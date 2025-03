Mandalay Resources Corporation meddelar att bolaget har lämnat in den årliga informationsblanketten och uppdaterade tekniska rapporter enligt NI 43-101 för verksamheterna Björkdal och Costerfield

TORONTO, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelar att bolaget har lämnat in sin årliga informationsblankett (”AIF”) för året som slutade den 31 december 2024. Informationsblanketten (AIF) finns tillgänglig under bolagets profil på www.sedarplus.ca och på bolagets hemsida på www.mandalayresources.com .

Mandalay lämnade även in uppdaterade tekniska rapporter i enlighet med National Instrument 43-101 (”NI 43-101”) som beskriver det senaste arbetet vid guldgruvan Björkdal i Sverige och guld-antimongruvan Costerfield i Australien. De tekniska rapporterna finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedarplus.ca och på bolagets hemsida på www.mandalayresources.com .

Den tekniska rapporten avseende Björkdal med titeln ”NI 43-101 Technical Report, Björkdal Gold Mine, Sweden” som är daterad den 28 mars 2025 (”Björkdals tekniska rapport”) och har ett giltighetsdatum den 31 december 2024, har utarbetats av SLR Consulting (Canada) Ltd. (“SLR”). Uppskattningarna av mineraltillgångarna för Björkdal-, Storheden- och Norrberget-fyndigheterna har utförts under överinseende av Reno Pressacco, M.Sc.(A), P.Geo., FGC, associerad chefgeolog, egenföretagare och medarbetare i SLR och oberoende gentemot Mandalay. Han är en kvalificerad sakkunnig i enlighet med NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna genomfördes under överinseende av Rick Taylor, CP, MAusIMM, associerad chef för gruvteknik, egenföretagare med anknytning till SLR och oberoende gentemot Mandalay. Han är en kvalificerad sakkunnig i enlighet med NI 43-101.

Den tekniska rapporten avseende Costerfield, med titeln ”Costerfield NI 43-101 Technical Report,” daterad den 28 mars 2025 (”Costerfield Technical Report”) och med ett giltighetsdatum den 31 december 2024, har utarbetats av SRK Consulting (Australia) Pty Ltd. Uppskattningen av mineraltillgångar utfördes under överinseende av Cael Gniel, medlem i Australian Institute of Geoscientists (MAIG), registrerad geolog inom uppskattning av mineralresurser (RPGeo) och anställd av SRK Consulting. Gniel uppfyller kraven för att vara en ”kvalificerad sakkunnig” enligt NI 43-101 och är den kvalificerade sakkunnige enligt NI 43-101 för uppskattningen av mineraltillgångar. Uppskattningen av mineralreserverna utarbetades av Vaughn Goyne, AAusIMM, som är heltidsanställd på Mandalay och har verifierats av Robert Urie, FAusIMM, som är heltidsanställd på SRK Consulting. Robert Urie uppfyller kraven för att vara en ”kvalificerad sakkunnig” enligt NI 43-101 och är den kvalificerade personen enligt NI 43-101 för mineralreserven.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay är ett Kanada-baserat naturresursbolag med produktionstillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay strävar efter att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt och samtidigt främja ett starkt samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam verksamhet och framgångsrik organisk prospektering vid gruvorna Costerfield och Björkdal, samtidigt som man aktivt utvärderar möjligheter till tillväxt och icke-utspädande oorganisk tillväxt. Vid Costerfield fokuserar bolaget på att bryta de höghaltiga ådrorna Youle och Shepherd och samtidigt utöka mineraltillgångarna och reserverna nära gruvan och i regionen. Vid Björkdal är målet att öka produktionen från området Eastern Extension och andra zoner med högre marginaler, såsom North Zone, för att optimera lönsamheten under de kommande åren.

För ytterligare information:

Frazer Bourchier, Chef, VD och CEO

Edison Nguyen, Chef, affärsvärderingar och investerarrelationer

Kontakt: (647) 258 9722