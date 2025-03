Résultats annuels 2024

Croissance notable de l’EBITDA à +1.2 M€ et un résultat net bénéficiaire à +473 K€





NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son résultat annuels 2024.

Réuni le 27 mars 2025, le Directoire a arrêté les comptes sociaux (les « Comptes ») de l’entité NEOLIFE (la « Société ») qu’il a présenté au Conseil de Surveillance le 31 mars 2025.

Les comptes présentés ci-dessous ont été audités par le commissaire aux comptes, non certifiés à date.





ACTIVITE SUR L’ANNEE 2024





Développer notre marque employeur avec comme objectif de fidéliser nos collaborateurs

Notre équipe a accueilli quatre nouveaux talents en 2024 et compte désormais 23 salariés.

Nous avons mis l’accent sur notre culture d’entreprise pour fédérer les équipes autour des valeurs de l'Entreprise et de la Direction, avec différentes mesures mises en place :

Valorisation des compétences et de l’expérience des collaborateurs par des évolutions de postes ;

Ouverture d’un dialogue social en phase avec l'éthique et les valeurs de l'entreprise ;

Maintien et veille à l’équilibre dans la parité Femme/ Homme de 44% / 56% respectivement ;

Création d’un Comité RSE sous la responsabilité du Directoire avec des objectifs cibles stratégiques à horizon 2027 ;

Amélioration de l’attractivité de l'entreprise pour attirer de nouveaux talents.





Une stratégie axée sur l’innovation continue et la R&D

Notre objectif principal est de continuer à répondre aux besoins des professionnels de la construction en matière de décarbonation du bâtiment, tout en consolidant notre position de leader sur notre segment de marché de l’enveloppe du bâtiment. Cet objectif s’est traduit en 2024 par :

Le lancement de nouveaux profils allégés pour baisser l'impact carbone de nos solutions ainsi que leur prix de revient, tout en conservant les propriétés mécaniques et techniques de nos solutions constructives ;

Une optimisation de notre matière VESTA® pour baisser l’impact carbone de nos produits.

Notre Société conserve une avance technologique dans le domaine des matériaux biosourcés qui se traduit par la croissance de son chiffre d’affaires normatif de vente de solutions constructives.

Cette stratégie nous permet de rester commercialement compétitif et de proposer une politique tarifaire cohérente dans un contexte économique qui se dégrade aussi bien pour les entreprises, les donneurs d’ordre et l’ensemble des acteurs du bâtiment.

Le secteur de la promotion immobilière subit une crise majeure depuis deux années consécutives qui a eu pour conséquence des licenciements massifs ; près de 35 000 en 2024 selon la Fédération Française du Bâtiment, ainsi que des défaillances auprès de 14 740 entreprises en 2024, ce qui représente plus 45 000 emplois, selon une étude de BPCE l'Observatoire.

Ce secteur d’activité est lourdement impacté par l’inflation et la hausse des taux. Le domaine de la rénovation énergétique a été fortement ralenti par la lenteur d’application des réformes des politiques publiques et des problèmes persistants d’approvisionnement avec une croissance annoncée de 0.6% en 2025.

Dans ce contexte, nous maintenons une cohérence entre l'ADN NEOLIFE et l'objectif de neutralité carbone de nos solutions et de notre processus de fabrication à horizon 2030.





Des développements commerciaux dans des secteurs diversifiés

En France :

La Société poursuit sa proactivité sur l’ensemble des acteurs de la rénovation thermique, à travers :

La promotion et la préconisation de nos solutions constructives auprès de donneurs d’ordre engagés dans cette dynamique vertueuse ;

De nouveaux partenariats industriels et de distribution dans différents domaines d’applications : brise-soleil, garde-corps, habitations légères de Loisirs (HLL), portails et volets, chaînes de restaurants ;

Des collaborations et interactions avec des industriels spécialisés en solutions biosourcées et bas carbone ;

Une force commerciale proactive sur différents Clusters et salons professionnels sur les thématiques de « l’éco-construction » et « du développement durable dans le BTP ».

Des actions de promotion, de lobbying et d’accompagnement pour le développement de la construction et surtout de la rénovation Hors-Site, l’une des solutions d’avenir en plein essor pour décarboner le secteur, accompagné prioritairement par le Gouvernement et les pouvoirs publics.





A l’export :

La finalisation d’un projet d’envergure engagé en 2023 pour l’affaire ERASMUS au Pays-Bas.

Le renforcement de notre partenariat actuel, avec la participation à plusieurs salons en Allemagne et aux Pays Bas.

La poursuite du développement en Europe et en UAE avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI avec de belles amorces en prescription et chantiers.





Analyse économique

Compte de résultat normatif NEOLIFE 2024

Compte de résultat normatif

(données en K€) 31/12/2024

(audités) 31/12/2023

(audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Ventes élements de construction 10 192 9 334 858 9,2% Ventes Eco-matériaux 1 657 3 222 -1 565 -48,6% Ventes Frais de port et Autres 320 287 33 11,6% Chiffre d'affaires comptable 12 170 12 843 -673 -5,2% Chiffre d'affaires normatif 10 512 9 621 891 9,3% Achats consommés - 7 386 - 8 667 1 281 -14,8% Marge 4 783 4 176 607 Taux de marge normative 45,5% 43,4% 2,1% Autres coûts variables -8 -24 16 -64,8% Autres produits d'exploitation 91 80 11 13,7% Autres charges d'exploitation -4 404 -4 761 357 -7,5% Dont charges externes -1 599 -2 042 443 -21,7% Dont charges de personnel -2 072 -2 042 -30 1,5% Dont dotation aux amortissements, dépréciations et provisions -732 -677 -55 8,1% Résultat d'exploitation 462 -529 991 Reprise provision exploitation 24 61 -37 -60,7% Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -756 -738 -18 2,5% EBITDA 1 194 148 1 046 Taux d'EBITDA 11,4% 1,5% 9,8% Résultat financier -21 -25 4 -16,0% Résultat exceptionnel -77 -77 0 0,0% Crédit d'impôt innovation 109 107 2 1,9% Résultat net 473 -524 997 Taux de Résultat net 4,5% -5,4% 9,9%

Un EBITDA en croissance de +1 046 K€ sur l’exercice 2024 qui représente 11,4% du chiffre d’affaires normatif.





Chiffre d’affaires normatif :

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Total 2024 S1 2024 S2 2024 Total 2023 S1 2023 S2 2023 Variation Eléments de construction 10,2 4,8 5,4 9,3 5,1 4,2 0,9 9% Eco-matériaux 1,7 1,2 0,5 3,2 2,3 1,0 -1,6 -49% Autres 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 12% Chiffre d'affaires comptable 12,2 6,1 6,1 12,8 7,5 5,3 -0,7 -5% Retraitement Eco-matériaux** -1,7 -1,2 -0,5 -3,2 -2,3 -1,0 -1,6 -49% Chiffre d'affaires normatif 10,5 4,9 5,6 9,6 5,2 4,4 0,9 9,3% *Chiffres audités **Neutralisation de la vente d'éco-matériaux

La Société présente un chiffre d’affaires normatif (hors vente d’éco-matériaux) de 10,5 M€ au titre de l’exercice 2024, soit +9,3% de croissance par rapport à l’année 2023.

Le chiffre d’affaires au titre des solutions constructives s’affiche à 10,2 M€, en progression de +9% par rapport à l’année 2023. Cette croissance est tirée par le marché Français (+1,5 M€) grâce au renforcement de la stratégie et notamment par la rénovation dans le secteur du bâtiment et notre présence commerciale accrue sur le terrain auprès de différents donneurs d’ordre et de salons professionnels régionaux. Le marché à l’Export est quant à lui en retrait de -0,6 M€, en raison de la réalisation d’un chantier d’envergure (ERASMUS au Pays-Bas) en 2023 qui n’a pas été reconduit en 2024.

Nous constatons d’ores et déjà une reprise du marché à l’Export en mode projet qui confirme une poursuite de la croissance pour les années à venir.

Le chiffre d'affaires généré par la vente d'éco-matériaux s'élève à 1,7 M€, en recul de 49% par rapport à l'année 2023. Ce recul s'explique par l'arrêt de la vente d'éco-matériaux à l'un des principaux extrudeurs de la Société depuis le 1er mai 2023, avec une prestation d'extrusion seule.

La société prévoit d'étendre cette nouvelle organisation industrielle au cours de l'année 2025 à l'ensemble de ses extrudeurs ceci afin de faciliter la lecture de ses comptes sociaux et de garder la maitrise sur l'utilisation de son éco-matière.

La poursuite de cette croissance d’activité de +9,3% démontre une fois de plus l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants.

Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

Notre positionnement stratégique sur un marché en plein développement et le renforcement de la force commerciale se poursuit avec des bonnes perspectives pour l’année 2025.





Marge normative :

Au même titre que le chiffre d’affaires normatif, la marge normative de l’année 2024 est en croissance de 2 points à période comparable pour atteindre 45,5%.

La mise en place d’un troisième fournisseur de matières premières a permis d’améliorer la marge normative sur l’année 2024.

Le budget établi pour l’année 2024 tenait compte de tous ces constats pour s’établir dans la continuité des efforts engagés sur 2023. A ce titre, la Société a fait mieux que les hypothèses budgétaires au niveau des matières premières et coûts variables, permettant ainsi de dégager un meilleur taux de marge et une meilleure marge en valeur par rapport à ce qui était budgété.





Excédent brut d'exploitation (EBE) et Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) :

La Société améliore fortement sa rentabilité sur l’année 2024. Elle affiche un EBE positif de +1 112 K€, soit une augmentation de 1 020 K€ comparée à l’année 2023.

En neutralisant les dotations et reprises aux amortissements et provisions, l’EBITDA apparait positif à +1 194 K€ au 31 décembre 2024, contre un EBITDA positif de +148 K€ au 31 décembre 2023 et représente 11,4% du chiffre d’affaires normatif.

L’équipe de Direction a mis en place un ensemble de process dans le but de maitriser les charges variables sur l’exercice 2024. Les autres coûts variables, tels que les emballages, la logistique et le stockage ont été maitrisés grâce une meilleure gestion et optimisation des process et des flux en lien avec nos différents partenaires et fournisseurs.





Résultat d’exploitation :

Les charges de personnel sont en augmentation de +1,5% vs 2023. Cette augmentation était attendue en raison de l’ajustement des salaires sur l’inflation en 2024, de plus, les effectifs de l’entreprise ont été renforcés pour terminer à 23 salariés en fin 2024.

Les charges externes, sont en diminution de -443 K€ vs 2023 et représentent sur l’année 2024 15,2% du CA normatif contre 21,2% en 2023. Les principales variations sur les postes de charges appellent les commentaires suivants

Locations : +13 K€ liés au renouvellement de la flotte automobile dans sa globalité et qui suit l’embauche de nouveaux collaborateurs pour renforcer la force commerciale.





: +13 K€ liés au renouvellement de la flotte automobile dans sa globalité et qui suit l’embauche de nouveaux collaborateurs pour renforcer la force commerciale. R&D, Labellisation et Avis Techniques : -76 K€, expliqués par le cycle de développement d’une nouvelle gamme de produits qui est dans une phase de réglages techniques et mécaniques des filières, constituées en contrepartie en immobilisation en cours (+161 K€). Nous avons aussi enrichi le nuancier de couleur actuel par le développement de deux nouvelles teintes.

Une continuité du développement au titre de l’amélioration des matériaux intégrés aux produits finis. L’ensemble de ces innovations motivées par la stratégie de décarbonation a allégé le coût matière et permet ainsi à NEOLIFE de maintenir son positionnement sur les marchés les plus compétitifs.

Honoraires financiers et divers : -393 K€ suite à l’ajustement adapté à la taille de l’entreprise de PME des frais d’honoraires liés principalement à la cotation en bourse de la société.





Les performances sur l’année 2024 sont globalement meilleures que les hypothèses budgétaires retenues. Cela s’explique par une bonne maitrise des différents postes de charges d’exploitation couplée à des hypothèses budgétaires conservatrices par mesure de prudence.

Le résultat d’exploitation affiche un résultat positif de +462 K€ sur l’exercice 2024, en nette amélioration de 991 K€ comparée au résultat d’exploitation négatif de -529 K€ sur l’exercice 2023.





Résultat net :

Le résultat financier est stable et n’appelle pas de commentaires particuliers et le résultat exceptionnel ne présente aucun élément significatif.

Les projets entrepris par la Société sur l’année 2024 sont éligibles au crédit d’impôt innovation. A ce titre, la Société constate un crédit d’impôt de +109 K€ sur l’année 2024.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat net se solde par un résultat positif de +473 K€ au 31 décembre 2024, contre un résultat déficitaire de -524 K€ au 31 décembre 2023.

Le résultat net s’améliore significativement de +996 K€ sur l’année 2024 et représente 4,5% du chiffre d’affaires normatif.





Analyse du bilan NEOLIFE 2024

Les principales variations bilantielles sont directement commentées dans la partie « Analyse des flux de trésorerie » ci-dessous.

La Société précise qu’à la date d’arrêté des comptes, elle est à jour de l’ensemble de ses charges sociales et patronales ainsi que de ses échéanciers d’emprunts bancaires.

Pour rappel, la Société avait souscrit au cours de l’exercice 2020, trois PGE pour un montant total de 2 M€. Le remboursement de ces PGE a débuté courant 2021. Au 31 décembre 2024, le solde restant dû au titre de deux PGE restant s’élève à 567 K€, sur un endettement total de 911 K€.

La société a souscrit, fin 2024, à un emprunt de 200 K€ auprès de l’un de ses partenaires bancaires, dans le cadre du financement de ses CAPEX pour ses nouvelles filières.

La BPI soutient également le développement actif de notre activité à l’export par des avances évolutives de 120 K€ pour l’année 2024.





PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE NEOLIFE CLOS AU 31 DECEMBRE 2024 (AUDITES NON CERTIFIES)

Le chiffre d’affaires comptable de la Société au 31 décembre 2024 atteint 12.170 K€, contre 12.843 K€ au 31 décembre 2023, soit une diminution de près de -5.2%. (L’analyse de la variation de notre chiffre d’affaires est détaillée au point « Chiffre d’affaires normatif »).

La marge brute comptable s’élève à 5.110 K€ au 31 décembre 2024, contre 4.454 K€ au 31 décembre 2023, soit une augmentation de plus de +14.7%.

Après prise en compte des autres produits et de l’ensemble des charges d’exploitation, le résultat d’exploitation s’affiche positif à +462 K€ au 31 décembre 2024, contre un résultat déficitaire de -529 K€ au 31 décembre 2023.

En neutralisant les dotations et reprises aux amortissements et provisions, l’EBITDA apparait positif à +1 194 K€ au 31 décembre 2024, contre un EBITDA positif de +148 K€ au 31 décembre 2023.

Le résultat financier est négatif de -21 K€ au 31 décembre 2024, contre un résultat financier négatif de - 25 K€ au 31 décembre 2023.

Le résultat exceptionnel est négatif de -77 K€, contre un résultat exceptionnel négatif de -77 K€ au 31 décembre 2023.

Compte tenu des éléments ci-dessus, et de l’impact positif d’un produit de crédit d’impôt innovation de +109 K€, le résultat net se solde par un résultat positif de +473 K€ au 31 décembre 2024, contre un résultat déficitaire de -523 K€ au 31 décembre 2023.

Le total du bilan s’élève à 8 848 K€ et les capitaux propres à 4 774 K€.

Compte de résultat

(données statutaires en K€) 31/12/2024

(audités) 31/12/2023

(audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Ventes Matériaux de construction 10 192 9 334 858 9,2% Ventes Eco-matériaux 1 657 3 222 -1 565 -48,6% Ventes Frais de port et Autres 320 287 33 11,6% Chiffre d'affaires 12 170 12 843 -673 -5,2% Achats consommés -7 473 -8 834 1 361 -15,4% Production immobilisée 413 447 -34 -7,5% Marge 5 110 4 454 655 14,7% Autres produits d'exploitation 91 85 6 7,1% Autres charges d'exploitation -4 739 -5 068 330 -6,5% Résultat d'exploitation 462 -529 991 Reprise provision exploitation 24 61 -37 -60,7% Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -756 -738 -18 2,5% EBITDA 1 194 148 1 046 Résultat financier -21 -25 4 -16,0% Résultat exceptionnel -77 -77 0 0,0% Crédit d'impôt innovation / recherche 109 107 2 1,9% Résultat net 473 -524 997





Analyse des flux de trésorerie NEOLIFE 2024

Tableau de Flux de Trésorerie (TFT) NEOLIFE 31/12/2024 En K€ Résultat net 473 Dotations aux amortissements sur immobilisations 687 Financier, Exceptionnel, impôts 45 Variation du BFR d'exploitation 675 FLUX NETS D'EXPLOITATION 1 880 FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (665) FLUX NETS DE FINANCEMENT (272) VARIATION DE TRESORERIE 944 Trésorerie à l'ouverture 922 Trésorerie à la clôture 1 865

Au 31 décembre 2024, la trésorerie s’élève à 1 865 K€, quand elle s’affichait à 922 K€ à fin 2023, soit une variation sur l’année 2024 de +944 K€.

La marge brute d’autofinancement est positive à +1 205 K€, ce qui démontre l’autonomie financière de la Société de par son activité.

Les flux nets d’exploitation ressortent à +1 880 K€ en intégrant un BFR positif de +675 K€ impacté positivement par la mise en place de la ligne de financement Court Terme sur le poste Client en mai 2024, un ajustement sur le niveau d’activité des stocks et des délais de règlement fournisseurs améliorés.

Les flux nets liés à l’investissement s’élèvent à -665 K€ et se décomposent en des flux sortants et entrants.

Les investissements 2024 sont constitués par des acquisitions d’immobilisations pour -265 K€ (principalement de nouvelles filières) et l’activation de frais de recherche et développement pour -413 K€.

Enfin, les flux nets liés au financement s’élèvent à -272 K€ et sont composés des remboursements d’emprunts (dont les PGE) pour -592 K€, de la souscription à un nouvelle emprunt pour financer les filières pour +200 K€ et de la souscription d’avances évolutives auprès de la BPI pour soutenir le développement à l’export pour +120 K€.

La forte rentabilité de l’exploitation et le réajustement des flux intégrés au BFR sur l’année impact la trésorerie positivement et permet de rétablir un niveau de trésorerie suffisant à l’activité de la société.









Bernard VOISIN – Fondateur et Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale





Présentation de NEOLIFE :

NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012 par Bernard Voisin. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, profils d’habillage et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, le VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois proviennent de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

Contact : investors@neolife.fr

