Greentown China 董事會調整：CCCC 的支持帶動增長

香港, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Greentown China (03900.HK) 於 3 月 27 日宣布調整董事會。 Zhang Yadong 因工作安排辭去執行董事及董事會主席職務，而 Zhou Changjiang 則卸任執行董事及薪酬與提名委員會委員。 Liu Chengyun 目前擔任 China Communications Construction Company (CCCC) 中國共產黨常務委員會委員及副總裁，現獲任命為新任董事會主席及非執行董事。

是次董事會重組將進一步加強 CCCC 作為主要股東對 Greentown China 的影響力。 CCCC 表示將不斷支持 Greentown China 堅持市場導向的營運機制，發揮「央企信用 + 市場導向機制」雙驅動模式的核心競爭優勢，幫助 Greentown China 進一步提升市場地位和治理能力。

目前，中國地產行業的形勢仍然不明朗。 面對銷售收入大幅減少，地產企業僅靠營運收入難以償還債務。 同時，融資渠道受限妨礙了債務展期，進一步加劇了償還壓力，導致行業內出現頻繁違約。 因此，置業者、資本市場和金融機構越來越關注地產公司的信用狀況。

在這種背景下，Greentown China 的股東背景一方面增強了置業者的信心，並在房屋質量和交付時間等方面提供了更充足的保障。 另一方面，Greentown China 充分利用 CCCC 的央企背景，在信用增強、融資能力和成本降低方面取得了顯著進展。

業內人士指出，國內金融機構非常重視國有企業股東的信用狀況，有時甚至將其置於借款人自身的營運和財務指標之上。 因此，CCCC 為 Greentown China 在融資獲取和成本效率方面提供了顯著的優勢。

在地產市場深度調整和同行普遍收縮的情況下，Greentown China 受惠於充足的現金流和融資渠道，因以在過去兩年中積極擴張。 在 2024 年，公司總合同銷售面積達 1409 萬平方米，總合同銷售額為 2768 億元人民幣。 根據 CRIC、China Index Academy 和 E-House China 的排名，Greentown China 在總年度合同銷售中排名第三，並在所有主要銷售指標中打入頭十名。

Greentown China Holdings Limited (股票代號：03900.HK) 成立於1995年，總部位於杭州，是中國領先的高端地產開發商和綜合生活服務供應商。 自 2006 年在香港交易所上市以來，公司業務涵蓋地產開發、地產代理管理、城市更新和醫療保健等領域。

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