LEXI Voice kommt: AI-Media veröffentlicht bahnbrechende KI-Sprachübersetzung auf der NAB 2025

BROOKLYN, New York, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Sprachtechnologie und -lösungen, wird auf der NAB Show 2025 in Las Vegas einen wesentlichen Beitrag leisten. Vom 6. bis 9. April können Besucher am Stand Nr. W1915 die Reihe von branchenführenden KI-Lösungen von AI-Media erkunden und einen exklusiven ersten Blick auf die neueste Innovation im Bereich der KI-gestützten Sprachübersetzung werfen.

Die Zukunft der KI-Sprachübersetzung – erstmals auf der NAB 2025 zu sehen

AI-Media wird LEXI Voice auf der NAB Show 2025 vorstellen – eine KI-Sprachübersetzungstechnologie der nächsten Generation, die Sprachbarrieren in Echtzeit überwinden soll. LEXI Voice basiert auf den Flaggschiff-Untertiteln von AI-Media LEXI – die weltweit für ihre Genauigkeit und Skalierbarkeit bekannt sind – und liefert natürlich klingende KI-Sprachübersetzungen von Live-Audio in mehrere Sprachen mit geringer Latenz in Echtzeit. LEXI Voice nutzt die neuesten Technologien im Bereich der Spracherkennung und der synthetischen Sprachausgabe, um die Audioinhalte des Sprechers an der Quelle zu isolieren und zu interpretieren, wobei Sprecherwechsel, Timing und Tonfall erhalten bleiben. Dank der hohen Transkriptionsgenauigkeit ermöglicht LEXI Voice eine nahtlose mehrsprachige Bereitstellung, ohne dass menschliche Dolmetscher benötigt werden. Es lässt sich problemlos in bestehende Broadcast-Workflows integrieren, einschließlich SDI- und IP-Umgebungen, und ist vollständig mit den Geräten Alta und Encoder Pro von AI-Media kompatibel. Damit bietet sie eine kostengünstige, skalierbare Alternative zu herkömmlichen Voiceover- und Dolmetschmodellen.

AI-Media ist seit langem für seine Pionierarbeit bei KI-gesteuerten Untertitelungs- und Übersetzungslösungen bekannt und wird eine Reihe bahnbrechender Technologien vorstellen, die Rundfunkanstalten, Content-Erstellern und Medienfachleuten dabei helfen, ihre Reichweite zu vergrößern und die Zuschauerbindung zu verbessern. Dort erleben Besucher des Standes Folgendes:

LEXI – Die weltweit fortschrittlichste Lösung für KI-gestützte Untertitelung.

– Die weltweit fortschrittlichste Lösung für KI-gestützte Untertitelung. LEXI Translate – Mehrsprachige Echtzeit-Untertitelung für globale Barrierefreiheit.

– Mehrsprachige Echtzeit-Untertitelung für globale Barrierefreiheit. SDI- und IP-Encoder – Nahtlose Untertitelintegration für Broadcast- und Streaming-Workflows.

– Nahtlose Untertitelintegration für Broadcast- und Streaming-Workflows. Die Einführung von LEXI Voice – der Zukunft der KI-Sprachübersetzung

Live-Vorführungen – Seien Sie unter den ersten, die die Innovation erleben

Besuchen Sie uns am Stand Nr. W1915 und erleben Sie eine exklusive Live-Vorführung des neuesten Durchbruchs von AI-Media:

Montag, 7. April | 15:00 Uhr PT

Dienstag, 8. April | 10:30 Uhr PT

Für Rundfunkanstalten und Medienfachleute, die Sprachbarrieren überwinden und ihr globales Publikum erweitern möchten, ist der Stand von AI-Media auf der NAB 2025 der Ort, an dem die Zukunft der KI-gestützten Übersetzung und Barrierefreiheit zum Leben erwacht. Verpassen Sie nicht diese wegweisende Enthüllung!

Die Lösungen von AI-Media werden auch am AWS-Stand (#W1701) und am Synamedia-Stand (#W2443) vorgestellt. Schauen Sie also an den Ständen vorbei und erleben Sie, wie die Partner von AI-Media unsere Lösungen nutzen.

Erfahren Sie mehr über die wegweisenden Lösungen von AI-Media und buchen Sie eine private Vorführung unter www.ai-media.tv/upcoming-events/. Halten Sie sich auf dem Laufenden und folgen Sie uns auf LinkedIn, um exklusive Updates zur NAB 2025 zu erhalten!

Über AI-Media

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungs-Workflows spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI-Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen. Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen. AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen. Besuchen Sie AI-MEDIA.TV

