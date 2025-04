BYD Energy Storage Meluncurkan Chess Plus untuk Penyimpanan Energi Komersial dan Industri di Tiongkok

BEIJING, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, divisi bisnis BYD Company Limited, sebagai penyedia solusi energi terbarukan, mengungkapkan pada 26 Maret sistem penyimpanan energi komersial dan industri (Commercial and Industrial, C&I) generasi terbarunya, Chess Plus, yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam hal keamanan, efisiensi, dan profitabilitas di tengah persaingan pasar yang ketat.

Chess Plus BYD Energy Storage menetapkan paradigma baru dalam penyimpanan energi melalui kerangka kerja perlindungan cell-to-system (CTS). Pada intinya, Chess Plus menggunakan sel “Thick Blade Battery” dengan terminal keramik, mengurangi risiko kebocoran sekaligus meningkatkan daya tahan terhadap korosi. Sel-sel ini telah lulus uji tekanan ekstrem, termasuk simulasi pelarian termal (-25~55℃) dan ambang batas pengisian daya berlebih 260%. Chess Plus memiliki keunikan dengan casing baterai tahan api selama 2 jam dan sistem pemadam kebakaran aerosol bawaan yang dimilikinya. Anomali termal dapat dideteksi sebelumnya berkat perlindungan tingkat sistem yang mencakup ketahanan seismik berkekuatan 8,0 skala Richter, penutup IP55 dengan atap miring untuk drainase air, dan algoritme prediksi risiko berbasis AI.

Chess Plus memiliki sel baterai sangat tahan lama yang memberikan dukungan lebih dari 10.000 siklus, memastikan daya tahan untuk pengoperasian yang stabil. Sistem pendingin dual-mode-nya—pendinginan cairan untuk baterai dan pendinginan udara paksa pintar untuk peralatan elektronik—mengurangi konsumsi daya tambahan sebesar 20% sekaligus meningkatkan konsistensi termal. Desain ini memperpanjang masa pakai komponen hingga 30%.

Chess Plus mengintegrasikan komputasi edge berkinerja tinggi untuk optimalisasi SOC dan prediksi kesalahan secara real-time. Arsitektur modular sistem ini memungkinkan saluran data dan kontrol independen untuk pengoperasian yang stabil. Chess Plus adalah solusi penyimpanan energi untuk berbagai skenario pemakaian di kawasan industri, pusat pengisian daya kendaraan listrik, dan jaringan listrik mikro. Dengan manajemen berbasis AI, Chess Plus menjadi pilihan ideal untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan memaksimalkan ROI di berbagai situasi.

Dr. Wang Xiaoye dari BYD Energy Storage menekankan, “Hanya pabrikan yang menguasai penelitian dan pengembangan (litbang) tingkat sel yang dapat memberikan nilai dan efisiensi yang sebenarnya. Chess Plus mencerminkan keahlian kami selama 17 tahun dalam penyimpanan energi serta komitmen kami terhadap inovasi berkelanjutan.”

BYD Energy Storage telah lama berkomitmen untuk litbang produk penyimpanan energi C&I. Produk C&I sebelumnya yang diterapkan di fasilitas Behind-the-Meter di Jiangsu, Tiongkok, membantu menghasilkan pendapatan sebesar $3 juta per tahun melalui dua siklus per hari dan insentif jaringan listrik, dengan masa pengembalian investasi selama 3 tahun.

Seiring dengan semakin luasnya adopsi energi hijau dalam berbagai industri di seluruh dunia, Chess Plus menunjukkan potensi besar sebagai pemimpin pasar berkat stabilitas dan adaptabilitasnya yang kuat. Dengan keamanan tak tertandingi dan alat bantu operasional cerdas, BYD Energy Storage terus memimpin transisi global menuju penyimpanan energi yang tangguh dan hemat biaya.

