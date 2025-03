Dovre Group Oyj Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus 31.3.2025 klo 14.30

Dovre Groupin talousjohtaja eroaa

Dovre Group Oyj: talousjohtaja Hans Sten on antanut yhtiölle eroilmoituksensa ja jättää tehtävänsä kesäkuun 2025 lopussa. Eron syyt ovat henkilökohtaiset.

”Hans on ollut keskeinen ja kantava voima Dovre Groupin johtoryhmässä koko yhtiössä työskentelynsä ajan”, sanoo Dovre Groupin vt. toimitusjohtaja Sanna Outa-Ollila. ”Hänen toimikaudellaan ja ohjauksessaan yhtiö on vienyt läpi merkittävät muutosneuvottelut, toteuttanut erittäin laajan yrityskaupan sekä ratkaissut liiketoiminnan taloudellisia haasteita. Hans on myös vastannut yhtiön ensimmäisen täysimittaisen kestävyysselvityksen menestyksekkäästä laatimisesta. Olemme pahoillamme Hansin jättäessä Dovren, mutta tuemme hänen päätöstään. Haluan yrityksen puolesta kiittää häntä hänen panoksestaan lämpimästi ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa.”

Stenin lähdön myötä Dovre Group tulee tarkastelemaan yhtiön taloushallinnon rakennetta ja nykyisiä tarpeita konsernin muuttunut rakenne huomioiden. Tässä vaiheessa yhtiö ei käynnistä uuden kokopäiväisen talousjohtajan hakua.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Sanna Outa-Ollila, vt. toimitusjohtaja

Puh. +358 20 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. +358 40 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli-, aurinko- ja akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin liikevaihto vuonna 2024 oli 99,3 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

