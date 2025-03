Inbank nimetas nõukogu esimeheks Erkki Raasukese

Täna, 31. märtsil 2025 nimetati AS Inbanki nõukogu esimeheks nõukogu senine liige Erkki Raasuke, kelle kolmeaastane ametiaeg algab 1. aprillil 2025.

Lisaks valiti täna toimunud korralisel üldkoosolekul nõukogusse kaks uut liiget, Isabel Margaret Anne Faragalli ja Sergei Anikin, kelle kolmeaastane ametiaeg algab samuti 1. aprillil 2025.

Inbanki nõukogu endise esimehe Jan Andresoo sõnul tugevdab kahe uue sõltumatu liikme ja uue esimehe ametisse nimetamine oluliselt nõukogu mitmekesisust ja sõltumatust, mis on vajalikud eeldused Inbanki börsiettevõtteks saamisel.

„Erkki Raasuke toob Inbanki nõukogusse väärtuslikud juhtimisteadmised, mis toetuvad tema aastakümnete pikkusele kogemusele pangandusvaldkonna tippjuhina. Tema strateegiline mõtlemine ja erakordne tööeetika on meie arenguteekonna järgmises etapis hindamatu väärtusega. Ootan väga võimalust temaga koos töötada,“ ütles Jan Andresoo.

„Minu erialane koostöö Inbanki asutajate Priidu ja Janiga on kestnud juba üle 20 aasta. Olen alati hinnanud nende strateegilist taipu, ettevõtlikkust ja erakordset võimet plaane ellu viia. See on kujundanud dünaamilise ja paindliku rahvusvahelise ettevõtte, kus on tugev kultuur ja pühendunud meeskond. Mul on au olla Inbanki meeskonna liige ning anda oma teadmiste ja kogemustega panus ettevõtte jätkuvasse edusse. Nõukogu esimehena on minu eesmärk suunata väärtust loova ja strateegiliselt kaasatud nõukogu tööd ning samuti tegeleda aktiivselt riski- ja auditivaldkonnaga, et veelgi tugevdada Inbanki juhtimist ja vastupanuvõimet,“ ütles Erkki Raasuke.

Jan Andresoo jätkab nõukogu liikmena ning asub ühtlasi juhtima Inbanki toote- ja kanalistrateegiat, toetamaks ettevõtte üleminekut platvormipõhiseks äriks enne eesseisvat IPO teekonda.

„Inbank on endiselt asutajate juhitud ettevõte, kus mina ja Priit Põldoja osaleme ettevõtte tegevuse arendamisel ja suunamisel ka edaspidi. Minu eesmärk tagada, et Inbank jätkaks innovatsiooniga ja looks reaalset väärtust meie partneritele ja klientidele,“ ütles Jan Andresoo.

Isabel Faragallile ja Sergei Anikinile ei kuulu Inbanki aktsiaid.

Inbanki uus nõukogu koosneb seitsmest liikmest: lisaks uutele liikmetele Isabel Faragallile ja Sergei Anikinile kuuluvad nõukogusse Erkki Raasuke, Jan Andresoo, Roberto di Silvestri, Triinu Bucheton ja Raino Paron.

Erkki Raasuke on kogenud finantsjuht, nõukogu liige ja strateegiline nõustaja, kellel on laialdased kogemused panganduse ja ettevõtete juhtimise vallas. Aastatel 1994–2011 töötas Erkki Hansapangas ja hiljem Swedbankis mitmel juhtival ametikohal, sealhulgas finantsjuhi ja juhatuse esimehena. Aastatel 2012–2013 oli ta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik ja tegeles riigi äriühingute omandusküsimustega. Hiljem on ta töötanud LHV Groupi juhi (2013–2016), Luminor Banki tegevjuhi (2016–2020) ja ettevõtte Skeleton Technologies finantsjuhina (2021–2024).

Praegu on Erkki Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees ning kuulub alates 2021. aastast ka Enefit Greeni nõukogusse. Inbanki nõukoguga liitus ta 2023. aastal.

Jan Andresoo on 2010. aastal loodud Inbanki üks kaasasutajaid. Kuni 2021. aastani töötas ta Inbanki tegevjuhina, keskendudes eelkõige tootestrateegiale. Alates 2021. aastast on ta juhtinud Inbanki nõukogu. Lisaks Inbankile asutas Jan 2021. aastal piiriülese „osta kohe, maksa hiljem“ e-kaubandusplatvormi Paywerk, mille omandas 2024. aastal Swedbank. Aastatel 2006–2010 töötas ta Swedbank Liisingus erinevatel juhtivatel ametikohtadel. Samuti on ta aktiivselt panustanud Coop Finantsi, Veriffi ja PSP Maksekeskuse loomisesse ja kasvu.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 872 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.