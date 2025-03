Innofactor Oyj | Pörssitiedote | 31.3.2025 klo 8.50

Innofactor Oyj hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Innofactor Oyj:n (”Innofactor”) hallitus on tänään päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Innofactorin osakkeilla ja osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Onni Bidco Oy (”Onni Bidco”) on saanut vireillä olevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Innofactorin osakkeisiin.

Onni Bidco omistaa yli 90 prosenttia kaikista Innofactorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Onni Bidco on 2.12.2024 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistänyt Innofactorin vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välitysmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Innofactorin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Onni Bidco on osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n mukaisesti antanut välitysoikeuden määräämistä ja välitysmenettelyn käynnistämistä koskevan hakemuksensa tiedoksi 7.1.2025.

Innofactorin hallitus on päättänyt jättää hakemuksen Nasdaq Helsingille julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi Innofactorin osakkeilla ja osakkeiden poistamiseksi pörssilistalta. Hakemuksessa pyydetään, että pörssilistalta poistaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevien Innofactorin osakkeiden osalta tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Onni Bidco on saanut vireillä olevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Innofactorin osakkeisiin.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Veera Vitie (Innofactor), ir@innofactor.com, +358 44 331 0207

Lasse Lautsuo (Innofactor), ir@innofactor.com, +358 50 480 1597

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

TIETOA INNOFACTORISTA

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorin tarjoamaan kuuluu asiakkaiden toiminnan kannalta kriittisten IT-ratkaisujen suunnittelupalveluita, toimitusprojekteja, käyttöönoton tukea ja ylläpitopalveluita sekä omia ohjelmistoja ja palveluja. Innofactorilla työskentelee lähes 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella IFA1V.