McPhy Energy : Résultats annuels 2024 de McPhy et point sur la situation financière

Chiffre d’affaires 2024 de 13,2 M€, impacté par des indemnités de résiliation de certains projets de station de recharge. Retraité de cet impact, le chiffre d’affaires s’élève à 17,1 M€

L’activité électrolyseurs ressort en hausse de +15%, à 15,8 M€, soit 92% du chiffre d’affaires total retraité

Prises de commandes multipliées par deux à 28,1 M€ au 31 décembre 2024

EBITDA stable de -43,5 M€ traduisant l’ajustement des dépenses au faible niveau d’activité

Résultat Net de -74,1 M€, fortement impacté par la cession de l’activité stations, le provisionnement de risques contractuels et la variation de juste-valeur des obligations détenues et émises par la société

Position de trésorerie de 39,6 M€ au 31 décembre 2024 et incertitude significative sur la continuité d’exploitation : le Groupe devrait disposer de la latitude financière nécessaire à la poursuite de son activité jusqu’à la fin du premier semestre 2025 et reste en recherche active de solutions

Foussemagne (France), le 31 mars 2025 - 18h00 CEST – McPhy Energy, acteur européen de premier plan dans la technologie et la fabrication d'électrolyseurs alcalins, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, approuvés ce jour par le Conseil d’administration de la Société.

Compte de résultat simplifié

(en millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Variation Chiffre d'affaires 13,2 18,8 -30% Autres produits 1,5 1,1 30% Produits des activités courantes 14,7 19,9 -26% Achats consommés (10,9) (16,0) -32% Charges de personnel (20,8) (24,1) -14% Charges externes (26,5) (24,4) 9% EBITDA (43,5) (44,6) -3% Dotations aux amortissements et provisions (14,8) (5,6) x3 Résultat Opérationnel (58,3) (50,2) 16% Autres produits et charges (7,1) - Résultat financier (8,6) 2,8 x4 Charge d'impôt (0,1) (0,0) n.s. Résultat Net (74,1) (47,4) 56%

Chiffre d’affaires et activité 2024

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 s’élève à 13,2 M€, en baisse de 30% par rapport à 2023. Ce ralentissement s’explique principalement par :

L’absence de contribution au chiffre d’affaires du projet Djewels au titre de l’exercice 2024, les parties poursuivant actuellement leurs discussions ; et

La déduction du chiffre d’affaires d’indemnités dues au titre de la résiliation partielle d’un contrat historique de fourniture de stations de recharge dans le cadre d’un projet de mobilité. Pour rappel, les contrats portant sur les projets en cours le 16 juillet 2024, date de réalisation de la cession de l’activité stations1, restent sous la responsabilité de McPhy. Retraité de cet impact, le chiffre d‘affaires s’élève à 17,1 M€.

Le chiffre d’affaires 2024 concernant l’activité de fourniture d’électrolyseurs s’élève à 15,8 M€. Il se répartit entre la fourniture d’électrolyseurs de grande capacité McLyzer (85%) et de la gamme Piel (15%).

Au cours de l’exercice, le Groupe a bénéficié de la contribution de projets d’envergure en vue de fournir :

Un électrolyseur d’une puissance de 4 MW dans le cadre d’un projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee , installé en 2024 sur le site de Reutte, en Autriche, actuellement en phase de démarrage ;

d’une puissance de dans le cadre d’un avec , installé en 2024 sur le site de Reutte, en Autriche, actuellement en phase de démarrage ; Un électrolyseur d’une puissance de 4 MW avec l’entreprise suédoise AAK , un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires, afin de produire de l’hydrogène bas-carbone comme gaz de traitement ;

d’une puissance de avec l’entreprise suédoise , un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires, afin de produire de l’hydrogène bas-carbone comme gaz de traitement ; Deux électrolyseurs McLyzer d’une puissance de 1 MW chacun et une station Dual Pressure dans le cadre du projet d’acier bas-carbone avec ArcelorMittal et VEO , ainsi qu’un contrat de services d’une durée de cinq ans. Ce projet prévoit la construction d’une usine pilote d’électrolyse à Eisenhüttenstadt en Allemagne, en collaboration avec l’université technique de Brandebourg ;

McLyzer d’une puissance de chacun et dans le cadre du , ainsi qu’un contrat de services d’une durée de cinq ans. Ce projet prévoit la construction d’une usine pilote d’électrolyse à Eisenhüttenstadt en Allemagne, en collaboration avec l’université technique de Brandebourg ; Deux électrolyseurs (2 & 4 MW) et deux stations Dual Pressure avec Hype ; et

(2 & 4 MW) et Dual Pressure avec ; et Un électrolyseur grande puissance de 16 MW, dont les équipements ont été livrés début 2025, dans le cadre du projet CEOG. Ce dernier prévoit la production d’hydrogène grâce à un parc solaire photovoltaïque, couplé à une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance pour réduire l’empreinte carbone liée à l’approvisionnement en électricité de 10 000 foyers en Guyane.

Les ventes d’électrolyseurs de petite et moyenne capacité de la gamme Piel, dédiés principalement à des applications dans la joaillerie et ponctuellement dans l’industrie, ressortent à 2,4 M€.

Point sur l’activité commerciale

En M€ 2024 2023 Variation Prises de commandes fermes 28,1 13,0 +115% / x2,1 Backlog2 total 29,8 23,8 +25% Backlog – Activité électrolyseurs 23,7 20,1 +18%

McPhy enregistre des prises de commandes fermes au cours de l’exercice 2024, pour un montant de 28,1 M€, dont 23,4 M€ pour la seule activité électrolyseurs, portées par :

L’engagement de McPhy dans le cadre d’un projet de grande ampleur, « Rouen Vallée Hydrogène (RVH 2 ) », pour accompagner la transition énergétique du territoire normand. Sélectionné par le Groupe VALOREM , McPhy fournira un électrolyseur d’une puissance de 1 MW et une station McFilling 350 (sous-traitée à Atawey dans le cadre de la cession de l’activité stations) ;

) », pour accompagner la transition énergétique du territoire normand. Sélectionné par le , McPhy fournira d’une puissance de et (sous-traitée à Atawey dans le cadre de la cession de l’activité stations) ; La signature d’un contrat ferme pour la fourniture d'un électrolyseur McLyzer 800-30 et des pièces de rechange afférentes avec l’entreprise suédoise AAK (comme décrit à la section sur le chiffre d’affaires ci-dessus) ;

et des pièces de rechange afférentes avec (comme décrit à la section sur le chiffre d’affaires ci-dessus) ; La signature avec le conglomérat indien Larsen & Toubro (L&T) 3 d’un accord mettant en œuvre l’extension du transfert de technologie et de la licence exclusive au produit McPhy XL (4 MW). Celui-ci marque une étape importante dans le partenariat entre L&T et McPhy, renforçant leur engagement dans une approche collaborative en vue de la fourniture de solutions avancées d'électrolyseurs pour le secteur de l'hydrogène vert ;

d’un accord mettant en œuvre l’extension du transfert de technologie et de la licence exclusive au produit McPhy XL (4 MW). Celui-ci marque une étape importante dans le partenariat entre L&T et McPhy, renforçant leur engagement dans une approche collaborative en vue de la fourniture de solutions avancées d'électrolyseurs pour le secteur de l'hydrogène vert ; La signature de trois contrats de maintenance, générateurs de revenus récurrents futurs.

Au total, le backlog s’établit ainsi à 29,8 M€ au 31 décembre 2024, en progression de +25% par rapport au 31 décembre 2023, essentiellement alimenté par l’activité électrolyseurs, désormais cœur de métier unique du Groupe, contribuant à hauteur de 23,7 M€.

Des résultats marqués par le coût de sortie de l’activité stations

Au cours de l’exercice 2024, le Groupe a poursuivi les investissements de développement de son activité électrolyseurs, désormais périmètre unique du Groupe, et notamment dans sa Gigafactory de Belfort. Les charges courantes, stables, ont été maitrisées et recentrées sur l’amélioration du stack 1MW et le développement de son électrolyseur XL.

L’évolution à la baisse des effectifs est la conséquence de la cession de son activité stations à la société Atawey, avec le transfert de 43 salariés et le maintien des effectifs sur les sites dédiés aux électrolyseurs. Ainsi, les charges de personnel ont baissé de -3,3 M€ sur l’année 2024 et s’établissent à 20,8 M€, portant le nombre de salariés à 220 au 31 décembre 2024 contre 265 au 31 décembre 2023.

L’EBITDA est stable à -43,5 M€ en 2024 comparé à -44,6 M€ pour l’exercice 2023. Il inclut pour un montant de 13,4 M€ la quote-part de la subvention PIIEC4 au titre des dépenses éligibles sur la période.

Le Résultat Opérationnel Courant ressort à -58,3 M€, conséquence d’un niveau de dotations aux amortissements qui passe de 2,8 M€ à 3,7 M€ avec la mise en service d’équipements industriels et un niveau de provisions élevé, progressant de 2,8 M€ à 11,2 M€. En plus des provisions pour pertes à terminaison sur des contrats historiques, le Groupe a constitué des provisions pour couvrir des risques contractuels de non atteinte de performances nécessitant le cas échéant le remplacement de composants défaillants.

Les autres produits et charges s’élèvent à -7,1 M€ et sont constitués d’honoraires exceptionnels liés aux opérations de mise en place du plan de financement 2024 pour -2,3 M€, de la moins-value de cession de l’activité stations à hauteur de -4,0 M€ et de la dépréciation du goodwill de -0,8 M€. La juste valeur des actifs destinés à la vente (à savoir ceux compris dans la cession de l’activité stations), nette des coûts relatifs à ladite cession, a été déterminée en tenant uniquement compte de la part fixe du prix de cession (soit 12 M€).

Malgré une gestion active de la trésorerie ayant permis de dégager 2,5 M€ de produits financiers, le résultat financier s’établit à -8,6 M€, pénalisé d’une part, par des variations de juste-valeur des obligations détenues par McPhy au sein des sociétés Hype et Atawey pour -15,3 M€, compensées par une perte de valeur de la dette obligataire détenue par EDF Pulse et l’EPIC Bpifrance5 représentant un impact positif de 7,0 M€ et, d’autre part, par des charges d’intérêts pour -2,8 M€.

Compte tenu de ces éléments, le Résultat Net 2024 s’établit à -74,1 M€, comparé à -47,4 M€ en 2023.

Position de trésorerie de 39,6 M€ au 31 décembre 2024

La consommation nette de trésorerie s’est élevée à -23,4 M€ au cours de l’exercice 2024, incluant :

Les flux de l’activité opérationnelle de -64 M€ (hors subvention d’exploitation PIIEC reçue) , en raison d’une capacité d’autofinancement négative à hauteur de -49,1 M€ et d’une variation défavorable de

-14,9 M€ du besoin en fonds de roulement ;

de (hors subvention d’exploitation PIIEC reçue) en raison d’une capacité d’autofinancement négative à hauteur de -49,1 M€ et d’une variation défavorable de -14,9 M€ du besoin en fonds de roulement ; Le deuxième versement, au titre de l’aide publique PIIEC , d’un montant de 8,6 M€ , résultat de l’atteinte avec succès de la 1 ere étape clé du programme ;

, d’un montant de , résultat de du programme ; Les investissements nécessaires aux équipements de test des stacks en Italie et au démarrage de la Gigafactory à Belfort pour un montant de -15,7 M€ ;

nécessaires aux équipements de test des stacks en Italie et au démarrage de la Gigafactory à Belfort pour un montant de ; Les flux financiers à hauteur de 47,7 M€ à la suite de la réalisation d’un crédit-bail immobilier pour la Gigafactory de Belfort à hauteur de 16 M€ et de l’émission d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou échangeables en actions ordinaires existantes (OCEANEs) au profit d’EDF Pulse Holding et de l’EPIC Bpifrance d’un montant nominal de 30 M€.

Horizon de trésorerie

Sur la base des prévisions de trésorerie établies par le Conseil d’administration en date du 31 mars 2025, le Groupe devrait disposer de la latitude financière nécessaire à la poursuite de son activité jusqu’à la fin du 1er semestre 2025, en prenant en compte les hypothèses structurantes suivantes :

Les dernières estimations de délais et de coûts d’exécution des projets en cours au 28 février 2025 sans tenir compte du projet Djewels, pour lequel les discussions en cours ne permettent pas d’envisager un démarrage au premier semestre 2025 ;

L’absence de versement en numéraire d’une partie du solde du prix fixe consécutif à la vente à Atawey de l’activité stations d’ici à fin juin 2025. Pour rappel, le versement en numéraire restant dû (11 M€) est conditionné à l’obtention par Atawey d’un financement externe et proportionnel dans son montant dudit financement. Le solde qui ne se serait pas versé en numéraire au 31 décembre 2025 serait réglé par la remise d’actions Atawey ; et

L’absence d’utilisation de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Vester Finance le 19 décembre 2023 (compte tenu des conditions de marché et des conditions d’exercice).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le Groupe bénéficierait également :

D’un versement en numéraire, qui, selon des informations communiquées par Atawey sur l’état d’avancement de leurs recherches de financement, pourrait s’élever, au cours du 1 er semestre à environ 4 M€, complété, le cas échéant, dans le courant du 2 ème semestre, en application du contrat de cession dans l’hypothèse où les actions indiquées se concrétiseraient ; et

semestre à environ 4 M€, complété, le cas échéant, dans le courant du 2 semestre, en application du contrat de cession dans l’hypothèse où les actions indiquées se concrétiseraient ; et De l’encaissement du troisième versement, au titre de l’aide publique PIIEC6, d’un montant de 13 M€, l’atteinte des critères dans le délai prévu au contrat ;

il pourrait alors disposer, sur la base des prévisions de trésorerie susmentionnées, de la latitude financière nécessaire à la poursuite de son activité jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2025.

Le Groupe est en recherche active de solutions qui lui permettraient de poursuivre tout ou partie de ses activités après cette date.

Il résulte de cette situation une incertitude significative sur la continuité d'exploitation car, dans l'hypothèse où les solutions recherchées n’aboutiraient pas dans le calendrier prévu et/ou à la hauteur des objectifs attendus, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le contexte habituel de ses activités. Dans ce cas, l'application des règles et principes comptables IFRS dans un contexte normal de poursuite d'activité, concernant notamment l'évaluation des actifs et passifs, pourrait s'avérer inappropriée.

Prochain évènement financier :

Assemblée générale mixte des actionnaires : le 17 juin 2025

Le rapport financier annuel 2024 sera mis à disposition au plus tard le 30 avril 2025, sur le site de la Société (www.mcphy-finance.com), dans la rubrique « Investisseurs » > « Publications financières » > « Rapports financiers », conformément aux dispositions légales.





À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

CONTACTS





Relations investisseurs

NewCap

Théo Martin/ Aurélie Manavarere

T. +33 (0)1 44 71 94 94

mcphy@newcap.eu



Relations presse

McPhy

Maïté de Laboulaye

maite.de-la-boulaye@mcphy.com

T. +33 (0) 6 98 85 86 57





Suivez-nous sur

@McPhyEnergy







1 Communiqué du 17 juillet 2024 : « McPhy finalise l’opération de cession de son activité stations de recharge hydrogène à Atawey »

2 Carnet de commandes fermes non encore enregistrées en chiffre d’affaires.

3 Pour rappel, les groupes L&T et McPhy ont conclu en 2023 un accord de transfert de technologie et licence exclusive (Technology licensing and assistance agreement) portant sur la technologie d'électrolyseurs de la Société et couvrant les territoires suivants à ce jour : Inde et les pays de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Boutan, Maldives) et ceux du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn).

4 Objet d’un contrat d’aide publique par l’état français dans le cadre du dispositif PIIEC (« Projet Important d’Intérêt Européen Commun ») ou IPCEI (« Important Project of Common European Interest ») dit « Hy2Tech » approuvé par la Commission Européenne, conclu avec Bpifrance en date du 28 octobre 2022.

5 L’EPIC Bpifrance agissant pour le compte de l’Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020.

6 PIIEC (« Projet Important d’Intérêt Européen Commun ») ou IPCEI (« Important Project of Common European Interest ») est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l’Europe, autorisant les états membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne. Dans ce cadre, le projet de Gigafactory d’électrolyseurs McPhy bénéficiera d’une aide publique de l’État français, pour un montant maximal de 114 millions d’euros, qui s’inscrit dans le PIIEC « Hy2Tech ».







Pièce jointe