DÉKUPLE : RÉSULTATS ANNUELS 2024 SOLIDES MALGRÉ L’INTENSITÉ DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Chiffre d’affaires : 218 M€ (+ 9,1 %)

Marge brute : 169 M€ (+ 4,8 %)

Marge d’EBITDA 1 : 13,9 % de la marge brute

Résultat net part du Groupe : 10,1 M€, soit 6,0 % de la marge brute

Dividende proposé : 0,76 € par action

Développement conforme au plan « Ambition 2025 »

Paris, le 31 mars 2025 (8h00) – ADLPartner, société mère du Groupe DÉKUPLE, leader européen de la communication et du data marketing, annonce ses résultats de l’exercice 2024.

Bertrand Laurioz, Président-Directeur Général de Dékuple, déclare : « L’année 2024 a été positive pour notre Groupe, malgré un environnement économique difficile. L’incertitude politique et fiscale a poussé de nombreuses entreprises à une prudence accrue dans leurs investissements marketing. Néanmoins, grâce à notre leadership en Intelligence Artificielle et à notre expertise technologique, nous avons maintenu une forte différenciation et confirmé notre trajectoire de croissance.

Notre chiffre d'affaires consolidé progresse de + 9,1 %, porté par le développement du Marketing Digital, qui représente désormais 65,6 % de notre chiffre d'affaires total, contre 36,5 % en 2020, et dont la marge brute progresse de + 15,8 % sur un an. Malgré l’augmentation de nos investissements, notre résultat net (part du Groupe) ressort à 10,1 M€, soit 6,0 % de la marge brute, témoignant ainsi de la pertinence de nos offres et de la solidité de la transformation du Groupe. Le bilan du Groupe reste robuste avec des fonds propres de près de 55 M€ et une trésorerie brute de 58 M€. L’accélération des investissements en croissance externe s’inscrit dans une gestion financière maîtrisée, maintenant une trésorerie nette positive et assurant les ressources nécessaires à un développement pérenne.

Le Groupe aborde 2025 avec confiance, convaincu que la digitalisation et la datafication des entreprises vont s'accélérer. Nos équipes sont mobilisées pour poursuivre une croissance rentable, portée par l’essor du marketing digital qui continuera de gagner en importance au sein du Groupe.

Notre stratégie repose sur une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées, en France et en Europe. Parallèlement, nous renforçons nos capacités d’innovation en tirant pleinement parti de notre expertise technologique, notamment via la plateformisation de nos prestations.

Nous consolidons également nos engagements sociétaux et environnementaux en faveur de l'employabilité, de la formation, de la consommation responsable, du bien-être au travail et de la promotion de la diversité, en phase avec notre statut de Groupe européen de plus de 1 000 collaborateurs.

Tout en finalisant notre plan "Ambition 2025" visant à devenir un acteur de référence en communication et Data Marketing en Europe, nous préparons le plan "Horizon 2030", qui structurera notre vision à long terme, avec l’objectif de renforcer notre leadership créatif et technologique au service de la transformation des marques.

Notre Groupe bénéficie d'un actionnariat familial stable, d’expertises riches, d'une organisation en réseau de multi-entrepreneurs et d'une vision à long terme. 2025 sera une nouvelle année de succès. Merci à nos collaborateurs, partenaires, clients et actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. »

FAITS MARQUANTS

En 2024, DÉKUPLE a enregistré une solide progression grâce à la montée en puissance des activités BtoB de Marketing Digital, qui représentent désormais 65,6 % du chiffre d'affaires consolidé contre 60,0 % il y a un an. Leur marge brute, en hausse de + 15,8 %, a été stimulée par le développement des activités de conseil, le renforcement des agences et solutions marketing, l'expansion internationale et l’acquisitions de nouvelles expertises avec notamment la pleine contribution sur l’ensemble de l’exercice de l’agence Le Nouveau Bélier (experte en stratégie publicitaire pour le Retail), ainsi que l’intégration de Ereferer (plateforme de netlinking automatisé), de GUD.Berlin (agence de communication allemande) et de Coup de Poing (agence experte en fidélisation client BtoB). À périmètre constant, la croissance organique de nos activités de Marketing Digital reste soutenue avec une progression de la marge brute de + 7,4 %, supérieure à celle du marché.

Cette dynamique a permis de compenser le ralentissement des activités BtoC, qui, malgré un environnement de consommation difficile, poursuivent leurs investissements dans l’acquisition de clients récurrents. Dans un marché de la presse en net retrait, l’activité Magazines limite son repli à - 6,7 %, tandis que l’activité Assurances demeure performante grâce à son approche marketing innovante.

RESULTATS

Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 217,8 M€, en hausse de + 9,1 % par rapport à 2023, tandis que la marge brute3 progresse de + 4,8 % à 169,0 M€.

Dans un contexte d’investissements soutenus, l'EBITDA retraité s’élève à 23,6 M€, soit 13,9 % de la marge brute annuelle. Le résultat opérationnel courant atteint 16,4 M€, représentant 9,7 % de la marge brute contre 10,8 % en 2023. Cette évolution reflète des dynamiques contrastées : d’un côté, la diminution du résultat d’exploitation de l’activité Magazines en raison d’investissements commerciaux soutenus ; de l’autre, la contribution positive de l’activité Assurances et la solide progression des résultats en Marketing Digital, qui ont permis d’amortir ces effets.

Le résultat opérationnel s’établit à 14,1 M€, intégrant des charges non courantes de - 2,3 M€ liées principalement à la dépréciation partielle des goodwill des filiales Groupe Grand Mercredi et Dékuple Ingénierie Marketing B2B. (ex-AWE).

Après une charge d’impôt de 4,6 M€, le résultat net consolidé ressort à 10,3 M€, en repli de - 19,8 % par rapport à 2023, représentant un taux de marge nette de 6,1 %, contre 8,0 % en 2022.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 10,1 M€, contre 12,4 M€ en 2023.

(En M€) 2024 2023 Variation 2024/2023 Chiffre d'affaires 217,8 199,7 +9,1% Marge brute 169,0 161,2 +4,8% EBITDA retraité 23,6 24,9 -5,6% En % MB 13,9% 15,5% -154 pb Résultat opérationnel courant 16,4 17,5 -6,2% En % MB 9,7% 10,8% -115 pb Résultat opérationnel 14,1 17,5 -19,4% En % MB 8,3% 10,8% -251 pb Charges / Produits financiers nets 0,8 0,4 Charge d’impôt (4,6) (4,5) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 (0,6) Résultat net consolidé 10,3 12,9 -19,8% En % MB 6,1% 8,0% -187 pb Résultat net part du Groupe 10,1 12,4 -19,1% En % MB 6,0% 7,7% -176 pb

BILAN

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2024 atteignent 54,8 M€, en progression de + 3,7 M€ sur un an.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie du Groupe s’établit à 58,0 M€, contre 63,6 M€ un an plus tôt, en lien avec l’augmentation des investissements en croissance externe, qui atteignent 11,6 M€ en 2024 contre 4,6 M€ en 2023. La dette financière s'élève à 55,0 M€, contre 44,4 M€ au 31 décembre 2023, et est constituée pour partie des engagements de rachat des participations des minoritaires dans les filiales du Groupe. Elle comprend également un total de 21,3 M€ d’emprunts bancaires contractés en 2022 à des taux d’intérêt avantageux pour accompagner le développement du Groupe.

La trésorerie nette des dettes financières4 au 31 décembre 2024 ressort ainsi à 3,0 M€, contre 19,2 M€ un an plus tôt.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique incertain, DÉKUPLE poursuit sa stratégie de consolidation de son leadership européen en communication et data marketing. Grâce à une assise financière solide, le Groupe maintient ses investissements dans les activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, l’expansion du Marketing Digital s’accélère, portée par la croissance organique et des acquisitions ciblées. Toujours en veille active, DÉKUPLE continue d’explorer de nouvelles opportunités de croissance pour élargir son expertise et renforcer son accompagnement des marques en France et à l’international.

DIVIDENDE

Compte tenu des résultats 2024 et des investissements prévus en 2025, le conseil d’administration de la société ADLPartner proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2025 la distribution d’un dividende de 0,76 euro par action au titre de l’exercice 2024, avec une mise en paiement prévu le 20 juin 2025.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés 2024 ont été arrêtés le 28 mars 2025 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2024, le 16 avril 2025, avant bourse ;

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025, le 20 mai 2025, avant bourse.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@actus.fr

1 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

2 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

3 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

4 Position de trésorerie au bilan nette de toutes dettes financières.

