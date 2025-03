Stefanini a été reconnu comme un acteur d’exception dans l’étude menée en 2025 sur l’approvisionnement informatique dans le BeLux de Whitelane Research

BRUXELLES, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefanini Group, leader mondial de solutions technologiques et partenaire reconnu en matière d’innovation, a été désigné comme acteur d’exception dans la catégorie services en milieu de travail de l’étude 2025 réalisée par Whitelane Research sur l'approvisionnement informatique dans le BeLux. Cette reconnaissance prestigieuse reflète l’engagement de Stefanini à offrir des solutions innovantes et centrées sur le client, parfaitement adaptées aux besoins des entreprises du BeLux.

Stefanini, entreprise reconnue comme acteur d’exception pour la satisfaction client :



Classée n°2 en satisfaction client (CSAT)

86 % pour les services numériques sur le lieu de travail (DWS)

87 % de satisfaction globale



L’édition 2025 de l’étude, fondée sur les retours de plus de 800 relations d’approvisionnement informatique dans toute la région du BeLux, met en lumière la capacité de Stefanini à offrir un service d’exception, à instaurer une relation de confiance avec ses clients et à favoriser la transformation numérique.

Stefanini est la seule entreprise à figurer dans le TOP 3 sur les 34 prestataires évalués dans les quatre dimensions de satisfaction, et cette performance exceptionnelle se reflète directement dans les KPI (indicateurs clés de performance), soulignant l’engagement continu de l’entreprise en matière de qualité et d’innovation.

Stefanini se démarque dans les quatre principales dimensions de satisfaction, avec des résultats remarquables dans les domaines suivants :

Dimension de prestation de services – 89 % pour la qualité de la prestation de services – Une exécution irréprochable et une efficacité opérationnelle optimale. Dimension relationnelle – 89 % pour la qualité de la gestion de compte – Renforcer les relations avec les clients et stimuler les opportunités de croissance. Dimension commerciale – 87 % pour le niveau de prix – Des prestations rentables alignées sur les attentes du marché. Dimension transformationnelle – 76 % en innovation et 78 % en transformation – Exploiter des technologies de pointe afin de stimuler l’évolution numérique et assurer un succès commercial durable.

« Chez Stefanini, nous comprenons les défis spécifiques que rencontrent les entreprises du BeLux dans leur parcours de transformation numérique » a déclaré Rik Demeulemeester, vice-président des ventes chez Stefanini Group. « Cette reconnaissance témoigne du dévouement de notre équipe et de nos efforts constants pour fournir des solutions sur mesure, qui améliorent l’efficacité et stimulent l’innovation dans toute la région. »

Le rapport souligne que les services sur le lieu de travail constituent un levier stratégique de croissance pour le sourcing, les organisations recherchant de plus en plus des partenaires capables d’offrir des solutions sécurisées, innovantes et rentables. Le classement élevé de Stefanini illustre sa capacité à répondre avec agilité à ces besoins, aidant ainsi ses clients à garder une longueur d’avance dans un marché toujours plus concurrentiel.

Notre approche collaborative de la co-création et notre capacité à fournir des services fiables et évolutifs sont illustrées dans nos témoignages vidéo clients. Découvrez comment certains de nos clients, Mazda, Hydro, Evonik et Nordzucker, ont tiré parti de nos solutions. Ces organisations ont fait confiance à Stefanini pour optimiser leurs opérations, renforcer la sécurité et accompagner leur transformation numérique.

Découvrez les solutions Stefanini en milieu de travail.

Excellence durable illustrée par le NPS

Le Net Promoter Score (NPS) 2024 de Stefanini EMEA, qui s’élève à 73,8, témoigne d’un engagement fort en matière de satisfaction client. Il s’agit de la quatrième année consécutive de progression des scores NPS, illustrant la volonté de Stefanini d’offrir une expérience client exceptionnelle.

À propos de Whitelane Research

Whitelane Research est un organisme de recherche indépendant de premier plan, spécialisé dans l’approvisionnement informatique à travers l’Europe. Depuis plus d’une décennie, Whitelane fournit des analyses précieuses grâce à ses études renommées, fondées sur les retours de plus de 2 000 entreprises clientes, évaluant chaque année plus de 6 000 relations d’approvisionnement informatique. Chaque année, plus de 500 entretiens approfondis sont menés avec des dirigeants IT, faisant de Whitelane Research une référence incontournable pour identifier les prestataires de services informatiques les plus performants d’Europe.

À propos de Stefanini

Depuis plus de 35 ans, Stefanini est un partenaire mondial de confiance en matière de solutions technologiques, accompagnant les organisations dans la gestion de la complexité et l’identification de nouvelles opportunités. Des services sur le lieu de travail à la transformation numérique et au-delà, Stefanini propose des solutions évolutives, durables et centrées sur le client, générant des résultats mesurables.



Pour en savoir plus sur la reconnaissance de Stefanini dans l’étude 2025 sur l’approvisionnement informatique dans le BeLux, rendez-vous sur https://whitelane.com/2025-belux/

En savoir plus sur les solutions Stefanini en milieu de travail.

