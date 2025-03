Elis annonce la mise à disposition de son document d’enregistrement universel 2024 et de son rapport RSE

Saint-Cloud, le 28 mars 2025 - Elis annonce avoir déposé son document d’enregistrement universel 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), le 27 mars 2025 sous le numéro D.25-0182.

Le document d’enregistrement universel 2024 comprend :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion, de l’état de durabilité et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

Le document d’enregistrement universel 2024 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Elis :

https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Le document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l’AMF :

www.amf-france.org

Par ailleurs, afin d’éclairer l’engagement du Groupe en matière de RSE, Elis met à la disposition de ses parties prenantes un rapport complémentaire « Notre Responsabilité Environnementale, Sociale et Sociétale » reprenant les informations réglementaires (de l’état de durabilité) ainsi que sa stratégie et sa performance globale en matière de RSE et d’autres informations sur des sujets identifiés comme non matériels.

Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Elis :

https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Le document d’enregistrement universel et le rapport RSE seront disponibles en version anglaise sur le site internet d’Elis le 3 avril 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

