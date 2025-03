FirstFarms A/S nedjusterer forventningerne til året som følge af mund- og klovesyge i Slovakiet

De slovakiske myndigheder konstaterede i går den 30. marts 2025 et udbrud af mund- og klovesyge (FMD) i en kvægbesætning på 3.487 dyr på FirstFarms’ farm i Plavecký Stvrtok, Slovakiet.

Som en følge af udbruddet på kvægejendommen nedjusterer FirstFarms de tidligere udmeldte forventninger med 45 mDKK for 2025 til et EBITDA i intervallet 70-110 mDKK og et EBIT på 0-40 mDKK.

Nedjusteringen tager ikke højde for eventuelle regionale, nationale eller EU-støtteordninger i forbindelse med FMD.

Udmeldte forventninger 2025 EBITDA EBIT 31. marts 2025 (selskabsmeddelelse nr. 17) 70-110 mDK 0-40 mDKK 13. marts 2025 (selskabsmeddelelse nr. 11) 115-155 mDKK 45-85 mDK

