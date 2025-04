Joanne Mangoua est nommée Directrice du Pôle Conseil de Labrador

Paris, le 1er avril 2025 – Joanne Mangoua rejoint Labrador, leader de l’information réglementée en France et aux États-Unis, en tant que de Directrice du Pôle Conseil. À ce titre, elle devient également membre du Comité de Direction France.





Diplômée du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris Dauphine (2014), Joanne Mangoua rejoint Labrador après 9 années chez PwC France où elle a conseillé en tant que Senior Manager, les sociétés cotées dans la réalisation et la conformité règlementaire de leurs supports de communication financière. Elle a également accompagné plusieurs groupes français dans l’application de la CSRD et des ESRS. Joanne Mangoua est aussi coordinatrice et contributrice de plusieurs guides et études, comme le guide du Cliff et l’étude sur les pratiques des sociétés cotées en matière de reporting intégré.

Forte de son expertise en communication financière et extra-financière, en Relations Investisseurs, ainsi que de sa connaissance approfondie des pratiques de place, Joanne Mangoua vient renforcer l'engagement de Labrador, qui depuis plus de 30 ans œuvre à améliorer la qualité de l'information des entreprises. Son action vise à rendre cette information fiable, transparente et créatrice de valeur pour l'ensemble des parties prenantes, en particulier les investisseurs.

Eve Périvier, Directrice Générale France de Labrador :

« Je suis ravie d’accueillir Joanne Mangoua à la tête de notre pôle Conseil. Son leadership et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour accompagner la croissance de notre Groupe et renforcer notre position de leader dans l’information réglementée. »

Joanne Mangoua :

« Je suis fière de rejoindre Labrador et de contribuer à ses projets ambitieux. Collaborer étroitement avec les équipes du Groupe pour promouvoir la transparence nous permettra de répondre aux besoins croissants de nos clients et de l’écosystème en matière de reporting financier et extra-financier. »

À propos de Labrador :

Labrador est un leader de l’information réglementée. Depuis 30 ans, le Groupe développe une expertise unique en édition financière, RSE, gouvernance, édition extra-financière, communication financière, éthique, langage clair, legal design, conseil, traduction juridique, traduction financière, relations investisseurs et actionnaires, régulation, conseil en communication réglementée, slideshow, communication extra-financière, ESG, Digital, Design, ESEF et IPO. Militant actif pour une information d’entreprise plus transparente et performante, grâce à une expertise opérationnelle unique et à une méthode alliant design, pédagogie et langage clair, Labrador compte 350 professionnels en France, aux États-Unis et aux Philippines.

www.labrador-transparency.com

Contact presse :

Sarah OGER

oger.s@labrador-company.com

+33 6 20 89 60 98

