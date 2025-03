Wendel annonce la finalisation de l’acquisition de sa participation de contrôle dans Monroe Capital LLC, une opération transformante, en ligne avec sa feuille de route stratégique

La plateforme de gestion d'actifs de Wendel représente désormais environ 34 milliards d'euros d'actifs privés1, et devrait générer environ 160 millions d'euros2 de Fee Related Earnings (" FRE ") et environ 185 millions d’euros de bénéfice total avant impôts en 2025





Wendel (MF-FP) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l’accord de partenariat définitif incluant l'acquisition, avec AXA IM Prime, de 75 % de Monroe Capital LLC ("Monroe Capital" ou "la société") et la participation aux futures levées de fonds à hauteur de 800 millions de dollars pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 millions de dollars d’engagements du General Partner.

Dans le cadre de la transaction initiale, Wendel a investi 1,133 milliards de dollars pour l’acquisition de 72 % des actions de Monroe Capital (cédés par le management de Monroe Capital et par Bonaccord Capital Partners, actionnaire détenant une participation minoritaire dans Monroe Capital), ainsi que le droit à environ 20 % du carried interest généré sur les fonds passés et futurs. Les vendeurs continueront à détenir 25 % de la société après la clôture de la transaction initiale.

AXA IM Prime, à travers sa stratégie GP4 Stake, a finalisé l'acquisition, aux côtés de Wendel, d'une participation minoritaire dans Monroe Capital. Cet investissement est réalisé parallèlement à l'acquisition par Wendel de sa participation majoritaire dans Monroe Capital et reflète la relation solide qu'AXA IM Prime entretient avec les deux managers.

L'acquisition initiale de 75 % du General Partner sera complétée par un mécanisme d'earn-out d'un montant maximum de 255 millions de dollars, sous réserve de l’atteinte d’un objectif de croissance de plus de 26 % des FRE en CAGR sur la période, et si atteint, serait payé en numéraire en 2028

Le solde du capital de Monroe Capital, soit 25 %, pourra être acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires (Put/calls) qui se dérouleraient en trois tranches entre 2028 et 2032 et seraient payables en numéraire. Les 25 % d'actions restantes seraient évalués sur la base de multiples déterminés en fonction de la croissance des FRE.

Un leader de la dette privée du middle market américain au track record éprouvé au travers des cycles de marché.

Fondée en 2004 par Ted Koenig, Monroe Capital fournit des solutions de crédit privé aux emprunteurs aux États-Unis et au Canada, et gère plus de 205 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 45 véhicules d'investissement. Les secteurs d’activités de Monroe Capital sont les suivants : Lower Middle Market Direct Lending, Alternative Credit, Software & Technology, Real Estate, Venture Debt, Independent Sponsor et Middle Market CLOs. Ces secteurs ont démontré de solides performances d'investissement, et offrent un substantiel potentiel de croissance organique.

Depuis sa création et jusqu’au 31 décembre 2024, Monroe Capital a initié directement plus de 800 transactions, a investi plus de 47 milliards de dollars et affiche un TRI brut sans effet de levier d’environ 10 %6 pour ses transactions initiées en direct. La base de Limited Partners de Monroe Capital est très vaste et diversifiée, comprenant des caisses de retraite publiques, des compagnies d'assurance, des family offices et des investisseurs fortunés du monde entier.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Chicago, possède 11 bureaux. L'équipe de Monroe Capital compte aujourd'hui plus de 275 personnes, dont 115 professionnels de l'investissement. Les collaborateurs de la société sont présents aux États-Unis, en Corée du Sud, en Australie et aux Émirats arabes unis.

La plateforme de Gestion d’actif pour compte de tiers de Wendel atteint une taille significative, en parallèle de son activité historique de Gestion pour compte propre

Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme de taille significative, gérant de multiples classes d’actifs privés, en parallèle de son activité historique d’investissement pour compte propre. Le développement de cette plateforme générera pour Wendel des flux de trésorerie récurrents et l’exposera à la performance de multiples classes d’actifs. En conséquence, le modèle d'affaires dual de Wendel devrait générer un rendement attractif et récurrent pour ses actionnaires.

Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel atteindra environ 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion7, et générera en 2025, en année pleine, environ 455 millions d’euros de revenus pour environ 160 millions d’euros de FRE8 avant impôts, soit environ 100 millions d'euros de FRE, part de Wendel, et a pour objectif d’atteindre en 2027 150 millions d'euros de FRE, part de Wendel.

Cette évolution du modèle d’affaires de Wendel a pour objectif de développer une plateforme créatrice de valeur ayant vocation à générer des synergies opérationnelles.

La plateforme de gestion pour compte de tiers sera développée parallèlement à la stratégie d'investissement pour compte propre de Wendel, qui a pour objectif de générer un retour total pour l'actionnaire à deux chiffres.

Laurent Mignon, président du Directoire de Wendel, a commenté :

"Cette transaction marque une étape décisive pour la plateforme de gestion d'actifs de Wendel que nous sommes en train de développer. Wendel devient ainsi un gestionnaire d'actifs en parallèle de son activité historique d'investisseur pour compte propre à long terme. Monroe Capital, fondée par Ted Koenig en 2004, est une société remarquable qui a toujours réalisé d’excellentes performances à travers les différents cycles de marché en Amérique du Nord, soutenues par une augmentation de la demande de dette privée, et disposant de l'envergure nécessaire pour capitaliser sur l'ensemble des opportunités croissantes que nous voyons dans cette classe d’actifs. Monroe Capital est en effet stratégiquement bien placée pour tirer parti de cette demande croissante, avec la capacité d’attirer à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers. Nous sommes ravis de collaborer avec Ted Koenig, Chairman et CEO, Zia Uddin, President, et leurs équipes talentueuses pour soutenir leur succès et leur capacité à délivrer une performance financière robuste dans les années à venir.

Ce sera également un grand privilège pour Wendel de s'associer à un investisseur aussi renommé qu'AXA IM. Ce premier partenariat avec un acteur mondial de premier plan tel qu'AXA IM est pour nous un signe fort de confiance dans le modèle que nous construisons dans la gestion d'actifs privés.

Wendel exécute son plan stratégique avec détermination, rigueur et discipline financière, comme démontré par cette acquisition transformante, tout en investissant sur des actifs de qualité pour notre activité pour compte propre. Notre transformation vers un modèle dual est désormais bien ancrée, avec des partenaires de premier plan dans la gestion d'actifs, tels que IK Partners dans le domaine du capital-investissement et Monroe Capital pour la dette privée. Notre priorité pour le futur proche sera la construction effective de notre plateforme et la poursuite de la rotation de nos actifs gérés pour compte propre.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux équipes de Wendel pour leur engagement sans faille et au Conseil de surveillance de Wendel pour son soutien constant dans la conduite de cette stratégie ambitieuse."

Theodore L. Koenig, Chairman et CEO de Monroe Capital, a déclaré :

"Nous sommes fiers de finaliser notre partenariat avec Wendel et AXA IM Prime, marquant une étape importante dans un parcours entrepreneurial qui a débuté il y a vingt ans. Ensemble, nous allons rapidement collaborer et aligner nos efforts afin d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos investisseurs et nos clients, dans le monde entier."

Gilles Dusaintpère, Head of AXA IM Prime GP Stake Investments chez AXA IM, a déclaré :

"Nous sommes ravis et fiers de nous associer à deux institutions que nous connaissons bien, tout en renforçant notre relation existante avec Monroe, une franchise avec laquelle nous investissons depuis des années et que nous sommes désormais heureux d'accompagner en tant qu'actionnaire minoritaire. Notre stratégie GP Stake vise à nous associer à des acteurs de premier plan sur les marchés privés, et nous sommes impatients de soutenir Monroe dans sa croissance, aux côtés de Wendel."

UBS a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Wendel et Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité que conseiller juridique de Wendel. Wendel a également été assisté par Fenchurch Advisory pour cette transaction. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Monroe Capital, et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP a agi en qualité que conseiller juridique de Monroe Capital.

À propos de Monroe Capital

Monroe Capital LLC ("Monroe") est une société de gestion d'actifs de premier plan, spécialisée dans les marchés de la dette privée à travers ses diverses stratégies, notamment « direct lending, technology finance, venture debt, alternative credit solutions, structured credit, real estate et equity ». Depuis 2004, la société fournit avec succès des solutions de placement à ses clients aux États-Unis et au Canada. Monroe est fière d'être un partenaire à valeur ajoutée pour les dirigeants d’entreprises, ainsi que les sponsors privés et indépendants. Monroe Capital offre une large gamme de produits d'investissement pour les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés, en se concentrant sur la génération de rendements "alpha" de qualité, indépendamment des cycles économiques. L'entreprise a son siège à Chicago et dispose de 11 sites aux États-Unis, en Asie et en Australie.

Pour plus d’information : http://www.monroecap.com

À propos d’AXA IM Prime

Lancée en 2022, AXA IM Prime est la plateforme private markets enabler et hedge funds d’AXA IM avec environ 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2024. AXA IM Prime a été créé en rassemblant l'activité des marchés privés développée par le Groupe AXA et les équipes d'investissement en hedge funds d'AXA IM. AXA IM Prime propose des solutions mondiales et diversifiées sur les marchés privés au travers de placements primaires, secondaires et de co-investissements dans le private equity, l’infrastructure equity, la dette privée et les hedge funds.

En qualité d’investisseur principal et de General Partner, AXA IM Prime possède une compréhension approfondie des besoins des clients, offre une perspective différenciée et globale du monde de l'investissement et vise à créer une valeur durable pour ses clients, intégrant et encourageant les pratiques ESG au sein du secteur.

Consultez notre site internet : https://www.axa-im.com/prime

Agenda

Jeudi 24 avril 2025

Activité du T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

Jeudi 23 octobre 2025

Activité du T3 2025 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2025 (après bourse)

Vendredi 12 décembre 2025

Investor Day 2025

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé l’acquisition d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et annoncé l’acquisition de 75 % de Monroe Capital en octobre 2024. Proforma de l’acquisition de Monroe Capital, le Groupe gère plus de 33 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 7,4 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

1 Au 31 décembre 2024

2 Environ 100 millions d'euros de FRE attendus en 2025, part de Wendel, avec un taux de conversion EURUSD de 1,05.

3 Montant incluant les ajustements habituels lors de closings

4 General Partner

5 Capital engagé et géré (au 31 décembre 2024)

6 Parmi l’ensemble des désinvestissements réalisés

7 A fin décembre 2024

8 Taux de conversion EURUSD de 1,05

