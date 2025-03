VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - RESULTAT ANNUEL 2024 : EBITDA de 49,3 M€

RESULTATS ANNUELS 2024

Reims, le 31 mars 2025

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 31 mars 2025 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes de l’exercice 2024 du Groupe.

Résultats

Données consolidées en M€ 31/12/2024 31/12/2023 Variation (M€) Chiffre d’Affaires 304,0 338,4 -34,4 Résultat Opérationnel Courant 35,7 39,0 -3,3 Résultat Opérationnel 35,1 39,2 -4,1 Résultat Financier -33,5 -29,5 -4,0 Résultat Net 0,8 6,1 -5,3 Part du Groupe 0.9 6,1 -5,2

Le processus d’audit et d’émission du rapport d’audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours.

Le chiffre d’affaires consolidé 2024 de Vranken-Pommery Monopole baisse de 10,2% pour s’établir à 304 M€, dans un contexte de contraction des volumes sur le marché du Champagne et de baisse des rendements à la vendange dans tous les vignobles, Champagne, Provence, Camargue et Douro.

Le poids de l’export du groupe est en légère progression à 67% des ventes conditionnées.

L’EBITDA 2024 se monte à 49,3 M€, soit un taux de marge de 16,2% en progression de 40 bps, qui confirme la stratégie de développement à l’export et de montée en gamme dans un contexte de marché baissier.

Le Résultat Opérationnel Courant recule de 8,4% à 35,7 M€ .

recule de à . La Marge Opérationnelle Courante s’établit à 11,7% contre 11,5% en 2023, en amélioration de 20 bps .

s’établit à contre 11,5% en 2023, . Le Résultat Opérationnel se monte à 35,1 M€.

se monte à Le Résultat Financier est de -33,5 M€ . L’augmentation significative des taux d’intérêts s’est poursuivie sur le premier semestre 2024 pour atteindre un pic en milieu d’année. La détente observée à partir du second semestre a été beaucoup plus lente et progressive, et n’a pas permis de compenser la hausse des 18 mois antérieurs.

est de . L’augmentation significative des taux d’intérêts s’est poursuivie sur le premier semestre 2024 pour atteindre un pic en milieu d’année. La détente observée à partir du second semestre a été beaucoup plus lente et progressive, et n’a pas permis de compenser la hausse des 18 mois antérieurs. Le Résultat Net ressort positif à 0,8 M€, malgré la conjonction de la baisse d’activité et de l’augmentation des taux d’intérêts au premier semestre. Il traduit la capacité de résilience de Vranken-Pommery Monopole dans un contexte défavorable.

Structure financière

données en M€

ACTIF 31/12/24 31/12/23 Ecart PASSIF 31/12/24 31/12/23 Ecart Actifs non courants 579,3 568,2 11,1 Capitaux propres 406,7 419,7 -13,0 Stocks et encours 658,1 654,9 3,2 Dont intérêts minoritaires 5,1 5,4 -0,3 Clients et autres actifs courants 87,8 97,8 -10,0 Passifs non courants 556,9 612,9 -56,0 Trésorerie 15,8 15,9 -0,1 Passifs courants 377,4 304,2 73,2 TOTAL 1 341,0 1336,8 4,2 TOTAL 1 341,0 1 336,8 4,2

Les capitaux propres se montent à 406,7 M€ (-13 M€), soit 30,3% du total bilan confirmant la solidité de la structure financière.

L’endettement financier net se monte à 704,3 M€ contre 656,1 M€ au 31 décembre 2023.

En 2024, l’apport de 50 M€ en comptes courants de la maison-mère Compagnie Vranken sont venus en substitution d’un emprunt obligataire de même montant. En considérant ces comptes courants comme des quasi-fonds propres, l’endettement financier net s’établit à 654,3 M€.

Hors incidence de la norme comptable IFRS 16, l’endettement financier net ressort à 635.5 M€.

Les stocks de 658,1 M€ (676 M€ en intégrant les 18 M€ de déblocage de vins de réserve début février 2025 en Champagne) couvrent les 635,5 M€ de l’endettement financier net retraité des comptes courants d’associés et d’IFRS 16.

Société à Mission « La Vérité du Terroir »

En 2024, le Comité de Mission a souhaité mettre l’accent sur la thématique de la préservation de la biodiversité dans les vignobles.

Champagne : Le Groupe a installé 30 ruches connectées sur 10 sites à proximité de parcelles viticoles ou de forêts permettant de réaliser un projet de recherche sur la préservation des pollinisateurs domestiques et sauvages.

Dans la continuité des travaux engagés depuis 2021, les acteurs de notre réseau Vert Cot’Eau poursuivent leur démarche sur la préservation et la restauration de la biodiversité dans les vignobles, en lançant notamment un programme de plantation de 50km de haies.

Un inventaire portant sur les infrastructures agroécologiques (mares, haies, murets, forêts et arbres isolés, etc.) a été réalisé sur les vignobles du Groupe. Ces infrastructures agroécologiques structurent les paysages de la Champagne et constituent à la fois des réserves de biodiversité dans les vignobles, et des puits de carbone.

Camargue / Provence : Les actions sur les vignobles de Camargue et de Provence sont nombreuses et portent sur la préservation de la ressource en eau douce et la restauration des infrastructures permettant le maintien de la faune et de la flore locales. Il s’agit par exemple du projet « Franc de Pied » pour préserver le patrimoine génétique du Grenache, de la diversification de l'inter-rang pour augmenter la résilience et la biodiversité ou encore du projet Vert'Roubines pour la gestion des réseaux hydrauliques en Camargue.

Portugal : Le Groupe travaille à la préservation des quelques 60 cépages autochtones installés dans les vignobles, et à la mise en place du couvert végétal.

Parallèlement, les vignobles du Portugal se sont lancés dans le processus de Référence Nationale de Certification de Durabilité pour le Secteur du Vin.

Perspectives

Après une année 2024 particulièrement défavorable, le Groupe entend poursuivre en 2025 le déploiement de sa stratégie de création de valeur :

La marque Charles Lafitte va sortir des frontières de la France pour la première fois pour partir à la conquête des marchés export dans une nouvelle livrée : « Charles Lafitte Cuvée Spéciale ».

Pommery & Greno « Grand Apanage 1874 » s’élargit avec l’arrivée d’une nouvelle cuvée blanc de blancs (100% Chardonnay) venant compléter l’offre sur le positionnement haut de gamme.

Le développement à l’export se poursuit avec l’implantation d’un bureau en Corée du Sud et un projet de création d’une filiale en Espagne.

Sur le modèle de la viticulture durable en Champagne, le Groupe a décidé de conduire une partie de ses vignobles de Provence et de Camargue en viticulture durable.

La poursuite de la baisse des taux directeurs depuis le début de l’année et les perspectives attendues en 2025 devraient avoir un impact positif sur la décrue des frais financiers.

Dividende

Lors de son Assemblée Générale du 5 juin 2025, Vranken-Pommery Monopole proposera le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2024 de 0,80 € par action. Ce dividende sera versé le 22 septembre 2025 et correspondrait à un rendement brut de 6.69% sur la base du cours de bourse du 28 mars 2025.

Prochaine communication

Dépôt du document d’enregistrement universel 2024 : 16 avril 2025.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargues, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, +33 1 53 70 74 77, lpoinsot@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

