NEOLIFE STRUCTURE SA CROISSANCE AVEC UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER





NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce la nomination de Monsieur Valentin TRAIMOND au poste de Directeur Administratif et Financier. Il a récemment rejoint l’équipe dirigeante de NEOLIFE.

Valentin TRAIMOND est un professionnel expérimenté de la finance, doté de plus de 12 années d’expériences dans la gestion financière et le développement stratégique de PME françaises.

Avant de rejoindre NEOLIFE, il a occupé différents postes de Direction Financière, où il a démontré sa capacité à optimiser la performance financière et à soutenir la croissance des entreprises. Son expertise en analyse financière, en modélisation et en planification stratégique lui permet d’apporter des conseils avisés et d’établir des relations de confiance avec les investisseurs et les partenaires financiers.

Diplômé en Management Comptable et Finance, Valentin continue de renforcer ses compétences à travers divers programmes de certifications et participe fréquemment à des conférences afin de partager son expertise avec d’autres professionnels de l’industrie.

Son profil s’inscrit pleinement dans les ambitions de croissance du Groupe NEOLIFE et contribuera à structurer et accompagner le développement de l’entreprise dans les années à venir.





Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

Présentation de NEOLIFE :

NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012 par Bernard Voisin. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, profils d’habillage et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, le VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois proviennent de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

CONTACT : investors@neolife.fr

