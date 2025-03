Hermès International : Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2024

Paris, le 27 mars 2025

20h00

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Le document d’enregistrement universel d’Hermès International relatif à l’exercice 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 mars 2025, au format ESEF.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et il peut être consulté et téléchargé sur le site internet finance.hermes.com (rubriques « Investisseurs » > « Publications » / « Informations réglementées »).

Le document d’enregistrement universel comprend notamment :

le rapport d’activité annuel ;

les comptes sociaux et consolidés 2024 ;

le rapport sur les informations en matière de durabilité ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions établi en application des articles 241-2 et 241-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

le rapport du Conseil de surveillance à l’Assemblée générale ;

les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés 2024, sur les conventions réglementées et certaines résolutions à caractère extraordinaire ;

le rapport de certification des informations en matière de durabilité émis par le vérificateur de durabilité ;

l’exposé des motifs et le texte des projets de résolutions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 30 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 222-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le document d’enregistrement universel inclut le rapport financier annuel 2024.



Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, l’esprit d’innovation, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission de savoir-faire d’excellence, jusqu’aux détails pensés pour l’usage – c’est-à-dire l’esthétique de la fonction – forgent la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Entreprise familiale indépendante, qui exerce 16 métiers Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 60 sites de production et de formation, tout en développant son réseau de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie 25 185 personnes dans le monde, dont 15 556 en France*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la sixième génération.

Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de l’éducation, de la formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements.

* Au 31 décembre 2024





Pièce jointe