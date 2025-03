Communiqué_Kering et Ardian finalisent leur opération d'investissement _27 03 2025





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27 mars 2025

KERING ET ARDIAN FINALISENT LEUR

OPÉRATION D’INVESTISSEMENT

Kering et Ardian annoncent ce jour avoir finalisé l’opération d’investissement concernant un portefeuille de trois ensembles immobiliers prestigieux à Paris, selon les termes annoncés le 15 janvier 2025.

La participation de Kering dans la joint-venture sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de ce jour.

