur wordt net zoals de recente aardgasleidingen in multi-purpose technologie aangelegd. Verder werken we ook aan voorinvesteringen rond een multi-purpose leiding in het Antwerpse havengebied die in eerste instantie kan dienen voor het vervoer van CO2.





Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.





Over Fluxys Belgium

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met meer dan 950 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassings-capaciteit van 197 TWh en een site voor ondergrondse gasopslag.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys Belgium zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.







