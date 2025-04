Tallinna Sadam sõlmis Eesti Vabariigiga maade võõrandamise lepingu Rail Baltica Muuga raudteejaama rajamiseks

AS Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) sõlmis 31.03.2025 lepingu Eesti Vabariigi nimel riigivara valitseja Kliimaministeeriumiga Rail Baltica Muuga raudteejaama rajamisega seotud maade võõrandamiseks. Vastavalt Maa- ja Ruumiameti pakkumisele ja poolte kokkuleppele on tehingu kogusumma 4 884 711 eurot, mis sisaldab kinnisasjade tasu, motivatsioonitasu ja tehingu ettevalmistamisega seotud kulude hüvitamist. Riigile võõrandatakse 8 eri suurusega kinnisasja, kokku ligi 165 tuhat m2. Maade võõrandamine avaldab positiivset mõju Tallinna Sadama 2025. aasta majandustulemustele.

Rail Baltica on Eestile oluline projekt, mis parandab reisijate- ja kaubaveoühendusi Euroopa raudteevõrguga, toetab majandusarengut ja suurendab julgeolekut. Tallinna Sadama jaoks tähendab Rail Baltica potentsiaalselt suurenenud kaubavoo juhtimist sadamatesse, kuna raudteetransport võimaldab kiiremat, keskkonnasõbralikumat ja efektiivsemat ühendust Läänemere sadamate ja Kesk-Euroopa vahel. Lisaks võib projekt suurendada Tallinna Sadama atraktiivsust logistikakeskusena ning parandada kaupade eksporti ja importi läbi Eesti. Arvestades võõrandatud maade asukohta ja kinnistute kuju, on vähe tõenäoline, et need kinnistud oleksid toonud alternatiivse kasutusena olulist müügitulu pikemas ajaperspektiivis.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee