Virtune AB (Publ) ("Virtune") har genomfört den månatliga rebalanseringen för mars 2025 av Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Stockholm, 1 april 2025 – Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Altcoin Index ETP, som är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki (ISIN-kod SE0023260716).

Utöver Virtune Crypto Altcoin Index ETP inkluderar Virtunes produktportfölj:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Indexfördelning per den 31 mars (före rebalansering):

Cardano: 17,23%

XRP: 15,87%

Chainlink: 15,14%

Avalanche: 14,32%

Solana: 13,81%

Uniswap: 12,82%

Litecoin: 10,83%

Indexfördelning per den 31 mars (efter rebalansering):

XRP: 14,29%

Litecoin: 14,29%

Solana: 14,29%

Chainlink: 14,29%

Cardano: 14,29%

Avalanche: 14,29%

Uniswap: 14,29%

I samband med månadens rebalansering sker det inga förändringar i de kryptotillgångar som idag finns i indexet. Virtune Crypto Altcoin Index ETP utfall för mars blev -23,27%.

Rebalanseringen utförs i enlighet med det index som ETP:n följer, Virtune Vinter Crypto Altcoin Index. Syftet med den månatliga rebalanseringen är att återställa vikterna för varje kryptotillgång för att ge en likaviktad exponering mot altcoins.

Under mars upplevde flera stora altcoins en fortsatt sidledes eller nedåtgående trend. Samtidigt presterade Cardano bäst bland de kryptotillgångar som ingår i Virtune Crypto Altcoin Index ETP och steg med 4,37%. Litecoin hade den svagaste utvecklingen med en nedgång på -35%, medan XRP sjönk med måttliga -2,52% och Solana föll med -15,7%.

Utvecklingen per kryptotillgång som utgör en del av Virtune Crypto Altcoin Index ETP under mars månad:

Cardano: +4,37%

XRP: -2,52%

Chainlink: -8,76%

Solana: -15,7%

Avalanche: -16%

Litecoin: -35%

Uniswap: -20,4%

Virtune Crypto Altcoin Index ETP är den första av sitt slag i Norden. ETP:n inkluderar upp till 10 ledande alternative kryptotillgångar (altcoins), exklusive Bitcoin och Ethereum, som är en del av Nasdaq Crypto Index. Varje altcoin är likaviktad för att främja diversifiering, denna struktur gör det möjligt för investerare att få bred exponering mot kryptotillgångar bortom Bitcoin och Ethereum utan att vara starkt koncentrerad till någon enskild kryptotillgång.



Om du, som (institutionell) investerare, är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera de möjligheter våra ETP:er erbjuder för din kapitalförvaltning eller för att lära dig mer om Virtune och våra ETP:er, tveka inte att kontakta oss på hello@virtune.com. Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com

Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64



