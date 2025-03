Le secteur résidentiel devrait stimuler la croissance de l’emploi dans le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’en 2034, avec un marché du travail généralement équilibré

OTTAWA, Ontario, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Les secteurs de la construction résidentielle et de la construction non résidentielle de l’Île-du-Prince-Édouard ont tous deux enregistré une croissance en 2024, le premier étant stimulé par la croissance des nouvelles constructions et le second étant soutenu par la croissance de la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI).

Le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2025-2034 de ConstruForce Canada pour la province, publié aujourd’hui, prévoit une divergence des niveaux d’investissement dans les deux secteurs d’ici la fin de la période de prévision.

L’activité dans le secteur de la construction résidentielle devrait enregistrer une hausse importante en 2030 soutenue par l’importante demande pour tous les types de nouveaux logements. Un ralentissement important suivra, mais il sera quelque peu compensé par une croissance constante de la demande en matière de rénovations résidentielles tout au long de la décennie. D’ici 2034, ces tendances combinées entraîneront une augmentation des niveaux d’emploi de 12 % par rapport aux niveaux de 2024, la croissance étant la plus forte pour les emplois des domaines des rénovations et de la maintenance.

Après l’atteinte d’un sommet en 2024, l’activité dans le secteur non résidentiel devrait ralentir en 2030, avec un ralentissement de l’activité dans la construction de bâtiments ICI à mesure que les travaux de plusieurs grands projets se terminent. Entretemps, l’investissement dans les travaux de génie devrait augmenter en 2026 grâce à d’importants projets de services publics, de routes, d’autoroutes et de ponts en cours. L’investissement devrait ralentir en 2029 au fur et à mesure que ces projets s’achèveront avant d’augmenter légèrement jusqu’à la fin de la décennie. D’ici 2034, l’emploi dans le secteur de la construction non résidentielle devrait enregistrer un ralentissement de 9 % par rapport aux niveaux de 2024.

Il est important de souligner que les tendances en matière d’investissement et les projections d’emploi présentées dans le présent scénario ont été rédigées avec l’aide de parties prenantes du secteur avant l’apparition de tensions commerciales potentielles entre le Canada et les États-Unis. Ces prévisions ne tiennent donc pas compte de l’application éventuelle de droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis et sur les importations en provenance des États-Unis ni des changements qui en résulteraient quant aux tendances des échanges entre le Canada et ses autres principaux partenaires commerciaux.

« L’investissement dans le secteur de la construction résidentielle de l’Î.-P.-É. suit une tendance de croissance constante depuis 2016, et est soutenu par un coût de la vie peu élevé par rapport à d’autres régions du pays, déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Cette tendance devrait s’associer à la demande comprimée pour porter le secteur du logement de la province à un pic historique en 2030. En comparaison, l’activité dans le secteur non résidentiel devrait se maintenir à un niveau élevé pendant quelques années avant de diminuer au fur et à mesure que les travaux de projets importants ralentissent ou s’achèvent. Le contexte est toutefois important : l’investissement dans le secteur de la construction non résidentielle restera supérieur aux normes historiques jusqu’à la fin de la décennie. »

La main-d’œuvre de la construction à l’Île-du-Prince-Édouard devrait être relativement équilibrée au cours de la période de prévision. La main-d’œuvre globale du secteur devrait augmenter légèrement d’ici 2034. Cependant, si l’on ajoute à cela les départs à la retraite prévus de 1 680 travailleurs, soit 22 % de la main-d’œuvre de 2024, les besoins d’embauche globaux de la province pourraient s’élever à 1 760 travailleurs au cours de la période de prévision.

En raison des efforts accrus du secteur et du gouvernement en matière de promotion des carrières, ces besoins d’embauche devraient être satisfaits par le recrutement d’environ 1 750 nouveaux travailleurs locaux de moins de 30 ans sur le marché du travail.

« Bien qu’il soit encourageant de constater que les projections du marché du travail sont équilibrées à long terme pour la main-d’œuvre de la construction dans la province, nous ne pouvons pas nous permettre de cesser nos efforts, déclare M. Ferreira. Pour suivre le rythme des départs à la retraite et construire une main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins du secteur, il faut mettre en œuvre diverses stratégies, notamment en veillant à ce que les efforts de recrutement et de formation au niveau local se poursuivent face à la concurrence croissante de tous les secteurs en ce qui a trait au recrutement de jeunes travailleurs. »

Les nouvelles inscriptions dans les sept principaux programmes de formation aux métiers de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard ont plus que doublé et ont suivi le rythme de la croissance de l’emploi au cours de cette période. En 2023, les nouvelles inscriptions ont atteint un niveau record, grâce à l’augmentation du nombre d’apprentis dans les programmes de charpentier, d’électricien de construction et de soudeur.

Parallèlement, des efforts sont déployés pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2024, le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard comptait environ 910 femmes, soit une augmentation de 300 par rapport à 2023. Parmi ces travailleuses, 36 % travaillaient directement sur les chantiers. Au total, en 2024, les femmes représentaient 5 % des 7 250 personnes de métier employées au sein du secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et elle représente donc des occasions de recrutement. En 2021, les Autochtones représentaient environ 3 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce chiffre représente plus du double de la part déclarée en 2016 et une part supérieure à celle dans l’ensemble de la main-d’œuvre de la province en 2021. Alors que la population autochtone continue de croître, le secteur doit continuer de collaborer avec les communautés autochtones afin de promouvoir les possibilités d’emploi auprès des jeunes et d’investir dans des initiatives favorisant le maintien en poste à long terme et un milieu de travail accueillant où il est possible d’obtenir une carrière épanouissante.

Le secteur de la construction s’est d’ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada. Selon les tendances historiques en matière d’établissement et les objectifs fédéraux ajustés, l’Île-du-Prince-Édouard devrait accueillir près de 32 200 nouveaux immigrants de 2025 à 2034 qui, si recrutés, représenteront une partie déterminante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

