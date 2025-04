Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 1.4.2025 klo 9.05

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on saanut Notice to Proceed -ilmoituksen ja aloittaa 54 voimalan tuulipuiston rakentamisen Rajamäenkylään

Suvic on saanut luvan töiden aloittamiseen ja käynnistää varsinaiset rakennustyöt aiemmin 28.2.2025 klo 13.30 sisäpiiritietona tiedotetun sopimuksen mukaisesti 1,1 TWh tuulipuiston rakentamiseksi Rajamäenkylään. Tilaajana on Rajamäenkylä Wind Oy, jonka omistaa OX2, yksi Pohjoismaiden suurimmista maatuulivoimatoimijoista.

Rajamäenkylän tuulivoimahanke sijaitsee Isojoen ja Karijoen kuntien alueella Etelä-Pohjanmaalla. Se lukeutuu Suomen suurimpiin tuulivoimahankkeisiin. Voimaloista 42 sijoittuu Isojoen ja 12 Karijoen alueelle. Yksittäisten voimaloiden teho on 6,8 MW ja tornin napakorkeus 162 metriä.

Sopimus kattaa BoP-urakan (Balance of Plant) toteuttamisen ja se sisältää mm. suunnittelun, puustonpoiston, tiet, perustukset, nostokentät ja sisäverkon rakentamisen. Suvicin osalta työt valmistuvat pääosin vuoden 2026 loppuun mennessä ja Rajamäenkylän tuulipuiston arvioitu käyttöönottoajankohta on 2027.

”On todella hienoa, että pääsemme vihdoin aloittamaan Rajamäenkylän tuulivoimaprojektin rakennusvaiheen. Nyt tehty investointipäätös osoittaa, että Suomessa on erinomaiset edellytykset uusiutuvan energian tuotannon voimakkaalle lisäämiselle. Arvostamme erityisesti Suvicin osaamista perustussuunnittelussa ja paikallisen aliurakoitsijan käyttöä Rajamäenkylän maanrakennustöissä. Rajamäenkylän tuulipuisto on viides yhteinen projektimme Suvicin kanssa”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen: “Olemme iloisia, että OX2 on valinnut meidät kumppaniksi tähän merkittävään hankkeeseen. Tämä projekti on tärkeä askel kohti uusiutuvan energian lisäämistä Suomessa, ja olemme ylpeitä voidessamme olla mukana sen toteuttamisessa. On myös hienoa nähdä, että pienen hiljaiselon jälkeen tuulivoimarakentaminen Suomessa on jälleen pääsemässä aiempien vuosien vauhtiin."

Lisätiedot:

Suvic Oy

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi

Dovre Group Oyj

Sanna Outa-Ollila, vt. toimitusjohtaja

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

OX2

Ulla Rask

viestintäjohtaja, OX2 Finland

Puh. +358 40 5454 572

ulla.rask@ox2.com

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli-, aurinko- ja akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin liikevaihto vuonna 2024 oli 99,3 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Renewable Power Capital Ltd:n Storhöjden ja Vitberget tuulipuistot (Kramfors, Ruotsi), Vinliden Vindkraft AB:n Vinliden North ja South tuulipuistot (Lycksele, Ruotsi), EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua), Alightin Eurajoen aurinkopuisto (Luvia), Fortumin Kirkkonummen ja Espoon datakeskusalueiden lämpöpumppulaitokset sekä Renewable Power Capitalin sähköakkuvarasto Uudessakaupungissa. Verkkosivut: www.suvic.fi

OX2 kehittää, rakentaa, omistaa ja hallinnoi uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy uusiutuvan energian ratkaisuja. OX2 on uusiutuvan energian edelläkävijä ja yksi Euroopan johtavista tuulivoiman toteuttajista. Se toimii yhdeksässä maassa Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa sekä vuodesta 2023 lähtien myös Australiassa. Suomessa OX2 on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja työllistää noin 100 henkilöä. OX2:n hankekehityssalkkuun Suomessa kuuluu yli 5 000 MW maatuulivoimaa, noin 6 000 MW merituulivoimaa ja noin 1 000 MW aurinkovoimaa. OX2 kehittää myös sähkön varastointiratkaisuja. OX2:n hankekehityssalkku koostuu sekä itse kehitetyistä että hankituista, eri vaiheissa olevista maa- ja merituulivoiman, aurinkovoiman sekä energian varastoinnin hankkeista. OX2 työllistää maailmanlaajuisesti noin 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön omistaa EQT, yksi maailman johtavista pääomasijoittajista. Verkkosivut: www.ox2.com

