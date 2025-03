Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 31.3.2025 klo 16.00 (CEST)

Meriaura Group Oyj julkistaa Summa Defence Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen

Meriaura Group Oyj julkistaa Summa Defence Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Stockholm AB on tarkastanut ja hyväksynyt. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona Meriaura Group Oyj:n verkkosivustolla osoitteessa https://meriauragroup.com/fi/sijoittajat/osake/summa-defence-osakevaihtosopimus.

Yhtiöesite koskee osakevaihtoa, jossa Meriaura Group Oyj aikoo hankkia Summa Defence Oy:n koko osakekannan.

Meriaura Group Oyj ja Summa Defence Oy yhdistyvät osakevaihdolla

Meriaura Group Oyj allekirjoitti 29.1.2025 ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka -liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Meriaura Groupin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan noin 11,8 prosenttia ja Summa Defencen osakkeenomistajien osuus noin 88,2 prosenttia yhtiön ulosjaetuista osakkeista.

Yhtiöesitteeseen sisältyy seuraavia aiemmin julkaisemattomia olennaisia tietoja:

Yritysjärjestelyjen yhteydessä Summa Defence Oy:öön kerättävien sijoitusten määrä nousee 28,15 miljoonaan euroon ja Summa Defence Oy:n arvostus 187,7 miljoonaan euroon.

Yhtiökokouksen niin päättäessä Meriaura Group Oyj suuntaa Summa Defence Oy:n osakkeenomistajille yhteensä 4.030.374.032 uutta Meriaura Group Oyj:n osaketta.

Yritysjärjestelyn yhteydessä tehdyissä Summa Defence Oy:n ja relevanttien kohdeyritysten sopimuksissa Meriaura Group Oyj:lle siirtyvien mahdollisten lisäkauppahintavastuiden enimmäismääräksi on sovittu 75,4 miljoonaa euroa perustuen relevanttien kohdeyritysten tilinpäätöksiin 2025-2028. Mahdolliset lisäkauppahinnat voidaan maksaa Meriaura Group Oyj:n osakkeilla erikseen sovittavalla tavalla. Määritettäessä lisäkauppahintaan perustuvien osakkeiden lukumäärää käytetään osakkeen arvona sen kulloistakin markkina-arvoa (osakkeen 30 päivän painotettu keskikurssi). Mahdolliseen lisäkauppahinnan maksuun perustuva suunnattu osakeanti laimentaisi väistämättä muiden osakkeenomistajien omistusosuuksia.

Käyttöpääomaa koskeva lausunto: Meriauran sekä Summan hallitukset katsovat, että Yhtiöllä on riittävä käyttöpääoma suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajan Uusien Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä.

Pro Forma tuloslaskelma 1.1.2024-31.12.2024 ja tase per 31.12.2024

Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti yhtiöesitteeseen sisältyvän Pro forma -taloudellisen tiedon kokoamisesta

Meriaura Group Oyj:n yhtiötiedote ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta on luettavissa osoitteessa:



https://meriauragroup.com/fi/meriaura-group-oyj-sisapiiritieto-meriaura-group-oyj-ja-summa-defence-oy-yhdistyvat-uudeksi-puolustusalan-konserniksi/

