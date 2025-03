Fluxys Belgium - Informations réglementées : résultats annuels 2024 (ERRATUM)

Aperçu des résultats annuels 2024

Résultat net consolidé de 82,1 Mio EUR (77,4 Mio EUR en 2023)

Proposition à l’assemblée générale du 13 mai 2025: dividende brut de 1,40 EUR par action (2024: 1,40 EUR par action)

La Belgique reste une plaque tournante essentielle pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe du Nord-Ouest

Passage au gaz à haut pouvoir calorifique achevé sans encombre

Green Logix, première installation de biométhane directement raccordée au réseau de Fluxys

Fluxys hydrogen désignée comme gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène en Belgique

Partenaire dans la liaison hydrogène au Luxembourg, en France et en Allemagne

Aux côtés de l'industrie pour réduire les émissions de CO 2 en Belgique

North Sea Integration Model : travailler ensemble pour parvenir au zéro émission nette

Bons résultats pour nos objectifs ESG

91 nouveaux collègues







Chiffres-clés financiers

Compte de résultat (en milliers d'euros) 31.12.2024 31.12.2023 Produits des activités ordinaires 608.789 592.788 EBITDA* 302.283 285.809 EBIT* 133.931 129.570 Résultat net 82.061 77.423 Bilan (en milliers d'euros) 31.12.2024 31.12.2023 Investissements de la période en immobilisations corporelles pendant l’exercice 92.122 167.654 Total des immobilisations corporelles 1.804.302 1.873.286 Capitaux propres 603.813 613.413 Endettement financier net* 159.750 219.404 Total du bilan consolidé 3.310.096 3.358.616

* Pour les définitions et les raisons de l'utilisation de ces indicateurs, voir l'annexe.

Chiffre d’affaires et résultat net consolidés

Le chiffre d’affaires du groupe Fluxys Belgium s’élève à 608,8 Mio EUR en 2024, soit une augmentation de 16,0 Mio EUR par rapport au chiffre d'affaires de 2023 (592,8 Mio EUR). Cette évolution est conforme à la méthodologie tarifaire 2024-2027.

Le résultat net consolidé est passé de 77,4 Mio EUR en 2023 à 82,1 Mio EUR en 2024, soit une hausse de 4,7 Mio EUR.

Efforts d’efficience en ligne avec le modèle tarifaire régulé

La méthodologie tarifaire 2024-2027 (fixée par le régulateur, la CREG) applique le principe selon lequel tous les coûts raisonnables, y compris les intérêts et une rémunération équitable, sont couverts par les recettes régulées. En outre, il existe un certain nombre d'incitants visant à contrôler les coûts et à orienter et contrôler certaines prestations de l'entreprise. Grâce à la maîtrise de ses frais d’exploitation, combinée à des efforts d’efficience considérables, le groupe Fluxys Belgium a réussi à atteindre la plupart des objectifs régulatoires et à comptabiliser ces incitants dans une période de grands défis opérationnels.

92,1 Mio EUR d’investissements

En 2024, les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à 92,1 Mio EUR contre 167,7 Mio EUR en 2023. De ce montant, 4,6 Mio EUR ont été consacrés à des projets d'infrastructure GNL, 3,6 Mio EUR à des projets liés à l’activité de stockage et 83,9 Mio EUR à des projets liés à l’activité de transport, dont 10,3 Mio EUR pour la canalisation Desteldonk-Opwijk qui pourra être utilisée pour le transport d’hydrogène dès que le marché est prêt.





Faits marquants

La Belgique reste une plaque tournante essentielle pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe du Nord-Ouest

Comme les années précédentes, nos équipes ont à nouveau travaillé sans relâche pour permettre l’approvisionnement du réseau belge en gaz naturel. Nous avons également continué à transporter d'importants volumes vers nos pays voisins, l'Allemagne étant notre principal destinataire.

Depuis le début du conflit en Ukraine, un règlement européen impose de reconstituer de manière suffisante les stocks de gaz européens pour le 1er novembre au plus tard. Notre stockage de Loenhout était déjà complètement rempli au 1er août, soit trois mois avant la date limite européenne.

Avec Zeebrugge comme plaque tournante, notre réseau belge continue de consolider son rôle de plaque tournante énergétique en Europe du Nord-Ouest.

Passage au gaz à haut pouvoir calorifique achevé sans encombre

Jusqu'en 2017, environ la moitié des ménages et des PME belges consommaient du gaz à bas pouvoir calorifique provenant d'un champ de production situé aux Pays-Bas. En raison de l'épuisement de leurs réserves de gaz, les Pays-Bas ont décidé de réduire progressivement les exportations de gaz à bas pouvoir calorifique. Depuis 2018, Fluxys Belgium adapte son réseau pour remplacer progressivement l'approvisionnement en gaz à bas pouvoir calorifique par du gaz naturel à haut pouvoir calorifique provenant d'autres sources. En 2024, nous avons terminé avec succès le programme de conversion au gaz à haut pouvoir calorifique. Si la Belgique n'utilise plus de gaz à bas pouvoir calorifique, Fluxys Belgium continuera à le transporter vers la France jusqu'à ce que le programme français de conversion soit également achevé.

Green Logix, première installation de biométhane directement raccordée au réseau de Fluxys

Le 23 octobre 2024, les premiers volumes de biométhane ont été injectés directement dans notre réseau de transport. Les molécules sont produites par Green Logix Biogas à Lommel. Dans une première phase, l'installation produira un volume de biométhane équivalent à la consommation de quelque 7 000 ménages.

Fluxys hydrogen désignée comme gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène en Belgique

Le 26 avril 2024, Fluxys hydrogen, filiale de Fluxys Belgium, a été désignée par la ministre fédérale de l’Énergie comme gestionnaire pour le développement et l’exploitation du réseau de transport d’hydrogène en Belgique.

Conformément à la stratégie fédérale pour l'hydrogène, Fluxys hydrogen se chargera du développement d'un réseau de canalisations d'hydrogène qui fera partie du futur backbone européen de l’hydrogène. Cela permettra de transporter l'énergie et les matières premières bas-carbone nécessaires tant pour le marché belge que pour les pays voisins, et ce au rythme du développement du marché.

Partenaire dans la liaison hydrogène avec le Luxembourg, la France et l'Allemagne

Afin de développer une infrastructure transfrontalière de transport d'hydrogène, Fluxys hydrogen renforce sa coopération avec nos partenaires Creos (Luxembourg) et GRTgaz (France) dans le cadre du projet HY4Link.

HY4Link est un projet d'infrastructure visant à relier les pôles industriels demandeurs d'hydrogène en France, en Allemagne et au Luxembourg aux hubs d'importation d'Anvers, de Zeebrugge, de Rotterdam et de Dunkerque. Cette future infrastructure contribuera à accélérer la décarbonation de l'industrie en Europe du Nord-Ouest. Nous étudions également la possibilité d'établir des connexions transfrontalières avec les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène en Allemagne (OGE), aux Pays-Bas (HyNetwork Services) et au Royaume-Uni (National Gas).

Aux côtés de l'industrie pour réduire les émissions de CO 2 en Belgique

Capter le CO 2 , le transporter et enfin l'utiliser ou le stocker (CCUS) : pour certains acteurs de l'industrie, c’est la seule option pour rendre leurs activités neutres en carbone. Lors de la mission princière de la princesse Astrid à Oslo, plusieurs parties prenantes, dont Fluxys, ont signé une déclaration commune afin de miser pleinement sur le CCUS. La déclaration appelle à travailler sur la décarbonation, entre autres par le biais d'un cadre réglementaire approprié.

North Sea Integration Model : travailler ensemble pour parvenir au zéro émission nette

Le paysage énergétique changera radicalement dans les années à venir. Comment concevoir un système énergétique abordable, et faire en sorte que toutes les solutions se conjuguent pour atteindre le zéro émission nette de CO 2 ? Pour répondre à cette question, en 2024, nous avons développé le North Sea Integration Model : un modèle de calcul qui simule toutes les interactions entre les infrastructures d'électricité, d'hydrogène, de méthane et de CO 2 en Belgique et dans tous les autres pays riverains de la mer du Nord.

Ce modèle est un instrument qui, sur la base des futurs scénarios de consommation, montre comment l'ensemble de la chaîne - de la production à la consommation en passant par le transport - peut être optimisé en termes de coûts, d’émission de CO 2 et de maintien de la sécurité d'approvisionnement.

Bons résultats pour nos objectifs ESG

En 2024, nous avons commencé à mesurer nos progrès par rapport aux objectifs ESG que nous avons fixés en 2023. Nous le faisons pour chacun de nos sujets matériels dans les domaines de l'Environnement, du Social et de la Gouvernance. Avec nos résultats ESG en 2024, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs.

91 nouveaux collègues

Fluxys s'agrandit ! En 2024, pas moins de 91 nouveaux collègues ont rejoint nos rangs, ce qui fait que 982 collaborateurs travaillent chez Fluxys Belgium. Par ailleurs, 103 collègues ont eu l'occasion de prendre de nouvelles responsabilités et d'occuper d'autres fonctions, une mobilité interne particulièrement encouragée chez Fluxys.





Fluxys Belgium SA – résultats 2024 (suivant les normes belges) : proposition d’affectation des résultats

Le résultat net de Fluxys Belgium SA s’élève à 84,1 Mio EUR, contre 79,5 Mio EUR en 2023.

Fluxys Belgium présentera un dividende brut de 1,40 EUR par action à l’Assemblée générale du 13 mai 2025.

Compte tenu d’un report de 101,7 Mio EUR de l’exercice précédent et d’un prélèvement sur réserves de 24,4 Mio EUR, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale d’affecter le résultat comme suit :

98,4 Mio EUR à la distribution du dividende et

111,8 Mio EUR au bénéfice à reporter.

Si cette proposition d’affectation du résultat est acceptée par l’Assemblée générale, le dividende brut s’élèvera à 1,40 EUR par action pour l'exercice 2024. Ce montant sera mis en paiement à partir du 21 mai 2025.





Perspectives pour 2025

Conformément à la méthodologie tarifaire, le résultat net des activités régulées belges sera déterminé principalement sur base de différents paramètres régulatoires notamment des capitaux propres investis, de la structure financière, des taux d’intérêt (OLO) et les incitants. Le résultat continuera d’évoluer en fonction de l’évolution de ces quatre paramètres. Les marchés financiers actuels ne permettent pas de fournir une projection précise de l’évolution des taux d’intérêt et donc du rendement des activités régulées.

En juin 2024, le Conseil de l'Union européenne a adopté un 14e paquet de sanctions à l’encontre de la Russie. Le paquet interdit, à compter du 27 mars 2025, le transbordement de GNL en provenance de Russie et destiné à être exporté vers des pays hors UE.

Le terminal GNL à Zeebrugge est fondé juridiquement sur le principe du libre accès. Cela signifie que toute entreprise intéressée par la fourniture de GNL peut réserver des capacités au terminal. En vertu de la loi, aucun client ne peut donc subir une discrimination. En tant que prestataire de services essentiel, Fluxys Belgium veille à ce que ses infrastructures restent opérationnelles à tout moment pour la sécurité d’approvisionnement générale.

Comme par le passé, nous continuons d'exercer nos activités dans le respect total des réglementations belges, européennes et internationales applicables. Un arrêté royal définit les modalités d’exécution du 14e paquet de sanctions. Le Terminal GNL a adapté ses règles opérationnelles en conséquence et actuellement l’exécution des contrats existants se poursuit en conformité avec les sanctions sans impact négatif sur les performances financières de Fluxys Belgium.

Au premier trimestre 2025, sur base des informations disponibles et de certaines hypothèses, Fluxys Belgium et sa filiale Fluxys hydrogen ont pris la décision d'investir dans les premières infrastructures pour le transport d'hydrogène. Ces premières infrastructures sont d’ampleur limitée tenant compte des prévisions de demande initiale du marché, et seront construites selon la technologie multi-purpose, comme les récents pipelines de gaz naturel. Nous travaillons aussi sur des pré-investissements pour une canalisation multi-purpose dans la zone portuaire d'Anvers qui pourra dans un premier temps être utilisé pour le transport de CO 2 .





Contrôle externe

Le Commissaire a confirmé que ses travaux d'audit, qui ont été achevés sur le fond, n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables incluses dans ce communiqué de presse.





