IBA – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES

Publication immédiate – 31 mars 2025

Louvain-la-Neuve, Belgique, 31 mars 2025 - Conformément à l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code belge des sociétés et associations, Ion Beam Applications SA ("IBA") communique par la présente certaines informations relatives à son programme de rachat d'actions annoncé le 24 mars 2025.

Dans le cadre de ce programme, IBA a demandé à un intermédiaire financier de racheter en son nom un maximum de 650.000 actions ordinaires IBA selon les termes d'un mandat valable jusqu'au 31 décembre 2025 et effectif à partir du 25 mars 2025, afin de couvrir les obligations de la société dans le cadre de plans d'intéressement à long terme octroyés à la direction et à certains membres de son personnel.

Dans le cadre de ce programme d’achat d'actions propres, IBA a racheté 93.017 actions IBA sur Euronext Brussels au cours de la période du 25 mars 2025 au 31 mars 2025 inclus, comme suit :

Date du rachat Actions rachetées Cours moyen Cours minimum Cours maximum Montant du rachat 25/03/2025 6.000 11,62 € 11,44 € 11,70 € 69.727,80 € 26/03/2025 7.000 11,42 € 11,36 € 11,62 € 79.967,30 € 27/03/2025 7.000 11,30 € 11,24 € 11,40 € 79.098,60 € 27/03/2025 58.017 11,26 € 11,26 € 11,26 € 653.271,42 € 28/03/2025 7.000 11,24 € 11,18 € 11,38 € 78.686,30 € 31/03/2025 8.000 10,92 € 10,88 € 11,10 € 87.349,60 € TOTAL 93.017 11,27 € 10,88 € 11,70 € 1.048.101,02 €

Ces transactions incluent l’achat d’un bloc de 58.017 actions au prix de 11,26 EUR par action, réalisé le 27 mars 2025 à 11h26m37s sur le carnet d’ordres central d’Euronext Bruxelles (XBRU).

Le nombre total d’actions rachetées sous ce programme s’élève donc à 93.017, vu qu’il s’agit de la première semaine d’exécution. Par conséquent, la situation actuelle en ce qui concerne les actions propres (détenues directement par IBA SA et indirectement par sa filiale IBA Investments SRL) est la suivante :

Actions Droits vote IBA Investments SRL 51,973 103,946 IBA SA 406,596 473,019 Total - Actions propres 458,569 576,965 Total - Actions émises 30,282,218 40,514,366 Actions propres en % 1.51% 1.42%

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Personne de contact

IBA

Thomas Pevenage,

Investor Relations

investorrelations@iba-group.com

