ABO-Group Environment reprend Délo Boringen, spécialiste belge en recherches environnementales

27 mars 2025 – Communiqué de presse / Information réglementée

ABO-Group Environment NV annonce sa première acquisition de 2025 : Délo Boringen BV, basée à Schoten.

La famille Van Reeth reste à bord et continuera à collaborer étroitement avec ABO-Group Environment.

Cette acquisition, par laquelle ABO-Group acquiert une participation majoritaire de 70 %, renforce les services du groupe en matière de forages environnementaux.

ABO-Group Environment est fière d'annoncer sa première acquisition de cette année : Délo Boringen, spécialiste belge des prélèvements et forages environnementaux.

Délo Boringen offre une large gamme de services, tels que les forages manuels et mécaniques, les prélèvements intacts d’échantillons de sol, ainsi que les prélèvements d'eau à des fins d'analyses environnementales. L’entreprise réalise également des forages pour le suivi de démolitions (Tracimat). Karel Van Reeth demeure membre actif de l'équipe dirigeante, garantissant ainsi la continuité des activités.

Cette acquisition permet à ABO-Group de renforcer ses activités principales dans le domaine des études de sol et des prélèvements à vocation environnementale. Le rachat de Délo Boringen constitue un élargissement et un approfondissement de l'offre d'ABO-Group, avec un accent particulier sur une gestion efficace des pollutions du sol.

Karel Van Reeth, fondateur de Délo Boringen, déclare : « ABO-Group est depuis longtemps l’un de nos principaux clients, avec lequel nous avons établi une excellente collaboration. En tant que petite entreprise, nous avons besoin du soutien d'une structure plus grande pour développer ensemble de nouvelles techniques innovantes de forage. Nous considérons cette union avec ABO-Group comme une étape majeure pour renforcer notre avenir. Avec ma famille, je souhaite faire croître davantage notre entreprise familiale au sein de notre secteur, sous l’égide d’ABO-Group. »

Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-Group Environment, souligne : « Comme pour beaucoup de ses participations, ABO-Group accorde une grande importance à l’indépendance et à la continuité de l’entreprise familiale Délo Boringen. Nous apporterons notre soutien en matière d’investissements et d’implémentation de techniques innovantes, afin de répondre efficacement aux défis du secteur. Nous sommes heureux d’intégrer l’expertise de Délo Boringen à notre gamme de services. La gestion familiale et l’indépendance de la société sont préservées, la famille Van Reeth conservant 30 % des parts. »

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2025.





À propos de Délo Boringen

Délo Boringen, fondée en 2003 et établie à Schoten, est devenue une entreprise renommée dans le domaine des forages environnementaux en Belgique. Elle offre une vaste gamme de services tels que les forages manuels et mécaniques, les prélèvements intacts d’échantillons de sol ainsi que les prélèvements d'eau. L'entreprise est reconnue pour son approche centrée sur le client et la qualité de réalisation de ses projets.

À propos d’ABO-Group Environment

Fondée en 1995 en tant que bureau-conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenue un bureau d’ingénierie international actif dans tous les aspects liés à l’environnement et au sol : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et monitoring, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère à travers diverses filiales semi-autonomes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 800 experts, le groupe possède la technologie, l'expertise et l'échelle nécessaires pour proposer des solutions complètes aux projets les plus exigeants. Ses clients évoluent dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l’industrie minière et des matières premières, l’énergie et l’eau, depuis les études préliminaires et la conception jusqu’à l’exécution et la maintenance des actifs.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d’ABO-Group Environment, consultez le site : www.abo-group.eu.

Pour plus d’informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

