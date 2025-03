Nanterre, le 31 mars 2025

VINCI se voit confier la réalisation de 738 km de lignes de transmission électrique haute tension au Brésil

Conception-construction de 738 km de lignes de transmission électrique connectant trois États brésiliens

Un contrat d’environ 150 millions d’euros

Engie Brasil a attribué à Cobra Brasil (Cobra IS) le contrat de conception-construction de sept lignes de transmission électrique haute tension (de 525 kV et 345 kV) sur une distance de 738 km.





Situées dans les États de Minais Gerais, Paraná et Santa Catarina, elles renforceront la capacité des réseaux électriques brésiliens largement sollicités par un volume croissant d’énergies renouvelables. Leur réalisation permettra de créer plus de 2 200 emplois.

Avec ce nouveau contrat, Cobra Brasil est actuellement en charge de la réalisation d’un total de 2 400 km de lignes haute tension dans différents États brésiliens.

Il convient de rappeler qu’au cours des vingt dernières années, Cobra IS a réalisé plus de 30 000 km de lignes haute tension au Brésil dans le cadre de partenariats public-privé.

