DIAGNOS ouvre un premier bureau américain en Floride

BROSSARD, Québec, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide d'une technologie avancée basée sur l'intelligence artificielle (IA), a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau à Fort Lauderdale qui servira à rencontrer des clients potentiels et à effectuer des démonstrations auprès d'acteurs clés des secteurs de l'ophtalmologie et de l'optométrie en Floride.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, DIAGNOS a choisi la Floride pour établir son premier bureau aux États-Unis en raison de son climat favorable aux affaires, de sa main-d'œuvre de pointe, de sa connectivité mondiale, de sa démographie et de sa qualité de vie. « Nous sommes ravis d'avoir établi un bureau aux États-Unis et d'étendre notre portée à de nouveaux clients », a déclaré André Larente, président et chef de la direction de DIAGNOS. M. Larente a ajouté « notre expansion en Floride s'aligne sur notre vision stratégique de répondre aux besoins de nos clients où qu'ils se trouvent ». DIAGNOS prévoit d'embaucher ses premiers employés américains dans l'État de la Floride.

Le 25 février 2025, DIAGNOS a annoncé qu'elle travaillait à l'obtention de la certification de la FDA des États-Unis relativement aux progrès majeurs de sa plateforme d'analyse d'images du fond d'œil assistée par l'IA, qui devrait être disponible plus tard cette année. La plateforme mise à jour a été repensée pour aider les professionnels de la santé dans l'analyse assistée des images du fond d'œil en ce qui concerne les indicateurs utilisés dans l'identification et la stratification de la rétinopathie diabétique, de la rétinopathie hypertensive et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

DIAGNOS annonce également l'engagement de DS Market Solutions Inc. (« DSMS ») afin de fournir des services de maintien d’un marché ordonné pour la négociation des titres de la Société.

Selon l'entente signée entre le DSMS et DIAGNOS, DSMS a droit à une compensation mensuelle de 5 000 $ CA, payable à l'avance, en espèces, commençant le 1er avril 2025, renouvelable au mois. DIAGNOS peut mettre fin à l'entente par l’envoi d’un préavis écrit de 30 jours. La compensation de 5 000 $ CA sera payée à partir des fonds propres de la Société.

Basé à Mississauga, dans la province de l'Ontario, au Canada, DSMS fournira des services de tenue de marché dans le but d'améliorer la profondeur du marché et d'augmenter la liquidité des titres de la Société. M. David Sears est l'unique propriétaire de DSMS et fournira les services au nom de DSMS. Le contact de DSMS est davidsears@dsmarketsolutions.com .

DSMS n'a aucun lien de dépendance avec la Société. À la date de cette annonce, DSMS, de concert avec ses dirigeants employés clés, n'ont aucune participation, directe ou indirecte, dans les titres de la Société.

L'engagement de DSMS demeure sujet à l'acceptation de la Bourse de croissance TSX.

De plus, DIAGNOS annonce la démission, en date du 27 mars 2025, de M. Francis Bellido en tant que membre du conseil d’administration (le « Conseil ») et président du comité d’audit de DIAGNOS.

Le Conseil tient à sincèrement remercier M. Bellido pour son dévouement, son travail acharné et sa précieuse contribution à DIAGNOS. M. Bellido demeure actionnaire de DIAGNOS et continue d’occuper le poste de président et d’être membre du conseil d’administration de Quantum eMotion. Le Conseil lui souhaite du succès dans son rôle actuel ainsi que dans ses projets futurs.

