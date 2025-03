INSTALLUX S.A. : Communiqué sur les résultats 2024

COMMUNIQUÉ : RÉSULTATS ANNUELS 2024

Saint-Bonnet-de-Mure, le 31 mars 2025 à 20h00

Les comptes annuels du Groupe Installux au 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Directoire le 31 mars 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et autres documents juridiques préparatoires à l'Assemblée générale. Les comptes annuels seront diffusés au plus tard le 30 avril 2025.

données consolidées

(en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 variation Chiffre d'affaires 147 623 149 608 -1 985 - 1,3% Résultat opérationnel courant 10 297 8 244 2 053 + 25% en % du chiffre d'affaires 7,0% 5,5% 1,5% Résultat opérationnel 10 118 8 370 1 748 + 21% en % du chiffre d'affaires 6,9% 5,6% 1,3% Résultat net part du Groupe 8 449 6 520 1 929 + 30% Capitaux propres part du Groupe 120 681 114 427 6 253 + 5% Trésorerie nette 44 947 40 961 3 986 + 10%

PERIMETRE

Fin décembre 2024, le Groupe a acquis 100% des titres de la société Comeyfi, détenant elle-même 100% des titres de la société Comey. Ces filiales sont consolidées à compter du 31 décembre 2024 (éléments bilantiels seulement).

Pour information, les chiffres d’affaires et les bénéfices nets cumulés réalisés par ces sociétés en 2024 s’élèvent respectivement à 15 768 K€ et 2 247 K€.

ACTIVITÉ

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 147,6 M€ en 2024, en baisse de 1,3 % par rapport à 2023. Cette variation s’explique principalement par une diminution des volumes.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS BILANTIELS

La hausse de 2,1 M€ du résultat opérationnel courant provient principalement de la progression de la marge brute de 2,5 M€ et du recul des charges externes de 1,6 M€, atténués par la hausse des dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,4 M€ et des charges de personnel de 0,8 M€.

Le résultat opérationnel tient compte d’une charge nette de 0,2 M€ relative aux conséquences de l’inondation qui s’est produite en octobre 2024 sur le site de la société Mécanalu.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 8,4 M€, en hausse de 1,9 M€ par rapport à 2023.

Après déduction des dividendes versés en 2024 de 2,2 M€, les capitaux propres part du Groupe atteignent 120,7 M€ fin 2024.

La trésorerie nette (trésorerie nette de compte courant associé) du Groupe s’élève à 44,9 M€ fin 2024, en augmentation de 4,0 M€.

DIVIDENDE

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025 le versement d’un dividende de 8 € par action au titre de l’exercice 2024, comme au titre de l’exercice précédent.

PERSPECTIVES 2025

Dans un contexte géopolitique et économique faisant peser un risque de ralentissement de l’activité, le Groupe reste particulièrement vigilant face à l’évolution des prix des matières premières et du coût de l’énergie et s’attache à en limiter les impacts en couvrant au mieux ses besoins.

Publication du rapport financier 2024 au plus tard le 30 avril 2025.

