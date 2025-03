Groupe Partouche a signé la promesse de vente

d’un actif immobilier à Cannes

Paris, le 31 mars 2025, à 7h

Groupe Partouche annonce avoir conclu un accord de cession portant sur un de ses actifs immobiliers situé à Cannes, rue François Einesy. Cet immeuble, d’une surface de plancher supérieure à 5 000 m2, a abrité le 3.14 Hôtel jusqu’en 2016. Le casino, qui était exploité au rez-de-chaussée, a été transféré début décembre 2024 au Palm Beach. Cette cession doit être finalisée d’ici la fin du printemps 2025.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

