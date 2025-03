BYD Energy Storage lance Chess Plus pour le stockage d’énergie C&I en Chine

PÉKIN, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, une division commerciale de BYD Company Limited, fournisseur de solutions d’énergie renouvelable, a dévoilé le 26 mars son système de stockage d’énergie commercial et industriel (C&I) de nouvelle génération, Chess Plus, conçu pour répondre aux enjeux de sécurité, d’efficacité et de rentabilité sur un marché extrêmement concurrentiel.

Le système Chess Plus de BYD Energy Storage établit un nouveau paradigme dans le domaine du stockage de l’énergie grâce à son cadre de protection CTS (Cell-to-System). Ce système est constitué de cellules de type « Thick Blade Battery » dotées de bornes en céramique, qui éliminent les risques de fuite tout en améliorant la résistance à la corrosion. Ces cellules ont passé des tests de résistance extrêmes, notamment des simulations d’emballement thermique (-25~55 °C) et des seuils de surcharge de 260 %. Grâce à son boîtier de batterie résistant au feu pendant 2 heures et à son système intégré d’extinction des incendies par aérosol, le système Chess Plus est un système exclusif. Les anomalies thermiques peuvent être détectées à l’avance grâce à la protection système intégrée, qui comprend une résistance sismique de magnitude 8,0, des boîtiers IP55 incluant des caches supérieurs inclinés pour l’évacuation de l’eau, et des algorithmes de prédiction des risques pilotés par l’IA.

Le système Chess Plus est doté de cellules de batterie à très longue durée de vie capables de supporter plus de 10 000 cycles, ce qui garantit une excellente durabilité en cas d’utilisations régulières. Son système de refroidissement à double mode — refroidissement liquide pour les batteries et refroidissement intelligent par air forcé pour les équipements électroniques — permet de réduire la consommation d’énergie auxiliaire de 20 % tout en améliorant la cohérence thermique. Cette conception permet de prolonger la durée de vie des composants de 30 %.

Le système Chess Plus intègre l’informatique de pointe haute performance pour l’optimisation en temps réel de l’état de charge de la batterie (SOC) et la prédiction des défaillances. L’architecture modulaire du système permet de disposer de canaux de données et de contrôle indépendants pour un fonctionnement stable. Le système Chess Plus est une solution de stockage d’énergie adaptée à divers cas d’usage dans les parcs industriels, les centres de recharge de véhicules électriques et les micro-réseaux. Grâce à sa gestion pilotée par l’IA, il constitue une solution idéale pour optimiser la consommation d’énergie et maximiser le retour sur investissement dans divers contextes.

Le Dr Wang Xiaoye, de BYD Energy Storage, a déclaré : « Seuls les fabricants qui maîtrisent la R&D au niveau des cellules peuvent offrir une valeur ajoutée et une efficacité réelles. Le système Chess Plus est l’aboutissement de 17 années d’expertise dans le domaine du stockage d’énergie et témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation durable. »

BYD Energy Storage se consacre depuis longtemps à la recherche et au développement de produits de stockage d’énergie C&I. Son précédent produit C&I appliqué dans une installation derrière le compteur (BTM) à Jiangsu, en Chine, permet de générer 3 millions de dollars par an grâce à deux cycles quotidiens et aux incitations du réseau, avec un délai d’amortissement de 3 ans.

À l’heure où les industries du monde entier adoptent les énergies vertes, le système Chess Plus, grâce à sa grande stabilité et à sa capacité d’adaptation, semble destiné à jouer un rôle de premier plan sur le marché. Grâce à une sécurité inégalée et à des outils opérationnels intelligents, BYD Energy Storage continue de mener la transition mondiale vers un stockage d’énergie résilient et rentable.

Photo disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com