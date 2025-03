WINFARM : Résultats annuels 2024 et perspectives 2025.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 31 mars 2025





RESULTATS ANNUELS 2024

Deuxième semestre 2024 en nette amélioration en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA conformément aux objectifs fixés

Bonne tenue de la marge brute annuelle et rentabilité opérationnelle positive en 2024

malgré un contexte difficile

PERSPECTIVES 2025

Capitaliser sur la dynamique du 2ème semestre pour poursuivre une croissance du chiffre d’affaires

Discipline financière stricte favorisant l’amélioration de l’EBITDA

Poursuite du désendettement du Groupe

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 2024.

Le Conseil d’administration du 31 mars 2025 a arrêté les comptes consolidés clos au 31 décembre 2024. Ces comptes ont été audités par les commissaires aux comptes et les rapports de certification sont en cours d’établissement. Les états financiers consolidés pour l’exercice 2024 sont disponibles sur le site internet de la société dans l’espace investisseurs.

Données consolidées, normes françaises,

Comptes audités en M€ 2024 2023 Chiffre d’affaires 138,0 137,6 Marge brute 46,2 45,1 En % du chiffre d’affaires 33,5% 32,8% EBITDA 1,4 2,3 En % du chiffre d’affaires 1,0% 1,7% Dotations aux amortissements et provisions (5,6) (5,0) Résultat d’exploitation (4,2) (2,5) Résultat financier (0,8) (0,3) Résultat exceptionnel (0,8) (0,0) Impôt sur les bénéfices 0,4 (0,2) Quote-part du résultat net des sociétés mise en équivalence Résultat net part du groupe (3,8) (3,1)

L’exercice 2024 a été marqué par une évolution contrastée de l’activité.

L’AgroFourniture, activité historique du Groupe (représentant 88% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2024), a été fortement impactée par des conditions météorologiques exceptionnelles associées à une crise agricole inédite. Ces éléments ont particulièrement pesé sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 (-14,8% à période comparable). La mise en place d’actions commerciales percutantes et ciblées a permis de rattraper une majeure partie du retard. Ainsi, sur l’année 2024, l'activité AgroFourniture a généré un chiffre d'affaires de 121,7 M€, en baisse de 2,8% par rapport à l’exercice 2023.

Les différents marchés adressés (Agriculture, Equin, Paysage) n’ont pas la même trajectoire. Le marché Equin continue de croitre et affiche des performances commerciales solides avec un chiffre d’affaires proches de 13M€ en croissance de 3.4% sur l’année.

Le marché Agri (en incluant l’activité de BTN aux Pays Bas) est en contraction limitée de 2.9% en lien avec une baisse importante des prix sur les familles les plus contributives comme la nutrition ou l’hygiène. Sur ce marché, les volumes de vente sont globalement stables par rapport à 2023.

Enfin, le marché du Paysage portée par la marque KABELIS est en repli plus marqué de 5.9% et représente sur 2024 environ 20M€ de chiffre d’affaires. La météo très défavorable tout au long de l’année (Printemps et Automne trop humides, Eté trop frais sur le grand Ouest) a perturbé de manière durables les ventes de semences de gazons et les chantiers d’aménagements paysagers.

A l’inverse, l’activité AgroProduction a affiché une dynamique soutenue sur l’ensemble de l’année, enregistrant une progression de +38,3% par rapport à l’exercice 2023, illustrant ainsi la pertinence des actions commerciales engagées l’an passé. La majeure partie de cette croissance est réalisée en Asie avec un bond de 45% du chiffre d’affaires (4,5 M€ au 31 décembre 2024) et par le Moyen Orient (3,3 M€ de chiffre d’affaires en croissance de 55% sur 2024)

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 138.0 M€, en légère progression de 0,3 %, soutenu par un bon second trimestre (+2,6 % vs S1 2023).

Amélioration de la marge brute et rentabilité opérationnelle positive

Sur l’exercice, la marge brute s’élève à 46,2 M€ en progression de +2,4% par rapport à l’exercice 2023. Elle représente 33,5% du chiffre d’affaires 2024 (contre 32,8% en 2023), retrouvant ainsi les meilleurs standards historiques du Groupe.

Comme annoncé, la marge brute du Groupe affiche une progression de 0,7 point témoignant à la fois d’une bonne maitrise de ses coûts d’approvisionnement et également d’un pricing power qui lui permet d’augmenter ses prix de vente sans perte de volume de vente (en particulier sur l’Agroproduction).

Toutefois, ces éléments positifs n’ont pas permis de compenser totalement une structure de charges fixes restée essentielle pour accompagner la montée en puissance du Groupe. Conformément à sa stratégie, WINFARM a conservé une discipline financière rigoureuse, en ciblant ses actions pour ne pas entraver le rebond attendu.

Les charges externes ont fait l’objet d’un suivi renforcé, en particulier sur le poste Transport. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre : adoption du crédit-bail en lieu et place de la détention en propre des camions, rationalisation des points d’approvisionnement, et optimisation des tournées. Ces ajustements, bien que temporaires, devraient produire des effets positifs à court terme.

Parallèlement, une vigilance particulière a été portée à la masse salariale, dont la progression reste maîtrisée. Elle s’élève à 20,8 M€ en 2024, contre 20,3 M€ en 2023, soit une hausse limitée à +3,1 %, intégrant une réduction nette des effectifs de 7 ETP sur l’exercice.

Dans ce contexte, le Groupe maintient une rentabilité opérationnelle positive. L’EBITDA s’établit à 1,4 M€ au 31 décembre 2024, contre 2,3 M€ en 2023. Cette évolution intègre les charges très significatives liés au développement de la marque « Au Pré », dont la diffusion s’accélère désormais avec la multiplication des points de ventes dans les grandes enseignes tels que Leclerc, Super U et Intermarché. A date, près de 35 points de vente bretons sont déployés ou en cours de déploiement illustrant les très bons retours des consommateurs à la suite des premières implantations au 4ème trimestre 2024.

Après prise en compte du résultat exceptionnel, du résultat financier et de la charge d’impôt, le résultat net part du Groupe s’élève à -3,8 M€ contre -3,0 M€ en 2023.

Structure bilantielle et désendettement engagé

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres du Groupe s’établissent à 16,2 M€ (contre 20,1 M€ fin 2023). La trésorerie disponible s’élève à 2,9 M€ (contre 7,5 M€ fin 2023) du fait de la détérioration de la rentabilité de WINFARM conjuguée au remboursement des échéances de prêt bancaires (5,6 M€ sur 2024).

Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 35,5 M€ (dont 30,0 M€ de dettes bancaires à moyen terme) contre 39,9 M€ au 31 décembre 2023, marquant le début d’un cycle de désendettement du Groupe. Afin de sécuriser le financement de son activité pour 2025, WINFARM a mis en place des actions visant à piloter de manière efficace son BFR (renforcement de sa cellule de recouvrement client, pilotage des stocks de sécurité des produits à forte rotation…). Parallèlement, WINFARM compte s’appuyer sur ses partenaires bancaires historiques pour l’accompagner dans le financement à court terme de son activité.

Perspectives 2025 : objectifs de poursuite de la croissance et d’amélioration de la rentabilité

En 2025, le Groupe entend renouer avec une trajectoire de croissance qualitative associée à une amélioration de sa rentabilité. Pour y parvenir, WINFARM pourra s’appuyer sur le retour de ses fondamentaux :

Poursuite des axes de croissance existants : Améliorer la dynamique commerciale de l’offre propriétaire de Vital Concept ; Poursuivre du déploiement du modèle d’affaires de Vital Concept via BTN de Haas aux Pays-Bas et sur le marché flamand en Belgique; Exploiter le potentiel de croissance d’Alphatech en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique ; Réussir le déploiement « Au Pré ! » sur le Grand-Ouest en multipliant les points de vente de distribution.

: Priorité à la rentabilité des investissements déjà réalisés et à la génération de cash-flow libre : Intensification des efforts commerciaux, combinée à une gestion rigoureuse des charges, gage de performance opérationnelle durable ; Maintien des investissements d’exploitation à un niveau inférieur à 1 M€ au niveau groupe ; Pilotage optimal du BFR de pair avec la stabilisation de l’ERP et le déploiement de Power BI ; Amélioration de la performance de l’activité « Kabelis ». Fermeture des 3 dépôts les moins rentables au 1 er janvier 2025.

:

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025, le 29 avril 2025 après clôture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 25 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 46 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com



SEITOSEI.ACTIFIN



Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com



Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com





