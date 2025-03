Ubisoft annonce la création d’une nouvelle filiale

UBISOFT ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION EN POSANT LES BASES D'UN NOUVEAU MODÈLE OPÉRATIONNEL AVEC LA CRÉATION D'UNE FILIALE ET L'APPORT DE 1,16 MILLIARD D'EUROS DE LIQUIDITÉS PAR TENCENT

Paris, le 27 mars 2025 – Ubisoft annonce l’accélération de sa transformation en franchissant une étape importante dans l'évolution de son modèle opérationnel avec la création d'une filiale dédiée regroupant ses marques Assassin’s Creed®, Far Cry® et Tom Clancy’s Rainbow Six®. À l'issue du processus de sélection formel et compétitif lancé par le groupe au début de l'année, Tencent investira 1,16 milliard d'euros pour une participation minoritaire dans la nouvelle filiale. Cette nouvelle filiale se concentrera sur le développement d'écosystèmes de jeux conçus pour devenir de véritables franchises multiplateformes pérennes. Grâce à des investissements plus importants et des capacités créatives accrues, elle continuera d’améliorer la qualité des expériences narratives en solo, développera les offres multijoueurs en augmentant la fréquence de publication de contenu, introduira des points de contact free-to-play et intégrera davantage de fonctions sociales.

Cette transaction valorise l’entité à une Valeur d’Entreprise « pre-money » d’environ 4 milliard d’euros, impliquant un multiple de net bookings moyen sur les exercices FY23-FY25E d’environ 4x. Cela met en évidence la qualité des franchises d’Ubisoft, renforce significativement son bilan et permet à l'entreprise de poursuivre ses efforts pour devenir une organisation plus agile tout en libérant le potentiel créatif des équipes de développement pour répondre au mieux aux attentes en constante évolution des joueurs.

L'accord avec Tencent fait suite au processus formel et compétitif de revue des différentes options stratégiques annoncé plus tôt cette année. Après avoir étudié avec attention les marques d'intérêt reçues de diverses parties, et conformément à son devoir d'agir dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes d'Ubisoft, le Conseil d'Administration, sur recommandation du comité indépendant ad hoc, a déterminé que cette transaction offrait la meilleure valeur pour les actifs d'Ubisoft et a approuvé à l’unanimité la transaction proposée le 27 mars 2025 (vote réalisé sans la participation des membres de la famille Guillemot). Le Conseil d’Administration, sur recommandation du comité indépendant ad hoc, a désigné Finexsi pour agir en tant qu’expert indépendant en vue de l’émission d’un avis d’équité.

En parallèle de la création de cette nouvelle entité, Ubisoft se concentrera sur le développement de franchises emblématiques telles que Tom Clancy’s Ghost Recon® et The Division®, l’accélération de la croissance des titres les plus performants et le développement de nouvelles marques soutenues par des technologies disruptives tout en continuant d’offrir des services en ligne et des moteurs de jeu de pointe. Des détails complémentaires sur le futur modèle opérationnel du Groupe seront partagés ultérieurement.

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général, déclare : « Aujourd'hui, Ubisoft ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Alors que nous accélérons la transformation de l'entreprise, c'est une étape fondamentale dans le changement de modèle opérationnel d'Ubisoft qui nous permettra d'être à la fois agile et ambitieux. Nous nous concentrons sur le développement d’écosystèmes de jeux pérennes et la croissance de notre portefeuille de marques existantes tout en créant de nouvelles franchises alimentées par des technologies de pointe et émergentes. »

« Avec la création d'une filiale qui assurera le développement de trois de nos plus grandes franchises et l'arrivée de Tencent en tant qu'investisseur minoritaire, nous cristallisons la valeur de nos actifs, renforçons notre bilan et créons les conditions optimales pour la croissance et le succès à long-terme de ces franchises. Avec son équipe de Management dédiée et autonome, elle se concentrera sur la transformation de ces trois marques en écosystèmes uniques. »



Yves Guillemot conclut : « Nous sommes mobilisés pour construire une organisation plus agile et plus focalisée. Une organisation dans laquelle nos talents auront pour mission de faire grandir nos marques, d’accélérer le développement de franchises émergentes, et de stimuler l’innovation dans les technologies et services de nouvelle génération. Notre objectif est de proposer des jeux enrichissants et uniques, qui dépassent les attentes des joueurs, tout en créant une valeur durable pour nos actionnaires et l’ensemble de nos parties prenantes. »

Martin Lau, Président de Tencent, déclare : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec Ubisoft à travers cet investissement, qui reflète notre confiance continue dans la vision créative et le talent exceptionnel d'Ubisoft pour assurer un succès durable dans l'industrie. Nous voyons l'immense potentiel de ces franchises pour évoluer vers des plateformes de jeux pérennes et créer de nouvelles expériences engageantes pour les joueurs. »

Relation entre la nouvelle filiale et Ubisoft Entertainment :

La nouvelle filiale inclura les équipes développant les franchises Tom Clancy’s Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry basées à Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia ainsi que le back-catalogue, les jeux actuellement en développement et tout nouveau jeu à développer de ces trois franchises.

La nouvelle filiale se verra accorder par Ubisoft une licence mondiale, exclusive, irrévocable et perpétuelle concernant la propriété intellectuelle et les droits de propriété similaires détenus ou pouvant être concédés sous licence par Ubisoft en relation avec Tom Clancy’s Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry en échange d'une redevance.

Principaux termes de l’accord avec Tencent :

Tencent investira dans la nouvelle filiale, dont le siège est en France et 100 % détenue par Ubisoft, immédiatement avant la transaction. Plus précisément, à la clôture de la transaction, Tencent investira un montant total de 1,16 milliard d’euros pour un intérêt économique d’environ 25 %. Le produit de l'opération sera utilisé pour renforcer le bilan d'Ubisoft en réduisant de manière significative sa dette nette consolidée, accélérer la transformation du Groupe et soutenir la croissance de certaines franchises choisies. Après la clôture de la transaction, la nouvelle filiale restera exclusivement contrôlée et consolidée par Ubisoft.

Conditions préalables à la transaction : Émission d'un avis d'équité par Finexsi agissant en tant qu'expert indépendant Réalisation du carve-out pour créer la nouvelle filiale Obtention des autorisations réglementaires nécessaires







Ubisoft peut renoncer unilatéralement à l'émission de l'avis d'équité en tant que condition préalable.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici la fin de l’année 2025.

La nouvelle filiale aura une équipe de direction dédiée, supervisée par un Conseil d'Administration, axée sur l'amélioration de la vision créative et la rationalisation des opérations, avec la capacité de prendre des décisions rapides et à fort impact dans le développement, le marketing et la distribution, pour s'assurer que ces marques continuent d'évoluer, d'attirer de nouveaux publics et de proposer des expériences de jeu révolutionnaires pour les années à venir.

Tencent bénéficierait de droits de protection d’un investissement minoritaire ainsi que certains droits de consentement sur les cessions d'actifs importants de la nouvelle filiale.

Les autres dispositions du pacte d’actionnaires portant sur la nouvelle filiale incluent notamment: Un engagement d’inaliénabilité (lock-up) de 5 ans sur les actions de la nouvelle filiale détenues par Tencent, à moins qu’Ubisoft ne cesse de détenir la majorité des droits de vote et du capital de la nouvelle filiale Un engagement d’Ubisoft de conserver la majorité des droits de vote et du capital de la nouvelle filiale pendant une période de 2 ans Des stipulations habituelles en matière de transfert d'actions, y compris un droit de premier refus au bénéfice d'Ubisoft, un droit de première offre au bénéfice de Tencent, un droit de sortie conjointe (tag-along right) au bénéfice de Tencent et une obligation de sortie conjointe (drag-along right) au bénéfice d'Ubisoft (sous réserve de certaines conditions) Une promesse de vente au bénéfice d'Ubisoft et une promesse d’achat au bénéfice de Tencent en cas de changement de contrôle d'Ubisoft approuvé par son Conseil d'Administration – Prix d'exercice : le plus élevé entre (i) la valeur de marché des actions de la nouvelle entité et (ii) le prix résultant de l’application du multiple d'EBIT de la transaction donnant lieu au changement de contrôle d'Ubisoft ; étant précisé que, pour la promesse de vente, il est prévu un prix minimum en cas d’exercice dans les 4 ans suivant la réalisation de la transaction avec Tencent.



Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 20 juin 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

A propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2023-24, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2,32 milliards d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

A propos de Tencent

Tencent creates innovative technologies that connect and create memorable experiences for people around the world. Founded in 1998, Tencent is driven by its mission to create "Value for Users" and use "Tech for Good".

Tencent is a global leader in communications, entertainment and enterprise services. It develops and publishes some of the world's most popular video games and other high-quality digital content, providing rich and immersive interactive entertainment experiences.

Tencent is a global technology company headquartered in Shenzhen. It has been listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong since June 2004.

