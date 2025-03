Meriaura Group Oyj: Kutsu Meriaura Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 31.3.2025 klo 16:30 CEST

Kutsu Meriaura Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Meriaura Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.4.2025 kello 10.00 (EEST) alkaen Scandic Simonkentän Mansku-salissa, osoite Simonkatu 9, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9:30

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen jatilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittama tappio ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12.236.659,36 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille, eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Päättäminen järjestelykokonaisuudesta, joka sisältää yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, hallitukselle annettavan valtuutuksen Summa Defence Oy:n osakkeiden hankkimiseen osakevaihdolla (suunnattu osakeanti), tytäryhtiö Meriaura Oy:n osakkeiden myymiseen sisältäen ostajalle annettavan myyjän rahoituksen sekä yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen Meriaura Invest Oy:ltä

10.1 Järjestelykokonaisuus tiivistetysti



Meriaura Group Oy on 29.1.2025 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen (”Osakevaihtosopimus”), jolla se on sopinut järjestelykokonaisuudesta (”Transaktio”), jossa Meriaura Group Oyj:

(a) hankkisi osakevaihdolla (suunnattu osakeanti) puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan noin 187,7 miljoonalla eurolla ja maksaisi kauppahinnan suuntaamalla Summa Defence Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa yhteensä 4.030.374.032 yhtiön uutta osaketta 0,04657136 euron osakekohtaisella merkintähinnalla (”Osakevaihto”) ja yhtiön toiminimi muutettaisiin Transaktion täytäntöönpanon jälkeen Summa Defence Oyj:ksi; ja



(b) myisi Merilogistiikka -liiketoimintaansa kuuluvan tytäryhtiön Meriaura Oy:n osakkeet (noin 79,4 % osakekannasta, ”Divestointi”) Meriaura Invest Oy:lle yhteensä 14,4 miljoonalla eurolla ja myöntäisi Meriaura Invest Oy:lle tavanomaisin ehdoin lyhytaikaisen ns. myyjän rahoituksen (14,4 miljoonaa euroa) kauppahinnan maksamiseksi (”Laina” tai ”Vendor Note”); sekä



(c) hankkisi yhteensä 330.675.334 kappaletta yhtiön omia osakkeita Meriaura Invest Oy:ltä hankintahinnalla 0,04657136 euroa per osake suunnatulla hankkimisella (”Suunnattu Hankinta”) ja maksaisi osakkeiden hankintahinnan, yhteensä noin 15,4 miljoona euroa kuittaamalla Vendor Noten kokonaisuudessaan maksetuksi omien osakkeiden hankintahintaa vastaan ja maksaisi kauppahinnasta jäljelle jäävän osuuden, yhteensä noin 1,0 miljoona euroa käteisellä Meriaura Invest Oy:lle.



Meriaura Group Oyj on julkistanut 31.3.2025 Nasdaq Stockholm AB:n 31.3.2025 hyväksymän Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikan sääntökirjan mukaisen yhtiöesitteen. Yhtiöesite on saatavilla Meriaura Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://meriauragroup.com/fi/sijoittajat/osake/summa-defence-osakevaihtosopimus.

Meriaura Groupin hallitus on hankkinut HLP Corporate Finance Oy:ltä Fairness Opinion -lausunnon, jonka mukaisesti Transaktio on kaikille nykyisille osakkeenomistajille taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness Opinion -lausunto on julkaistu yhtiökokouskutsun yhteydessä ja on saatavilla Meriaura Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://meriauragroup.com/fi/sijoittajat/osake/summa-defence-osakevaihtosopimus .

Meriaura Groupin toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen Jussi Mälkiän määräysvaltayhteisö ja hallituksen jäsen Ville Jussilan lähipiiriyhtiö Meriaura Invest Oy on ennalta ilmoittanut, että se ei tule osallistumaan Transaktiosta koskevaan äänestykseen osallisuutensa ja Transaktion lähipiiriluonteen vuoksi.

10.2 Transaktion ja Summa Defence Oy:n esittely yhtiökokoukselle



10.3 Päättäminen Transaktion hyväksymisestä, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallitukselle annettavasta valtuutuksesta Transaktioon kuuluvien Osakevaihdon, Divestoinnin, Vendor Noten sekä Suunnatun Hankinnan toteuttamiseksi



Hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle Transaktion osalta esittämät päätösehdotukset koskevat Transaktion täytäntöönpanoa ja muodostavat siten yhden kokonaisuuden siten, että kunkin Transaktion osalta esitetyn ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy kaikki hallituksen Transaktion osalta tekemät päätösehdotukset.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous:

(a) hyväksyy Transaktion kokonaisuudessaan ja valtuuttaa hallituksen tai sen määräämän suorittamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet Transaktion toimeenpanemiseksi kokonaisuudessaan saamiensa valtuutuksien rajoissa, mukaan lukien allekirjoittamaan kaikki Transaktioon liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat Transaktion täytäntöönpanon yhteydessä; ja





(b)

i. päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen ”2 § Toimiala”-kohdan ja ”8 § Varsinainen yhtiökokous” - kohdan siten, että ”2 § Toimiala”-kohtaan lisätään tarvittava toimialamuutos Transaktion toteuttamisen mahdollistamiseksi ja ”8 § Varsinainen yhtiökokous” - kohtaa muutetaan tekemällä pieniä tarkennuksia.

Ehdotetun yhtiöjärjestyksen ”2 § Toimiala”-kohtaa koskevien muutosten edellytettäisiin tulevan rekisteröidyksi kaupparekisteriin ennen hallituksen Transaktiota toteuttamista ja täytäntöönpanoa koskevaa päätöksentekoa. Muutosten rekisteröinnin jälkeen yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat kuuluisivat seuraavasti:

”2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on puolustusvälineteollisuuden ja muun puolustusvalmiuden ylläpitämistä palvelevan tuotannon sekä niihin liittyvän tai niiden yhteyteen soveltuvan liiketoiminnan harjoittaminen mukaan lukien kaksikäyttötuotteisiin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi myös harjoittaa merilogistiikkaan, telakkatoimintaan ja laivanrakennukseen sekä aurinko- ja muuhun uusiutuvaan energiaan liittyvää liiketoimintaa. Yhtiöllä voi olla sijoitustoimintaa. Yhtiö voi toimia suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä tai yhteisyritystensä välityksellä.”

”8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä