WSP accueillera Eric Lamarre au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, est ravie d’annoncer qu’Eric Lamarre se joindra à son conseil d’administration en tant qu’administrateur et membre du comité d’audit, sous réserve de son élection à l’assemblée annuelle des actionnaires de WSP qui se tiendra le 8 mai 2025.

Dans le cadre de son nouveau plan d’action stratégique mondial sur trois ans, WSP vise à piloter le changement et à moderniser son industrie grâce aux technologies numériques et de pointe. M. Lamarre est une référence mondiale dans ce domaine et son parcours en témoigne, ayant mis en place et développé une pratique de technologie valant plusieurs milliards de dollars. Il a également conseillé les équipes de direction d’entreprises figurant au classement Fortune 500 en matière de stratégie et d’excellence opérationnelle tout au long de sa carrière.

« Nous nous réjouissons d’accueillir Eric Lamarre au sein de notre conseil d’administration et de tirer parti de ses perspectives tandis que nous continuons à orienter le parcours de croissance de WSP », affirme Christopher Cole, président du conseil d’administration de WSP. « Alors que débute notre nouveau cycle stratégique, caractérisé par une forte orientation numérique, son leadership et son expertise dans les domaines de la technologie, de la veille stratégique et de la gestion des risques apporteront une valeur ajoutée considérable, qui viendra compléter les connaissances et l'expérience approfondies de notre conseil d'administration. »

Après une brillante carrière de trois décennies chez McKinsey & Company, M. Lamarre a récemment pris sa retraite tout en demeurant conseiller spécial auprès de la firme et de sa clientèle. Au cours de son passage, il a occupé plusieurs postes de direction clés, notamment à titre d’associé directeur de McKinsey Digital en Amérique du Nord, d’associé directeur de McKinsey Canada et de co-leader mondial de la pratique de gestion des risques. Eric Lamarre a également occupé plusieurs postes de gouvernance et de présidence au sein du conseil d’administration de McKinsey, y compris comme membre du conseil des actionnaires (conseil d’administration mondial), membre du comité de la technologie et de la connaissance et président du comité d’acquisition. Il siège actuellement au conseil d’administration de Coveo Solutions Inc., une société de logiciels cotée en bourse qui fournit une plateforme de recherche et de personnalisation d’entreprise alimentée par l’IA.

M. Lamarre est titulaire d’un baccalauréat en génie de l’Université McGill, d’un doctorat (Ph. D.) en génie du MIT et d’une maitrise en administration des affaires (MBA) du Collège des ingénieurs (Paris).

