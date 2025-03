Valeo - Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

Paris, le 28 mars 2025 - Valeo annonce avoir déposé le 27 mars 2025 son Document d’enregistrement universel 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.25-0180.

Le Document d’enregistrement universel 2024 inclut notamment le rapport intégré, le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de durabilité ainsi que le descriptif du programme de rachat d’actions de la Société.

Le Document d’enregistrement universel 2024 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur l’espace « Investisseurs & Actionnaires » du site internet de la Société (www.valeo.com), rubrique « Informations réglementées » ou rubrique « Publications & Présentations ».

Il est également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres: 21.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 | 106 100 employés, 28 pays, 155 sites, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 28 février 2025. Valeo est cotée à la Bourse de Paris

Plus d'informations sur www.valeo.com

Relations presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com





Pièce jointe