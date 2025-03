Aya Or & Argent annonce ses résultats pour le T4 et l’exercice 2024 et présente ses prévisions pour 2025 en termes de production et de coûts

MONTRÉAL, 28 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre et l’exercice financier terminés le 31 décembre 2024. Tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire.

Faits saillants de l’exercice 2024

La production d’argent a totalisé 1 646 265 onces (« oz ») en 2024 comparativement à 1 970 646 oz en 2023, et est conforme aux prévisions révisées de 1,6 à 1,8 million (« M ») d’oz d’argent (« Ag »).

a totalisé 1 646 265 onces (« oz ») en 2024 comparativement à 1 970 646 oz en 2023, et est conforme aux prévisions révisées de 1,6 à 1,8 million (« M ») d’oz d’argent (« Ag »). Le minerai traité en 2024 est en hausse de 27 % à 358 919 tonnes (« t ») comparativement à 281 634 t en 2023.

en 2024 est en hausse de 27 % à 358 919 tonnes (« t ») comparativement à 281 634 t en 2023. Les revenus tirés des ventes d’argent ont généré 39,1 M$ (en baisse de 9 % par rapport à 2023), à un prix moyen réalisé par once d’argent de 26,04 $/oz.

tirés des ventes d’argent ont généré 39,1 M$ (en baisse de 9 % par rapport à 2023), à un prix moyen réalisé par once d’argent de 26,04 $/oz. Le coût comptant ajusté par once d’argent vendue ( i ) s’est établi à 19,62 $/oz en 2024, comparativement à 12,50 $/oz en 2023. L’augmentation d’une année à l’autre du coût comptant est reliée aux travaux préparatoires à l’expansion.

s’est établi à 19,62 $/oz en 2024, comparativement à 12,50 $/oz en 2023. L’augmentation d’une année à l’autre du coût comptant est reliée aux travaux préparatoires à l’expansion. Situation financière solide avec 49,2 M$ de trésorerie et de liquidités soumises à des restrictions ( ii ) au 31 décembre 2024.

avec 49,2 M$ de trésorerie et de liquidités soumises à des restrictions au 31 décembre 2024. La nouvelle usine a été achevée et la production commerciale a été déclarée à la fin de l’exercice. La montée en puissance de l’usine se poursuit, et cette dernière a maintenant atteint la capacité nominale.

à la fin de l’exercice. La montée en puissance de l’usine se poursuit, et cette dernière a maintenant atteint la capacité nominale. Le programme d’exploration 2024 à Boumadine a mené à une nouvelle estimation de ressources constituée de ressources minérales indiquées totalisant 5,2 Mt à 448 g/t d’éq.Ag ( iii ) contenant, selon les estimations, 74,4 Moz d’éq.Ag, et de ressources minérales présumées totalisant 29,1 Mt à 402 g/t d’éq.Ag contenant 377,7 Moz d’éq.Ag, publiée en 2025.

à une nouvelle estimation de ressources constituée de ressources minérales indiquées totalisant 5,2 Mt à 448 g/t d’éq.Ag contenant, selon les estimations, 74,4 Moz d’éq.Ag, et de ressources minérales présumées totalisant 29,1 Mt à 402 g/t d’éq.Ag contenant 377,7 Moz d’éq.Ag, publiée en 2025. L’empreinte d’exploration à Boumadine a été agrandie avec l’ajout de 15 permis, augmentant ainsi la superficie des terrains détenus à Boumadine de 117 % en 2024.

avec l’ajout de 15 permis, augmentant ainsi la superficie des terrains détenus à Boumadine de 117 % en 2024. Les mètres forés en 2024 totalisent 153 875 mètres (« m »), ce qui représente une augmentation de 138 % du nombre de mètres forés par rapport à 2023.

totalisent 153 875 mètres (« m »), ce qui représente une augmentation de 138 % du nombre de mètres forés par rapport à 2023. La santé et la sécurité (« S&S ») demeurent une priorité, avec une attention constante portée sur les mesures de prévention, les analyses ainsi que les 12 907 heures de formation en S&S dispensées au courant de l’année.

avec une attention constante portée sur les mesures de prévention, les analyses ainsi que les 12 907 heures de formation en S&S dispensées au courant de l’année. La ligne de transmission électrique de 90 km (60 kV) a été mise en service et est en fonction .

. La scission du projet aurifère Amizmiz a été annoncée avec la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère dédiée à l’Afrique du Nord, Mx2 Mining Inc.

Faits saillants du T4 2024

La production d’argent a totalisé 491 310 oz en 2024 comparativement à 450 046 oz en 2023.

a totalisé 491 310 oz en 2024 comparativement à 450 046 oz en 2023. Le minerai traité au T4-2024 est en hausse de 17 %, à 113 674 t (soit 1 236 tonnes par jour (« t/j »)), comparativement à 66 449 t (ou 722 t/j) au T4-2023.

au T4-2024 est en hausse de 17 %, à 113 674 t (soit 1 236 tonnes par jour (« t/j »)), comparativement à 66 449 t (ou 722 t/j) au T4-2023. La disponibilité des usines a atteint 91,5 % et 96,5 % pour les usines de flottation et de cyanuration, respectivement, au cours du trimestre.

91,5 % et 96,5 % pour les usines de flottation et de cyanuration, respectivement, au cours du trimestre. Les revenus tirés des ventes d’argent ont généré 9,3 M$ au T4-2024 (en baisse de 16 % d’une année à l’autre) à un coût moyen réalisé par once d’argent de 27,65 $/oz.

tirés des ventes d’argent ont généré 9,3 M$ au T4-2024 (en baisse de 16 % d’une année à l’autre) à un coût moyen réalisé par once d’argent de 27,65 $/oz. Les flux de trésorerie générés dans le cadre des activités d’exploitation ont totalisé 2,4 M$ au T4-2024, soutenus par le fonds de roulement, comparativement à (12,1 M$) utilisés au T4-2023.

dans le cadre des activités d’exploitation ont totalisé 2,4 M$ au T4-2024, soutenus par le fonds de roulement, comparativement à (12,1 M$) utilisés au T4-2023. Le coût comptant ajusté par once d’argent vendue(iv) s’est établi à 21,51 $/oz au T4-2024, comparativement à 13,69 $/oz au T4-2023. L’augmentation du coût comptant est reliée aux travaux préparatoires à l’expansion.

« L’année 2024 était une année charnière pour Aya, marquée par la réalisation, en respect des budgets, de l’expansion de la mine Zgounder, ce qui représente un fait rare dans ce secteur », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « C’était une étape essentielle pour passer à la phase de mise en service et à la déclaration de la production commerciale annoncée au T4-2024. Nous nous efforçons maintenant d’optimiser les opérations à Zgounder et nous nous attendons à publier un rapport technique mis à jour en 2025, qui servira de fondement pour les futures prévisions en termes de production et de coûts. »

« Par ailleurs, moins d’un mois après notre première coulée d’argent, nous avons déclaré la production commerciale, et celle-ci dépasse désormais notre capacité nominale, alors que nous cherchons à équilibrer la transition de l’exploitation minière souterraine vers l’exploitation minière de surface. En ce début d’année 2025, nous continuons de chercher à maximiser la rentabilité tout en étant à l’affût des opportunités de croissance, tant à Zgounder qu’à Boumadine – Boumadine s’apprêtant à révéler son remarquable potentiel. »

Faits saillants opérationnels et financiers du T4 et de l’exercice 2024

Périodes de trois mois terminées

les 31 décembre

Exercices terminés

les 31 décembre

Faits saillants opérationnels 2024 2023 Variance 2024 2023 Variance Minerai extrait (tonnes) 102 485 176 208 (42%) 444 375 493 340 (10%) Teneur moy. extraite (g/t Ag) 168 201 (17%) 162 213 (24%) Minerai traité (tonnes) 113 674 66 449 71% 358 919 281 634 27% Teneur moy. traitée (g/t Ag) 159 239 (33%) 171 250 (32%) Récupération à l’usinage combinée 84,8% 86,7% (1,9%) 83,7% 86,9% (3,2%) Opérations de traitement (t/j) 1 236 722 71% 981 772 27% Argent produit sous forme de lingots (oz) 235 227 173 117 36% 592 268 740 236 (20%) Argent produit sous forme de concentré (oz) 256 083 276 929 (8%) 1 053 997 1 230 410 (14%) Total de l’argent produit (oz) 491 310 450 046 9 % 1 646 265 1 970 646 (16 %) Argent vendu sous forme de lingots (oz) 88 725 206 731 (57%) 455 451 726 395 (37%) Argent vendu sous forme de concentré (oz) 249 007 300 904 (17%) 1 046 475 1 285 (19%) Total des ventes d’argent (oz) 337 733 507 635 (33 %) 1 501 927 2 012 344 (25 %) Prix moyen réalisé net par once d’argent ($/oz) 27,65 21 81 27% 26,04 21,29 22% Coût comptant par once d’argent vendue(v) 26,57 13,69 94% 21,71 12,50 74% Coût comptant ajusté par once d’argent vendue(vi) 21,51 13,69 57% 19,62 12,50 57% Périodes de trois mois terminées

les 31 décembre

Exercices terminés

les 31 décembre

Faits saillants financiers 2024 2023 Variance 2024 2023 Variance Revenus 9 338 11 070 (16%) 39 117 42 849 (9%) Coût des ventes 11 084 6 276 77% 33 735 27 042 25% (Perte) marge brute (1 746) 4 794 (136%) 5 382 15 807 (66%) (Perte) résultat d’exploitation (34 469) 1 399 (2 564 %) (38 747) 4 931 (886%) (Perte) résultat net (29 983) 3 590 (935%) (26 027) 5 332 (588%) Flux de trésorerie d’exploitation 2 356 (12 136) (119%) (8 615) 3 377 (355%) Fonds de roulement(vii) 23 424 33 704 (31%) 23 424 33 704 (31%) Trésorerie et liquidités soumises à des restrictions(viii) 49 190 70 333 (30%) 49 190 70 333 (30%) Actionnaires (Perte) résultat par action – de base (0,23) 0,03 N (0,20) 0,05 N (Perte) résultat par action – dilué (e) (0,23) 0,03 N (0,20) 0,04 N

Survol opérationnel

Aya a terminé la construction de la nouvelle usine de traitement à Zgounder en 2024, ainsi que l’expansion des activités minières souterraines et à ciel ouvert. Les activités de construction et de développement réalisées en 2024 comprenaient notamment :

Les installations de stockage des résidus miniers et de l’eau.

Le développement souterrain, tant latéral que vertical.

Les infrastructures minières en surface et sous terre, incluant les ateliers, les entrepôts, l’usine de remblai et la sous-station électrique.

Le nouveau laboratoire d’analyse.

En 2024, 444 375 t de minerai ont été extraites à une teneur moyenne de 162 g/t. Le ratio de découverture dans la fosse à ciel ouvert était de 16. Au 31 décembre 2024, 336 371 t de minerai à une teneur estimée à 153 g/t étaient accumulées dans des stocks de minerai, offrant une marge de manœuvre confortable pour la période de montée en puissance de la mine, qui devrait atteindre un taux de traitement en régime constant de 3 000 t/j en 2025.

La production commerciale a été déclarée en décembre 2024 pour les opérations après expansion. Pour l’exercice, ce sont 358 919 tonnes de minerai qui ont été traitées à une teneur moyenne de 171 g/t. La récupération à l’usinage combinée était de 83,7 % et devrait atteindre le taux de récupération prévu dans l’étude de faisabilité, soit 89 %, en 2025 suivant l’optimisation de la nouvelle usine.

Figure 1 : L’usine de traitement minéral en fonction pendant la nuit





Figure 2 : Nouveau bâtiment abritant le circuit Merrill Crowe et le circuit d’affinage





Exploration

Zgounder – À proximité de la mine et à l’échelle régionale

Les travaux de forage à Zgounder à proximité de la mine visaient des cibles à l’ouest, près de la faille majeure, en profondeur en direction du contact avec le granite et à l’est, autour du secteur de la fosse à ciel ouvert en 2024. Les travaux de forage intercalaire réalisés sous terre et en surface ciblant la minéralisation à haute teneur du gisement principal ont permis de confirmer la minéralisation et de prolonger les zones de production souterraine. Au total, 35 931 m ont été forés au courant de l’année.

À l’échelle régionale, 10 257 m de forage au diamant ont été réalisés sur les permis à Zgounder, principalement sur des cibles situées à l’intérieur d’un rayon de deux kilomètres (« km ») autour de la mine. Bien que beaucoup des résultats de cette campagne restent à venir, les résultats préliminaires montrent la présence de teneurs anomales en argent indiquant un potentiel de découverte de gisements satellites pour la mine Zgounder. Un levé géophysique aéroporté à haute résolution a été effectué dans le secteur Tirzzit, ainsi qu’une campagne de géochimie des sédiments de ruisseaux, tant à Tirzzit que sur les permis Zgounder Far East. Les résultats seront examinés et serviront à orienter le programme de forage de 2025.

Boumadine

En 2024, Aya a réalisé 107 687 m de forage, comparativement au programme de 120 000 m initialement planifié, ce qui a permis d’augmenter l’étendue latérale de 4,2 km à 5,4 km.

Une nouvelle estimation de ressources minérales pour Boumadine a été annoncée le 16 avril 2024, constituée de ressources minérales présumées totalisant 23,6 Mt à 85 g/t Ag, 2,62 g/t Au, 2,32 % Zn et 0,84 % Pb contenant, selon les estimations, 64,7 Moz d’Ag, 1,98 Moz d’Au, 546 kt de Zn et 198 kt de Pb, ainsi que des ressources minérales indiquées totalisant 2,0 Mt à 113 g/t Ag, 2,51 g/t Au, 4,32 % Zn et 1,07 % Pb contenant, selon les estimations, 7,4 Moz d’Ag, 165 koz d’Au, 88 kt de Zn et 22 kt de Pb. Cette estimation de ressources minérales a par la suite été mise à jour au début de 2025, montrant une augmentation de 120 % des ressources indiquées et une augmentation de 19 % des ressources présumées (voir le communiqué sur la mise à jour des ressources minérales daté du 24 février 2025).

Au premier semestre de 2024, Aya a procédé à une cartographie satellitaire et une étude spectrale à Boumadine à l’aide de données WorldView-3 couvrant une superficie de 674 km². L’étude a permis d’identifier plusieurs halos d’altération argileuse similaires à Boumadine. De plus, un vaste levé géophysique aéroporté régional couvrant une superficie de 1 266 km² avec 13 714 km de lignes de vol a été effectué. Le levé a identifié plusieurs anomalies de conductivité parallèles, similaires et dans la continuité latérale des conducteurs connus identifiés le long du corridor principal à Boumadine, le prolongement de l’anomalie le long du corridor principal au sud de Boumadine, et une série de nouvelles anomalies de conductivité orientées N340 et nord-sud, ainsi qu’une très grande anomalie de conductivité apparente située à 5 km à l’ouest de Boumadine, d’orientation similaire mais de plus forte intensité que le conducteur associé au corridor principal à Boumadine. Ce système de grande envergure inclut aussi de forts conducteurs potentiels orientés est-ouest. Certaines de ces anomalies ont été vérifiées par forage au T4, mais la plupart seront forées en 2025.

Par ailleurs, en 2024, Aya a continué d’augmenter l’étendue de sa position de terrain à Boumadine en procédant à l’acquisition de 15 permis. La superficie des terrains détenus à Boumadine a augmenté de 117 % et totalisait 212 km² à la fin de 2024.

Prévisions pour 2025 et perspectives

Prévisions pour 2025 en termes de production et de coûts

Zgounder Prévisions pour 2025 Production d’argent (Moz Ag) 5,0 – 5,3 Coût comptant par once d’argent ($/oz)(ix) 15,00 – 17,50 Récupération (%) 84 – 88 Teneur moyenne traitée (g/t Ag) 170 – 200 Exploration et mise en valeur pour tous les projets marocains (M$) 25 – 30

En 2025, la Société concentrera ses efforts sur la montée en puissance de l’usine et des activités minières pour atteindre un taux, en régime constant, de 3 000 t/j, tout en rationalisant les coûts.

La Société s’attend à ce que la production à Zgounder se situe entre 5,0 et 5,3 millions d’onces d’argent, moyennant un coût comptant(x) entre 15,00 $ et 17,50 $/oz. Selon les prévisions, les coûts devraient être plus élevés en début d’année et s’amélioreront au fil de la montée en puissance de la production et de l’atteinte d’un régime constant. Les hypothèses suivantes en ce qui a trait aux taux de change ont été utilisées pour établir les prévisions : $ US/$ CA 1,40; et $ US/MAD 10,10.

Stratégie relative au mélange des ventes et aux produits

En 2024, les ventes d’argent de la Société étaient constituées à environ 70 % de concentré d’argent et à 30 % de lingots d’argent. Les ventes de concentré d’argent sont typiquement payables à 85 % lorsque les charges de traitement et d’affinage sont prises en compte. Maintenant que la nouvelle usine Zgounder est en fonction, seuls des lingots d’argent seront produits et vendus à compter du T2-2025. Ce virage devrait se traduire par une amélioration du prix réalisé global pour un volume de ventes donné en augmentant le pourcentage payable des lingots d’argent par rapport au concentré.

Stratégie relative au coût des ventes et à la production

En 2024, environ 60 % du minerai extrait provenait de la mine souterraine, tandis que les 40 % résiduels provenaient de la fosse à ciel ouvert. Les opérations dans la mine souterraine se font à un coût plus élevé par tonne de minerai extrait comparativement à la fosse, et l’historique récent démontre que la fosse à ciel ouvert a offert un meilleur rendement en ce qui a trait à la récupération du minerai et à la prévisibilité des teneurs. Afin d’améliorer l’efficience des coûts et les marges, la Société a modifié sa stratégie de production pour arriver à un mélange d’environ 1/3 souterrain et 2/3 à ciel ouvert. Ce virage devrait mener à une réduction significative des coûts d’extraction minière globaux au cours des trimestres à venir et contribuera à une amélioration du coût comptant en 2025. Un plan minier révisé est en voie de préparation cette année, afin de soutenir ce changement dans la stratégie d’exploitation minière.

Programme d’exploration 2025

Actif Forage prévu en 2025 Zgounder – à proximité de la mine et à l’échelle régionale 20 000 m – 25 000 m Boumadine 100 000 m – 140 000 m

Les travaux de forage à Zgounder (à proximité de la mine) serviront à effectuer un suivi sur les cibles souterraines générées dans le cadre du programme de 2024. De plus, 10 000 m seront forés sur des cibles au sein des permis Zgounder Régional dans le but de trouver des zones minéralisées satellites à Zgounder. Les données de forage d’exploration recueillies en 2023, 2024 et 2025 seront utilisées pour procéder à une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour Zgounder qui sera publiée plus tard en 2025.

À Boumadine, 50 % des travaux de forage seront effectués le long du corridor principal et à Tizi afin de continuer d’augmenter l’étendue de la minéralisation connue le long du corridor et en profondeur et pour réaliser du forage intercalaire dans les secteurs connus, de manière à faire avancer le projet vers une évaluation économique préliminaire, laquelle est ciblée pour 2026. Le reste des travaux de forage prévus sera consacré à l’exploration en terrain peu connu, afin de vérifier des hypothèses géologiques et des cibles de forage générées dans le cadre des travaux des trois dernières années.

Durabilité

En 2025, la Société poursuivra ses efforts pour consolider ses processus de gestion dans le but de minimiser les impacts environnementaux et sociaux des opérations actuelles suivant l’expansion, tout en améliorant continuellement sa culture de sécurité. Les activités suivantes seront priorisées :

Effectuer une évaluation détaillée de la double matérialité des enjeux afin d’améliorer l’exactitude et la pertinence de nos rapports de développement durable.

Migrer des normes du GIFCC aux normes IFRS S2 pour la présentation de notre information relative au climat.

Intégrer davantage une culture de S&S à zéro incident et rendre les équipes d’intervention minière opérationnelles.

Améliorer le plan de gestion des matières résiduelles.

Augmenter la collecte de données et le suivi environnemental à Zgounder.

Collaborer avec les autorités locales pour améliorer l’accès à l’eau, renforcer les projets de subsistance, en particulier pour les femmes, et contribuer à la résilience des communautés : Santé – Cliniques de santé mobiles et hebdomadaires en partenariat avec les institutions marocaines et les organismes communautaires. Éducation – Renforcement de la capacité locale grâce à des fournitures scolaires, à un soutien en ligne pour les élèves de niveau intermédiaire et à un programme d’alphabétisation pour adultes. Projets de subsistance – Lancement d’un premier « appel de propositions » où les membres de la communauté sont invités à présenter leurs projets d’affaires en lien avec différents projets de subsistance, et ceux qui seront sélectionnés recevront l’appui de la Société pour le développement de leur projet et la recherche d’autres sources de financement. Engagement avec les parties prenantes – Approfondir la communication et la sensibilisation au plan révisé d’engagement avec les parties prenantes et au mécanisme de règlement des griefs.



Détails relatifs à la conférence téléphonique du T4 et de l’exercice 2024

Tel qu’annoncé antérieurement, Aya diffusera ses résultats du T4 et de l’exercice financier 2024 le 28 mars 2025, avant l’ouverture des marchés. La direction tiendra une conférence téléphonique le jour même à 9 h 00 (heure de l’Est), pour discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Lien permettant d’accéder à la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/gq6awkxb

Instructions pour obtenir les numéros permettant d’accéder à la conférence téléphonique :