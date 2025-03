Première mondiale de l’événement touristique du printemps 2025 en Mongolie intérieure intitulé : « Inviting the World to Enjoy a Culture and Nature Symphony of the Northern Frontier » (Une invitation à la découverte de la symphonie de culture et de nature caractéristique de la Frontière Nord)

HOHHOT, Chine, 29 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Département de la culture et du tourisme de la région autonome de la Mongolie intérieure a récemment fait l’annonce de l'édition 2025 d’une série de produits touristiques intitulée « Musical Tours in Inner Mongolia » (Dépaysement musical en Mongolie intérieure). Articulé autour de la « culture de la Frontière Nord », l’événement proposera 219 activités culturelles et touristiques autour de six grands thèmes, invitant les voyageurs du monde entier à s’imprégner de l’atmosphère éclatante de renouveau du printemps. Depuis le romantique parterre de fleurs bordant les rives du Fleuve Jaune jusqu’au sentiment d’émoi suscité par des aventures dans le désert, et sans oublier la découverte de patrimoines culturels immatériels, des traditions les plus anciennes aux créations les plus contemporaines, cet événement culturel et touristique se déroulant d’avril à juin réunit la nature, la tradition et l’innovation au cœur d’une magnifique mosaïque représentative de la frontière nord de la Chine aux yeux du monde.

Une explosion de nature et de culture

À mesure que l’hiver cède la place au printemps, entre la fin du mois de mars et le début du mois de mai, la Mongolie intérieure reprend vie le long du célèbre « Grand Coude » du Fleuve Jaune, là où les fleurs des poiriers et des abricotiers teintent le paysage de nuances de rose et de blanc. Les visiteurs peuvent parcourir le sentier dit « Apricot Blossom and Flower Festival » dans la division administrative de Tumed Right Banner de la ville-préfecture de Baotou, ou opter pour une randonnée à travers les anciennes forêts de la chaîne montagneuse du Grand Khingan pour admirer les azalées mucronées en fleurs côtoyant les derniers endroits encore recouverts de glace et de neige. Parallèlement, des activités phares organisées avec le concours de ligues et de villes, comme le Wusutu Apricot Flowers Festival à Hohhot ou l’observation d’intérêt écologique de la migration des poissons Huazi (Leuciscus waleckii) à Chifeng, transforment le tourisme dit « floral » en une expérience immersive fusionnant concours de photographie, concerts de plein air et programmes éducatifs centrés sur la nature pour célébrer le printemps au-delà du simple plaisir visuel.

Plus avant dans les prairies, un échange entre héritage et modernité se tient discrètement. L’orchestre symphonique Ordos Horsehead Fiddle interprétera de formidables morceaux sur fond des vastes étendues des prairies, tandis que 30 représentations nationales du « Spring Village Evening » feront renaître un patrimoine culturel immatériel à travers des chants et des danses folkloriques mis en scène dans des lieux pittoresques. Les 25 et 26 avril, Rene Liu sera en tête d’affiche de deux concerts organisés à Hohhot, assortis de forfaits découverte proposant des billets à tarif réduit pour visiter les principaux sites touristiques, des offres hôtelières à thème et des guides culinaires, invitant ainsi à la fois les amoureux de musique et les touristes à explorer les trésors cachés de la région.

Une expression contemporaine de la culture nomade millénaire

En Mongolie intérieure, l’arrivée du printemps est aussi synonyme de renouveau pour la culture nomade. Dans les déserts de la ligue d’Alxa, des courses de chameaux et des compétitions de lutte mongole réveilleront l’esprit d’aventure des visiteurs, tandis que des activités comme le surf sur sable ou les camps d’astronomie leur permettront d’être en communion avec la splendeur de la nature. Dans la prairie de Hulun Buir, les touristes peuvent rejoindre les bergers et les accompagner dans la réalisation de tâches traditionnelles comme la tonte des moutons ou la traite des vaches, ou encore assister à la Super Ligue des chevaux mongols de Xilingol, où les chevaux galopent sur 200 kilomètres à travers prairies et dunes.

Le patrimoine culturel suscite également une grande attraction grâce à ses expériences immersives. Intitulé « Melodies in Baotou – Love for the Yellow River » (les mélodies de Baotou ou pour l’amour du Fleuve Jaune), le spectacle dramatique représenté en direct à Baotou fait revivre les anciennes coutumes folkloriques sur fond de Fleuve Jaune en période de dégel, tandis que d’autres activités comme l’observation des oiseaux migrateurs sur le lac Wuhai associent la sensibilisation écologique au voyage. Des ateliers animés par des représentants du patrimoine culturel immatériel invitent les visiteurs à fabriquer des vièles à tête de cheval ou pratiquer l’art de la broderie mongole, transformant ainsi les trésors préservés en musée en traditions vivantes qui prennent vie à travers le geste et la créativité.

Source : Département de la culture et du tourisme de la région autonome de la Mongolie intérieure