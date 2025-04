HIAB OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1. HUHTIKUUTA 2025 KLO 9.30

Hiab Nasdaq Helsinkiin Cargotecin nimenmuutoksen myötä, tähtäimessä kestävä kasvu ja arvonluonti

Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Kaupankäynti itsenäisen Hiab-yhtiön osakkeella alkaa tänään Nasdaq Helsingissä.

Hiabin listautuminen Nasdaq Helsinkiin seuraa Cargotecin 26. maaliskuuta 2025 pidetyn yhtiökokouksen päätöstä muuttaa yhtiön nimi Cargotecista Hiabiksi. Yhtiön nimen muutos Cargotec Oyj:stä Hiab Oyj:ksi on rekisteröity kaupparekisteriin 31. maaliskuuta 2025.

Nimenmuutos merkitsee uutta alkua Hiabille. Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips sanoo, että Cargotecin muutosprosessin ja nimenvaihdon myötä aiemman Cargotecin osakkeenomistajat ovat osoittaneet luottamuksensa Hiabin tulevaan kasvuun: “Olemme ylpeitä tästä luottamuksesta. Tavoitteemme on tuottaa vahvaa kassavirtaa sekä kestävää arvoa osakkeenomistajillemme ja vahvistaa asemaamme kuormankäsittelyalan johtavana toimijana."

Hiabin osake tulee kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä hetkellä, jolloin yhtiöllä on selkeä, kannattavaan kasvuun tähtäävä strategia sekä motivoitunut ja kokenut johtoryhmä. Vuoteen 2028 mennessä Hiab tavoittelee yli seitsemän prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua syklin yli, 16 prosentin vertailukelpoista liikevoittoa ja yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa*.

Hiabin kattava tuotevalikoima, johon kuuluvat tunnetut brändit kuten HIAB, MOFFETT ja MULTILIFT, palvelee keskeisiä toimialoja maailmanlaajuisesti jätehuollosta ja kierrätyksestä rakentamiseen, vähittäiskauppaan, viimeisen kilometrin jakeluun ja puolustuslogistiikkaan. Hiabin “Employees First, Customer Next” -filosofia korostaa yhtiön sitoutumista turvallisen, kestävän ja päätöksentekoon kannustavan työympäristön edistämiseen.

Hiab on sitoutunut kestävään kehitykseen. Vastuullisuuden edelläkävijänä ja 1,5 asteen yhtiönä Hiab tukee asiakkaidensa vastuullisuustavoitteita. Keskeisiä päämääriä ovat vähäpäästöisten materiaalien käyttö ja ekoratkaisujen tuoteryhmän myynnin lisääminen.

Aiemman Cargotecin B-sarjan osakkeiden kaupankäynti jatkuu Nasdaq Helsingissä uudella kaupankäyntitunnuksella "HIAB". Hiabin B-sarjan osakkeiden ISIN-koodi on FI4000571013, mikä on sama kuin Cargotecilla aiemmin. Hiabin A-sarjan osakkeiden ISIN-koodi on FI4000571005, myös sama kuin aiemmin Cargotecilla.

Hiab Oyj julkaisee samana päivänä konsernin verkkosivuston www.hiabgroup.com. Yhtiön pörssi- ja lehdistötiedotteet, taloudelliset tiedot sekä kattava esittely Hiabista yrityksenä löytyvät sivustolta, samoin kuin media-ja sijoittajasuhteiden yhteystiedot sekä valokuvia median käyttöön.

* Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto määritettynä (liikevoitto/käyttöpääoma)

Tietoa Hiabista

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hiabin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com