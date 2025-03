L’incertitude entourant les droits de douane freinera la croissance économique

OTTAWA, Ontario, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même si l’année 2024 s’est terminée sur une note positive, l’incertitude entourant l’imposition de droits de douane à l’échelle mondiale pèse sur les perspectives pour l’économie canadienne cette année. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada. Le PIB réel devrait augmenter de 0,9 % en 2025 et de 1,9 % en 2026.

« La faiblesse de la confiance des consommateurs incite les ménages à épargner. Nous estimons qu’il faudra attendre la résolution du différend commercial avec les États-Unis avant que la situation ne revienne graduellement à la normale, mais les entreprises pourraient demeurer prudentes pendant un certain temps, affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Les perspectives du secteur canadien des ressources sont favorables, car les États-Unis continueront de dépendre des produits énergétiques du Canada, mais le secteur de la production accusera le choc du différend commercial. »

En supposant que les droits de douane imposés par les États-Unis et les mesures de rétorsion tarifaires mises de l’avant par d’autres pays, dont la Chine, le Mexique et l’Union européenne, demeurent en place jusqu’au printemps, l’économie canadienne s’en ressentira à court terme, au cours du deuxième trimestre. En s’appuyant sur diverses hypothèses concernant l’imposition de droits de douane, le Conference Board du Canada prévoit la perte de 160 000 emplois, dont près de la moitié dans le secteur de fabrication. Les exportations réelles diminueront de près d’un tiers. Quant aux exportations de véhicules et de pièces automobiles, elles chuteront de plus de 50 %, ce qui freinera l’investissement des entreprises, car de nombreuses sociétés réduiront leur production tout en retardant ou en annulant les investissements prévus.

Le Conference Board du Canada estime que l’économie se redressera au troisième trimestre advenant l’imposition généralisée de droits de douane pendant trois mois, cette période étant suffisamment courte pour permettre un rétablissement rapide. Les mesures budgétaires destinées aux consommateurs et aux entreprises permettront de protéger le niveau de revenus et de maintenir de nombreuses entreprises à flot pendant la forte baisse attendue au deuxième trimestre, tout en ouvrant la voie à un rebond rapide des dépenses des ménages et de l’embauche.

On observe déjà les répercussions sur le marché du travail canadien de la guerre commerciale qui se dessine, l’incertitude accrue ayant freiné la croissance de l’emploi en février. En supposant que l’imposition de droits de douane ne dure que trois mois, l’économie se redressera rapidement, quoique de manière inégale d’un secteur à l’autre. Le secteur de la fabrication, qui sera touché par l’incertitude économique persistante, peinera probablement à se relever rapidement. La crainte d’une nouvelle imposition de droits de douane à l’avenir et l’effritement de la confiance des entreprises pourraient inciter certaines d’entre elles à retarder leurs projets d’expansion et d’embauche bien au-delà de 2025.

Les Canadiens sont moins enclins à dépenser, les consommateurs se préparant aux conséquences des tarifs douaniers. Le congé de TPS fédérale offert entre décembre et février a exercé une pression à la baisse de façon artificielle sur la croissance de l’indice global des prix à la consommation. Les mesures de rétorsion mises de l’avant par les autorités fédérale et provinciales par suite des mesures tarifaires imposées par les États-Unis exercent également une pression à la hausse sur l’inflation. Par ailleurs, la campagne « Acheter canadien » encouragera les consommateurs à se détourner des importations américaines.

Dans le secteur pétrolier, le sentiment d’incertitude résulte habituellement de facteurs comme la crainte d’un resserrement des normes environnementales et l’absence de grands projets d’oléoducs à l’horizon. Cependant, le régime douanier mis de l’avant par l’administration Trump ajoute une dose d’instabilité dans tous les domaines, de la production à l’établissement des prix. Si les perspectives pétrolières à court terme sont moins reluisantes, celles du gaz naturel sont favorables. La période de froid en début d’année a stimulé la consommation et les prix, ramenant les stocks en dessous des moyennes quinquennales. Compte tenu de l’augmentation de la demande mondiale de GNL, LNG Canada reste en bonne voie de faire ses premières livraisons d’ici le milieu de 2025 vers son marché cible, les économies asiatiques.

À court terme, l’incertitude entourant les droits de douane américains et les mesures de rétorsion du Canada arrivent en tête des enjeux en ce qui concerne les perspectives du commerce international. Même si le Conference Board du Canada estime que la plupart des mesures protectionnistes ne dureront que trois mois, certains segments du secteur des exportations, en particulier dans le secteur de la fabrication, subiront des dommages à long terme. Dans l’ensemble, les exportations canadiennes de biens et de services connaîtront un repli de 0,7 % cette année avant de rebondir et d’enregistrer une croissance de 3,5 % en 2026. Malgré les vents contraires, le secteur des importations devrait, cette année encore, afficher une croissance positive, quoique modeste.

Les craintes de récession mises en veilleuse l’an dernier ont ressurgi du fait que le pays se prépare aux nouvelles politiques dangereusement protectionnistes du président Trump. La menace et l’imposition de droits de douane par l’administration Trump ont déclenché des guerres commerciales avec les voisins, partenaires et alliés des États-Unis, ce qui annonce des prix plus élevés pour les consommateurs américains.

