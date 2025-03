Focus sur le leadership mondial pour Stefanini Group avec le concept AI First

BRUXELLES, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefanini Group franchit un nouveau cap de taille dans sa stratégie mondiale en 2025. Ainsi s’exprime Marco Stefanini, fondateur et PDG mondial du groupe. À l’issue d’une quarantaine d’acquisitions, le groupe se distingue parmi les sociétés de conseil en technologie les plus respectées du secteur et poursuit ses efforts pour se positionner comme un leader sur le marché mondial. « Nous sommes constamment tournés vers l’avenir et en quête d’excellence. La recherche de synergies mondiales menée dans un esprit « AI First » nous permettra de renforcer encore la cohérence de notre exécution au service de nos clients » souligne Marco Stefanini.

Dorénavant, Stefanini Group déclinera son riche portefeuille, pleinement augmenté par l’intelligence artificielle, à travers sept branches, consolidant ainsi certaines marques à l’échelle mondiale :

1. La technologie sera représentée sous la marque Stefanini Technology ;

2. La cybersécurité sera représentée sous la marque Stefanini Cyber ;

3. Les données et l’analytique seront représentées sous deux marques distinctes, à savoir Stefanini Data & Analytics et Stefanini Woopi ;

4. La fintech sera représentée par les marques Topaz, Orbitall et Saque e Pague ;

5. L’exploitation sera représentée sous les marques Stefanini Operations et Necxt ;

6. La fabrication industrielle et la chaîne d’approvisionnement seront regroupées sous la marque Stefanini IHM ;

7. Et les activités de vente et de marketing seront représentées sous les marques Gauge et W3haus.

La stratégie vise à permettre aux clients de mieux appréhender l’ensemble des solutions proposées dans le cadre d’une offre globale unique, répondant à leurs objectifs comme à leurs opportunités.

Selon Guilherme Stefanini, Directeur marketing mondial du groupe : « Après avoir considérablement élargi notre portefeuille au moyen de fusions et acquisitions, il nous est apparu capital d’intégrer nos nouvelles marques et d’assurer une plus grande synergie de la marque institutionnelle pour donner plus d’efficacité à nos investissements en valorisation de la marque, marketing et communication ».

Fort d’une empreinte dans 41 pays et de plus de 37 ans d’existence sur le marché, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 8 milliards de réaux brésiliens (soit 1,4 milliard de dollars) en 2024 et envisage d’investir d’ici 2027 une enveloppe de 2 milliards de réaux brésiliens (ou 350 millions de dollars) dans des fusions et acquisitions, et dans l’intelligence artificielle. « Nous comptons déjà plus de 250 expériences réussies en IA à notre actif et avons aidé 100 clients répartis dans le monde entier à dégager de solides résultats, ce qui nous donne les moyens de continuer à générer de la valeur ajoutée en faveur d’un nombre supérieur d’entreprises à travers le monde » ajoute le Directeur marketing mondial de Stefanini Group.

Une nouvelle organisation marketing d’envergure mondiale

Pour appuyer le nouveau virage de l’entreprise, Stefanini Group fait également l’annonce d’une nouvelle organisation marketing chapeautée par Guilherme Stefanini. Ce dernier a pris la tête du département marketing mondial en mai 2024 et s’est attelé à réorganiser l’équipe autour d’une plateforme marketing d’envergure mondiale pour le groupe, réunissant plus de 100 personnes. Rafael Macedo, désormais Vice-président mondial des opérations marketing assure le pilotage de ce projet. À l’appui de plus de 21 ans d’expérience, M. Macedo occupait précédemment le poste de PDG de W3haus, l’agence créative de Stefanini Group. « Grâce à cette nouvelle organisation d’envergure mondiale, nous connaîtrons une évolution dans les livraisons et l’intégration de la communication » explique-t-il.

La division Global Brand Management a également vu la jour et Bibiana Lopez en assure la direction. Sa mission consiste à relever la réputation de Stefanini Group au titre de marque numéro 1 dans toutes les régions du monde. « Je me réjouis du défi consistant à travailler pour une marque imprégnée de la culture AI First et qui croit en la valeur de la cocréation. » indique-t-elle. Cette responsable compte 25 ans d’expérience dans la gestion de marques, le marketing à 360° et la communication orientée résultats. Elle a auparavant travaillé au département marketing de chez Samsung et a exercé ses talents de stratège pour le compte d’agences comme DM9DDB, Publicis, TBWA ou Y&R. Mme Lopez sera placée sous les ordres directs du Directeur marketing mondial de l’entreprise. Tania Herrezeel prend le poste de Directrice marketing pour l’hémisphère nord.

« L’année 2025 marque un tournant majeur dans la manière dont le groupe communique avec son marché » conclut Guilherme Stefanini.

Contact médias :

Diana Iosu

diana.iosu@difinepr.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36b3bda0-d52b-4a9b-856a-3a4ef4496ad4