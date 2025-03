Stefanini est reconnu en tant que Strong Performer dans l’étude européenne 2024/2025 de Whitelane Research sur le sourcing informatique

BRUXELLES, Belgique, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefanini, leader mondial des solutions technologiques et partenaire de confiance en matière d’innovation, a été reconnu en tant que Strong Performer dans la catégorie des services d’espace de travail aux termes de l’étude européenne 2024/2025 de Whitelane Research sur le sourcing informatique. Cette reconnaissance vient souligner la capacité de Stefanini à fournir des solutions d’espace de travail évolutives et centrées sur le client sur l’ensemble du marché européen, consolidant ainsi sa réputation de partenaire de confiance pour les entreprises en quête d’innovation et d’excellence.

Les excellentes performances de Stefanini illustrent sa capacité constante à satisfaire les besoins diversifiés des entreprises européennes.

Des performances exceptionnelles sur les indicateurs clés

Le classement obtenu par Stefanini dans cette étude souligne son excellence dans des domaines de performance clés :

79 % en prestation de services – Garantir l’efficacité opérationnelle et une exécution de haute qualité.

82 % en gestion de comptes – Établir des relations clients solides et identifier les opportunités de croissance.

74 % en compétitivité des prix – Proposer des solutions rentables et adaptées aux attentes du marché.

« Chez Stefanini, nous nous engageons à aider les entreprises européennes à prospérer dans un environnement numérique de plus en plus complexe », a déclaré Rik Demeulemeester, vice-président des ventes du groupe Stefanini. « Cette reconnaissance témoigne de l’engagement de notre équipe et de notre volonté de fournir des solutions qui permettent aux entreprises d’innover et d’assurer leur réussite à long terme dans toute l’Europe. »



Notre engagement en faveur de la co-création et notre expertise en matière de fourniture de services évolutifs et fiables sont mis en évidence dans nos témoignages vidéo de cas clients. Découvrez comment certains de nos clients, tels que Mazda , Hydro , Evonik et Nordzucker , ont bénéficié de nos solutions et ont fait confiance à Stefanini pour l’optimisation de leurs opérations dans les espaces de travail, le renforcement de la sécurité et le pilotage de leur transformation numérique.



Découvrez les solutions d’espace de travail de Stefanini .



Le rapport identifie les services d’espace de travail comme un domaine essentiel pour la croissance de l’externalisation, car les entreprises européennes recherchent des partenaires qui proposent des solutions sécurisées et innovantes. La note élevée obtenue par Stefanini dans le cadre de cette étude reflète sa capacité à répondre à ces demandes avec agilité et créativité, permettant ainsi à ses clients de prospérer dans le paysage concurrentiel actuel.

Promouvoir l’excellence pour l’avenir

Afin de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients, Stefanini continue d’investir dans les technologies de pointe et les pratiques innovantes. Grâce à son approche centrée sur l’humain, Stefanini permet aux entreprises d’atteindre leurs objectifs tout en veillant à ce qu’elles conservent une longueur d’avance dans un monde de plus en plus numérique.

Une excellence durable confirmée par son score NPS

Le Net Promoter Score (NPS) 2024 de Stefanini EMEA, qui s’élève à 73,8, témoigne de son engagement à offrir des expériences client exceptionnelles. Cette quatrième année consécutive d’amélioration des scores NPS de Stefanini souligne son engagement envers l’excellence.

À propos de Whitelane Research

Spécialisé dans le sourcing informatique en Europe, Whitelane Research est un organisme de recherche indépendant de premier plan. Depuis plus de dix ans, Whitelane Research fournit des informations inestimables grâce à ses études de renom. En s’appuyant sur les retours d’information provenant de plus de 2 000 entreprises clientes, elles permettent d’évaluer chaque année plus de 6 000 relations de sourcing informatique. Avec plus de 500 entretiens approfondis menés chaque année avec des responsables informatiques, Whitelane Research fait autorité en matière d’identification des fournisseurs de services les plus performants d’Europe.

À propos de Stefanini

Depuis plus de 35 ans, Stefanini se distingue en tant que partenaire mondial de confiance en matière de solutions technologiques en aidant les organisations à gérer la complexité et à saisir les opportunités. Des services d’espace de travail à la transformation numérique et au-delà, Stefanini propose des solutions évolutives, durables et centrées sur le client qui génèrent des gains mesurables.

Pour obtenir de plus amples informations sur la distinction obtenue par Stefanini dans l’étude européenne 2024/2025 de Whitelane sur le sourcing informatique, rendez-vous sur https://whitelane.com/europe-2024-2025/.

Contacts médias :

Diana Iosu

Conseillère principale en communication d’entreprise, DiFine PR

diana.iosu@difinepr.com

Une photo jointe au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21ac73fd-764a-488b-a85c-1c2d3402739e