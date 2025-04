Theriva™ Biologics anuncia resultados positivos de la segunda reunión del Comité independiente para la monitorización de los datos de VIRAGE, el ensayo clínico de Fase 2b de VCN-01 de la empresa en combinación con quimioterapia para el adenocarcinoma pancreático ductal metastásico

El Comité independiente para la monitorización de los datos (IDMC) consideró que el VCN-01 lo toleraban bien los pacientes con adenocarcinoma pancreático ductal (PDAC) metastásico tratados con quimioterapia de tratamiento estándar con gemcitabina/nab-paclitaxel