Bitget étend ses services de prêt institutionnel à l’ensemble des paires de trading au comptant

VICTORIA, Seychelles, 30 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 de premier plan, annonce une évolution majeure de son service de prêt institutionnel. Les clients institutionnels peuvent désormais emprunter des fonds pour effectuer des transactions sur l’ensemble des paires de trading au comptant disponibles sur la plateforme. Cette évolution stratégique offre aux utilisateurs institutionnels une flexibilité accrue ainsi qu’une plus grande efficience du capital, leur permettant d’explorer des stratégies de trading diversifiées.

Le programme de prêt institutionnel propose des solutions de financement personnalisées pour les clients professionnels, leur donnant accès à une liquidité importante à des taux d’intérêt compétitifs. Grâce à cette mise à jour, les actifs empruntés peuvent désormais être utilisés pour plus de 800 tokens au comptant listés sur Bitget, élargissant considérablement les possibilités de trading et de couverture.

« Les institutions jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la liquidité et de la stabilité du marché des cryptomonnaies. Élargir notre portée auprès des investisseurs institutionnels constitue un axe stratégique majeur de Bitget pour 2025 », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Pour naviguer dans l’univers crypto en perpétuelle évolution, les institutions ont besoin d’un accès flexible, évolutif et efficace au capital. En étendant notre service de prêt à toutes les paires au comptant, nous supprimons les freins opérationnels et permettons aux institutions de mettre en œuvre des stratégies complexes, de couvrir les risques et de saisir des opportunités sans restriction liée aux actifs concernés. »

Bitget propose un processus de prêt institutionnel fluide et sécurisé. Les clients peuvent introduire leur demande directement via le portail institutionnel de Bitget, où des lignes de crédit sur mesure et des conditions personnalisées sont définies en fonction du profil et de l’historique de trading. À l’heure actuelle, Bitget prend en charge l’USDT comme devise de prêt, avec plus de 50 types d’actifs collatéraux acceptés, dont le BTC, l’ETH et l’USDC. L’effet de levier maximal disponible est de 5x, avec des échéances de prêt allant jusqu’à 12 mois. Dans les mois à venir, Bitget prévoit également d’élargir son service de prêt institutionnel au trading sur produits dérivés.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement plus large de Bitget à fournir aux clients institutionnels une infrastructure de premier plan. Plus tôt cette année, la plateforme a lancé des services de gré à gré dédiés et amélioré ses solutions de conservation d’actifs, en collaboration avec des partenaires agréés tels que Cobo et Fireblocks, dans le but de proposer une offre institutionnelle complète.

Des informations complémentaires sur le programme de prêt institutionnel de Bitget seront communiquées prochainement.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

