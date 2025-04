Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar lovande prekliniska Parkinsondata vid konferensen AD/PD 2025

STOCKHOLM, SVERIGE 1 april 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition presenterar nya prekliniska data som visar att golexanolon normaliserar dopaminförlusten och upprätthåller förbättringar av Parkinsonsymptom. Presentationen sker vid den årliga konferensen 19th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases (AD/PD) 2025 i Wien, Österrike, mellan den 1–5 april.

Parkinsons sjukdom är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom som utmärker sig genom motoriska symtom och nedsatt kognitiv funktion samt psykisk ohälsa. Sjukdomen orsakas av förlust av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin, vilket leder till olika symptom som minskar patientens välbefinnande och livskvalitet.

Umecrine Cognition utvecklar en ny klass av läkemedel för att lindra kognitiva symptom. Företagets längst framskridna läkemedelskandidat, golexanolon, har i en preklinisk studie i en väletablerad laboratoriemodell för Parkinsons sjukdom nyligen visat sig kunna förbättra mekanismer i mellanhjärnan som är viktiga för hjärnfunktioner såsom motoriska och kognitiva beteenden, vilka leder till förlust av dopamin och Parkinsonrelaterade störningar.

Resultaten från studien ökar förståelsen för golexanolons verkningsmekanism och stödjer fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten som en potentiell behandling av Parkinsons sjukdom.

Ett abstract som summerar bolagets studie has accepterats för presentation vid konferensens on-site paper poster session “Alpha-Synucleinopathies, Therapeutic Targets, Mechanisms for Treatment” under fredagen den 4 april, samt vid den muntliga ePoster-presentationen och i ett virtuellt format för konferensens deltagare som deltar digitalt.

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 73%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

