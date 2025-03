Des décideurs politiques mondiaux et des géants de la technologie se réuniront à Abou Dhabi pour l’édition inaugurale du Sommet sur la Gouvernance des Technologies Émergentes

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 28 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) a annoncé aujourd'hui le lancement de la première édition du Sommet sur la Gouvernance des Technologies Émergentes (GETS), qui se tiendra au St. Regis Saadiyat Island Resort à Abou Dhabi les 5 et 6 mai 2025. Le sommet réunira plus de 500 participants régionaux et internationaux pour mobiliser la collaboration mondiale sur la gouvernance des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique quantique.

Organisé sous le thème « Façonner une gouvernance responsable des systèmes d'IA et des technologies émergentes dans une économie numérique future », le sommet vise à établir des cadres de gouvernance technologique solides et à encourager un dialogue inclusif entre les diverses parties prenantes. Il sera également axé sur l’application des principes de gouvernance dans des secteurs clés, tels que la justice pénale, la finance, la fabrication, la santé, l'éducation et les industries créatives.

Organisé par l'ATRC en collaboration avec le Ministère Public des Émirats arabes unis comme partenaire stratégique, GETS 2025 jettera les bases d’une mise en œuvre de stratégies de gouvernance mondiale et explorera l'avenir des technologies émergentes dans des secteurs clés tels que la justice pénale, les soins de santé, la finance et les industries créatives.

GETS 2025 est une initiative historique qui souligne l’engagement des Émirats arabes unis à façonner le dialogue mondial sur l’innovation éthique et l’utilisation responsable des technologies émergentes, et qui reflète l’approche ouverte et collaborative du pays en matière de politiques d’innovation.

Le sommet réunira un large éventail de dirigeants mondiaux issus de divers secteurs. Parmi les participants figureront des dirigeants gouvernementaux et politiques, des cadres mondiaux des technologies et de l'industrie, des chercheurs et des universitaires, des startups et des représentants de la société, en mettant l'accent sur le leadership des jeunes.

Le sommet vise à relever l’un des défis les plus urgents d’aujourd’hui : façonner une innovation responsable qui protège la société tout en favorisant le progrès technologique. Il favorisera le dialogue sur l'innovation responsable avec les chefs de file mondiaux de la technologie et façonnera un avenir où la gouvernance, l'innovation et l'inclusion convergeront pour créer des solutions durables et avant-gardistes.

S.E. Faisal Al Bannai, Conseiller du Président des EAU pour les affaires de recherche stratégique et de technologie avancée et Secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), a souligné l'importance de la collaboration :

« GETS est une étape cruciale vers la construction d’un avenir plus sûr, plus juste et plus inclusif pour les technologies émergentes. Alors que nous relevons les défis posés par l’émergence de l'IA et d'autres innovations avancées, le besoin de cadres de gouvernance collaborative solides devient de plus en plus clair. Cette plateforme sera donc l’occasion de créer des principes communs qui façonneront l’avenir de la technologie au profit de tous. »

Faisant écho à ce sentiment, S.E. le Chancelier Dr Hamad Saif Al Shamsi, Procureur Général des Émirats arabes unis, a déclaré :

« Nous assistons à une accélération de la révolution technologique. Les technologies émergentes comme l'IA, le Web3 et l'informatique quantique offrent des possibilités sans précédent de progrès et de prospérité. Parallèlement à cela, il est absolument nécessaire d’établir des fondations de gouvernance solides qui garantissent une société sûre, juste et durable. »

Il a souligné que GETS 2025 est une plateforme mondiale de premier plan pour l'échange de connaissances et l'établissement de normes pour une innovation responsable. « Le ministère public des Émirats arabes unis s’est engagé à faire en sorte que les avancées technologiques servent l’humanité et favorisent un avenir plus sûr, plus juste et plus inclusif. Cette mission exige une coopération et un soutien continus au niveau mondial. »

Le premier sommet GETS promet d'être une occasion sans précédent pour les participants de s'engager dans des discussions critiques, de forger des partenariats stratégiques et de façonner l'avenir de la gouvernance technologique dans une future économie numérique.

Inscrivez-vous dès maintenant pour sécuriser votre place et contribuer à façonner un avenir plus sûr, plus équitable et plus innovant pour tous. https://gets.evsreg.com/Delegate/Reg.

À propos de GETS:

Le Sommet sur la Gouvernance des Technologies Émergentes (GETS) est un forum mondial de premier plan qui vise à promouvoir l'innovation et la gouvernance responsables dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le Web3 et l'informatique quantique. En favorisant la collaboration entre les gouvernements, les chefs de file de la technologie et de l'industrie et la société civile, GETS favorise les conversations essentielles sur des questions comme la protection de la vie privée, la responsabilisation et l'accès équitable. Par le biais de partenariats stratégiques et d’un engagement inclusif, le sommet cherche à développer des politiques éthiques, durables et avant-gardistes qui protègent la société tout en favorisant le progrès technologique.

Par ce biais, les Émirats arabes unis visent à galvaniser la coopération mondiale sur la gouvernance des technologies émergentes. Le sommet vise à établir un cadre de collaboration pour relever les défis et saisir les occasions que présentent ces domaines en évolution rapide, positionnant les Émirats arabes unis comme un chef de file dans la détermination de l'avenir de la gouvernance technologique.

