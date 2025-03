Sword Group : Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF

du 01/07/2024 au 31/12/2024



Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 31/12/2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

8 755 titres

387 881 €

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 359

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 435

- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 56 560 titres pour 1 969 285 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 57 641 titres pour 2 018 690,25 €



Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 836 titres

338 476 €



La mise en oeuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.





A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 200+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Calendrier

24/04/25 | Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2025

24/07/25 | Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2025

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu





