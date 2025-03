Aperçu de la Bombe du 5e Anniversaire de BYDFi: Lancement de la Fonctionnalité de Trading On-Chain MoonX, En Partenariat avec la Paris Blockchain Week 2025 pour Lancer un Nouveau Chapitre du Web3

SINGAPORE, 28 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYDFi, une plateforme de trading crypto leader à l’échelle mondiale, approche de son 5e anniversaire et a annoncé son rôle en tant que sponsor officiel de la Paris Blockchain Week (PBW) 2025. Cet événement majeur européen Web3 se déroulera du 8 au 10 Avril 2025, au Carrousel du Louvre à Paris, avec plus de 10 000 participants attendus, 400+ leaders de l'industrie et 400 médias présents. À l’occasion de son 5e anniversaire, BYDFi s’associe à la Paris Blockchain Week pour dévoiler sa nouvelle fonctionnalité de trading on-chain, "MoonX", offrant une expérience de trading MemeCoin plus fluide et marquant le début d'une nouvelle vague d'innovations dans le trading crypto.

Évolution de la Plateforme BYDFi: Une Nouvelle Expérience de Trading On-Chain

BYDFi continue d'évoluer avec le lancement imminent de "MoonX", une fonctionnalité de trading on-chain qui combine parfaitement la fluidité des échanges centralisés (CEX) avec la flexibilité du trading décentralisé. Offrant des fonctionnalités de pointe telles qu'une exécution ultra-rapide et une slippage minimale, MoonX intègre la liquidité on-chain pour permettre aux utilisateurs de trader facilement des MemeCoins tendance et des tokens à fort potentiel sur la plateforme BYDFi. Cette mise à niveau ne montre pas seulement les avancées technologiques de BYDFi, mais offre également une commodité sans précédent pour les investisseurs, faisant de cela un cadeau parfait pour son 5e anniversaire. En parallèle, BYDFi lance sa célébration du 5e anniversaire, le "Crypto Journey Challenge", invitant les utilisateurs à se lancer dans une aventure hybride en ligne et hors ligne.

Célébration du 5e Anniversaire: Le "Crypto Journey Challenge" Démarre

Pour se préparer à son 5e anniversaire et à la Paris Blockchain Week, BYDFi lance le "Crypto Journey Challenge", transformant ses cinq années d'exploration en un excitant voyage crypto. Les participants qui accomplissent des tâches peuvent gagner des équipements de voyage en édition limitée, y compris des sacs à dos exclusifs Crypto Journey. Les joueurs en ligne doivent simplement suivre le compte officiel de BYDFi (@BYDFi_Official), retweeter le post de l'événement et taguer #BYDFiPBW2025 pour participer au tirage au sort et remporter des prix tout aussi excitants!

Le PDG de BYDFi, Michael, a déclaré: "Notre 5e anniversaire marque un nouveau départ. MoonX redéfinira le trading Web3, et nous avons hâte de rencontrer les voyageurs du monde entier au Stand numéro 44 à Paris!"

Comment Rejoindre Cette Extravagance Web3?

À partir d'aujourd'hui, suivez le site officiel de BYDFi (https://www.bydfi.com) et le compte X (@BYDFi_Official) pour les dernières mises à jour. Du 8 au 10 Avril, rendez-vous au stand n°44 lors de la Paris Blockchain Week pour découvrir en personne le lancement spectaculaire de MoonX, ou participez en ligne au concours pour rejoindre la communauté Web3 mondiale dans les festivités.

À Propos de BYDFi

Fondée en 2020, BYDFi figure parmi les 10 meilleures plateformes de trading mondiales selon Forbes et sert plus de 1 000 000 d'utilisateurs. Détentrice de licences MSB dans plusieurs pays et faisant partie de l'Alliance CODE VASP de Corée, BYDFi maintient une réserve d'actifs 1:1 et publie régulièrement des rapports de preuve de réserves (POR), leader de l'industrie en matière de sécurité et de conformité.

Site Web: https://www.bydfi.com

Support: CS@bydfi.com

Partenariats: BD@bydfi.com

Médias: media@bydfi.com

Twitter(X) | Linkedin | Facebook | Telegram | YouTube



Le 5e anniversaire de BYDFi et MoonX sont prêts à enflammer Paris – êtes-vous prêt?